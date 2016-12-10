Ташкент, 10 декабря, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В Ташкенте прошел цикл мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества и 120-летию со дня рождения выдающегося полководца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Uzb.rs.gov.ru День Героев Отечества в Узбекистане

В рамках цикла состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящей матери» в столице Узбекистана. Цель акции, в которой приняли участие дипломаты, военные, общественность, журналисты, — отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Также в рамках мероприятия состоялась научная конференция «Георгий Константинович Жуков — Маршал Победы». Вспомнить великого полководца и выступить с докладами собрались известные ученые-историки, дипломаты, представители Ташкентской и Узбекистанской Епархии РПЦ, актив организаций российских соотечественников.

Кроме того, на конференции присутствовали военные атташе Великобритании, Китая, Индии, Пакистана и Азербайджана, а также воины-интернационалисты.

Как отметил руководитель представительства «Россотрудничества» в Узбекистане, доктор исторических наук профессор Виктор Шулика, декабрь является особым месяцем в Российской Федерации.

«Мы вспоминаем героев первой мировой войны, Великой Отечественной войны, героев, которые совершили свои подвиги в мирное время», — отметил Шулика.

Он также указал, что «в данный момент российские войска выполняют очень ответственную миссию в Сирии, где наши офицеры и солдаты проявляют мужество и героизм, защищая мир и спокойствие, борются с терроризмом».

В своих выступления советник-посланник посольства России в Узбекистане Владимир Митрофанов, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава среднеазиаткого митрополичьего округа Викентий и другие отметили роль полководца в обороне Москвы, Сталинградской битве и снятии блокады Ленинграда.

Как посчитали участники мероприятия, проведенная научная конференция является важным вкладом в военно-патриотическое воспитание молодежи, в укрепление дружбы и сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Организатором цикла мероприятий выступило представительство «Россотрудничества» в Республике Узбекистан.