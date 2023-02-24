Дело Сноудена
Херш: Сноуден был единственным, кто заявил о нарушении свободы слова в АНБ
Единственным человеком в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, высказывавшимся о нарушении им свободы слова, оказался бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Об этом 24 февраля заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью телеканалу RT...
24 февраля 2023
Сноуден саркастично высказался о найденных у Байдена секретных документах
Ситуацию с обнаружением в офисах президента США Джозефа Байдена двух пакетов секретных документов с сарказмом прокомментировал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден 12 января в своём Twitter. Сноуден сделал предположение, что действующий американский лидер...
12 января 2023
Илон Маск опубликовал опрос о возможности помилования Ассанжа и Сноудена
Опрос о том, стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, опубликовал у себя в микроблоге 3 декабря американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск. Как пояснил Маск, своего мнения по вопросу помилования Ассанжа и Сноудена он...
4 декабря 2022
Госдеп США прокомментировал получение Сноуденом паспорта гражданина РФ
Вашингтон считает, что бывший аналитик американского Агентства по национальной безопасности Эдвард Сноуден давно показывал свою преданность России. Об этом 2 декабря заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс. Как указал Прайс, Госдепу известно, что Эдвард...
3 декабря 2022
Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден принял присягу и получил российское гражданство
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом 2 декабря сообщил журналистам его адвокат Анатолий Кучерена. Также адвокат экс-сотрудника АНБ добавил, что заявление на получение...
2 декабря 2022
Сеть: «Где-то сегодня будет истерика!» — Сноуден стал гражданином России
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден получил российское гражданство в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Указ опубликован 26 сентября. Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения...
26 сентября 2022
Сеть: «Наш, родненький!» — Путин вручил Сноудену российское гражданство
Указ президента России Владимира Путина о предоставлении бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российского гражданства стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Гражданство Российской...
26 сентября 2022
В Госдепе США заявили, что хотят вернуть Сноудена и судить его
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, должен быть возвращен в США и отдан под суд, заявил 26 сентября на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс. «Наша позиция неизменна: мистер Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом как...
26 сентября 2022
Путин подписал указ о предоставлении Сноудену российского гражданства
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил гражданство Российской Федерации в рамках указа президента России Владимира Путина. Указ главы российского государства опубликован 26 сентября. «Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах...
26 сентября 2022
Трамп объяснил отказ от помилования Сноудена и Ассанжа
Экс-президент США Дональд Трамп отказался от помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за неоднозначности их дел. Об этом политик заявил 22 декабря в интервью Кэндис Оуэнс на портале The Daily Wire. Речь...
23 декабря 2021
Канада предоставила убежище семье, которая укрывала Сноудена в Гонконге
Убежище семье из Шри-Ланки, в 2013 году приютившей у себя беглого бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который на тот момент укрывался в Гонконге, предоставили власти Канады. Об этом 29 сентября сообщается в заявлении канадской организации For the Refugees. Как отмечается в заявлении...
29 сентября 2021
Как «эффективный менеджмент» убивает экономику
*** Д. Мюллер. Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти. М: Альпина, 2019 Постперестроечная Россия стала местом разрушительного эксперимента: веры, что рынок и конкуренция могут «сделать эффективной» любую сферу жизни — от промышленности...
4 июня 2021
«Жаль, Ассанж не попросил у нас политического убежища. Мы бы не сдали»
Заявление адвоката Анатолия Кучерены о том, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в скором времени подаст заявку на получение российского гражданства, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 марта в социальной сети Facebook. «Получит гражданство и...
20 марта 2021
В сети обсудили отсутствие Ассанжа и Сноудена в списке помилованных Трампом
Список помилованных президентом США Дональдом Трампом граждан, в котором не оказалось основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, вызвал бурное обсуждение в интернете. Граждане...
21 января 2021
Трамп не включил Ассанжа и Сноудена в указ о помиловании
Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник американских Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден не были помилованы уходящим президентом США Дональдом Трампом. Это следует из списка помилованных...
20 января 2021
У Эдварда Сноудена родился сын
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, который проживает в России, стал отцом. Об этом 26 декабря сообщил адвокат Анатолий Кучерена. «Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы. Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы», — приводит его слова РИА Новости. При...
26 декабря 2020
Сноуден подаст заявление на гражданство РФ в ближайшее время
На данный момент бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, проживающий в России, занят сбором документов на получение российского гражданства. Об этом заявил РИА Новости адвокат американца Анатолий Кучерена. «Мы говорили о документах, которые нужно подавать на гражданство. Он [Сноуден]...
1 декабря 2020
Эксперт объяснил, почему Сноуден заинтересовался российским паспортом
Российский паспорт обеспечит безопасность Эдварду Сноудену и полностью защитит его от выдачи другой стране, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин. Эксперт прокомментировал намерение бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США Эдварда Сноудена...
2 ноября 2020
В сети обсудили желание Сноудена получить гражданство России
Намерение экс-сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена и его с супруги подать заявление на получение двойного российско-американского гражданства вызвало споры в сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости. «На какое такое «двойное гражданство» он подает...
2 ноября 2020
Не патриотизм, а удобство: решение Сноудена о гражданстве РФ
Решение Сноудена о гражданстве РФ вполне логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин. «С июля 2013 года он находится в Москве, в 2017 году там же женился на своей давней подруге Линдси Миллс, а в декабре у...
2 ноября 2020