Калуга, 7 октября, 2016, 18:08 — ИА Регнум.



Фото Георгия Орлова. vest-news.ru Памятный знак погибшему экипажу фронтового бомбардировщика ЕР-2

Торжественное открытие памятного знака погибшему экипажу фронтового бомбардировщика ЕР-2 состоялось на территории мемориального комплекса «Курган Славы» Юхновского Калужской области, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM.

В июле 2016 года со дна реки Угры поисковым отрядом «Военный историк» при поддержке Калужского подводного клуба были подняты фрагменты бомбардировщика, сбитого 7 октября 1941 года.

При выполнении боевого задания героически погибли военные летчики Николай Хорпяков, Валентин Толоконников, Иван Окуст и Степан Денисенко. Они в течении пяти дней сдерживали попытки гитлеровцев форсировать реку Угру. И вот, спустя 75 лет, имена погибших летчиков возвращены из небытия.