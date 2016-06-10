Калуга, 10 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Калужская область стала активным участником Всероссийского проекта «Карта Памяти». Мемориалы и памятники защитникам отечества, расположенные в регионе, заняли достойное место в проекте, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора по внешним коммуникациям издательства «Просвещение» Сергея Григоренко.

Фото из «Карты Памяти» издательства «Просвещение» Монумент «Военным медицинским работникам-женщинам за их героический труд и ратные подвиги в войне 1941-1945 гг.» в Калуге

По его словам, более 10 000 памятных мест из почти 4 600 населенных пунктов из всех регионов России, а также из 23 стран дальнего и ближнего зарубежья уже нанесены на Карту Памяти за время осуществления проекта. Особое место в проекте занимают памятники и мемориалы Калужской области. На карте можно найти монумент «Военным медицинским работникам-женщинам за их героический труд и ратные подвиги в войне 1941−1945 гг.», Братскую могилу советских воинов, погибших в бою за город Людиново, монумент «Родина-мать» в Малоярославце и другие памятники, отражающие события нашей истории. Всего на карту нанесено более 100 памятников и мемориалов Калужской области.

Между тем, идея проекта «Карта Памяти» в том, что каждый ученик, учитель, класс, команда или школа имеют возможность рассказать о памятниках на территории своей малой родины школьникам всей страны: сфотографировать памятник, посвященный событиям и героям Великой Отечественной войны, и разместить фотографии на официальном сайте проекта, сопроводив их описанием, историей или сочинением. Таким образом, на основе присланных материалов сложилась общая карта памятников военного и послевоенного времени. В основе проекта лежит идея общего дела, когда каждый школьник России может внести свой вклад и увидеть результат на карте.

В апреле 2016 года в издательстве «Просвещение» стартовал конкурс «Урок памяти», в котором принимают участие учителя и педагогические коллективы из различных регионов нашей страны, присылающие методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, используя истории конкретных героев, памятников и памятных мест «Карты Памяти». Среди присланных на конкурс материалов есть и работы из школ Калужской области. Конкурс продлится до 30 июня этого года.

Проект «Карта Памяти», созданный по инициативе издательства «Просвещение» и издательского дома «Первое сентября» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, в год 70-летия Великой Победы, объединил не только все регионы России, но также и страны ближнего и дальнего зарубежья.

«Очень важно, чтобы был создан беспрецедентный архив памятных знаков на территориях прошедшей войны, даже, если на них не было военных действий. Ведь Великая Отечественная война прошла практически через все наши семьи. Чтобы память о тех днях передавалась из поколения в поколения. И сегодня те, кто учится в школе, приняли эту эстафету», — заявил Сергей Григоренко.