Саранск, 1 июля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В Мордовии продолжат работу по увековечению памяти фронтовиков и тружеников тыла. Взаимодействие власти региона и ветеранских организаций в этом направлении обсудили глава Мордовии Владимир Волков и председатель совета и комитета ветеранов Валентин Тарасов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Вечно Молодые

В ходе беседы обсуждалось дальнейшее развитие ветеранского движения: участие ветеранов в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи, сотрудничество с другими общественными объединениями республики — комитетом солдатских матерей, «Боевым братством», Союзом женщин Мордовии и другими. Также рассматривались вопросы, связанные с созданием музея «Сурский оборонительный рубеж» в Больших Березниках.

«Несмотря на завершение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, необходимо продолжить работу по увековечению памяти наших земляков, пропаганде народного подвига и воинской славы Отечества, поддержке поискового движения и патриотического проекта «Бессмертный полк», — считает глава Мордовии.

Волков выразил благодарность ветеранскому активу за деятельное участие в общественной жизни региона и воспитании подрастающего поколения. «Все инициативы ветеранских организаций обязательно будут поддержаны», — заверил глава республики.