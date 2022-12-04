Вашингтон, 4 декабря, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Опрос о том, стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, опубликовал у себя в микроблоге 3 декабря американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск.

thierry ehrmann Илон Маск

Как пояснил Маск, своего мнения по вопросу помилования Ассанжа и Сноудена он высказывать не будет, но обещал провести опрос. Пользователям Twitter предлагается ответить на вопрос: «Стоит ли помиловать Сноудена и Ассанжа?»

Вариантов ответа всего два: «да» или «нет».

Напомним, гражданину Австралии Ассанжу грозит в США тюремный срок длительностью 175 лет. Он обвиняется в самом крупном в истории США раскрытии массива секретной информации. Ассанж основал сайт WikiLeaks, предназначенный для публикации секретных материалов, в том числе о военных преступлениях американской армии.

Сноуден спровоцировал в 2013 году международный скандал, опубликовав в газетах Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Россия предоставила Сноудену временное убежище, а в 2022 году он получил российское гражданство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск опубликовал документы, доказывающие факт давления властей США на руководство соцсети Twitter ради ужесточения цензуры.