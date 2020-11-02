Эксперт объяснил, почему Сноуден заинтересовался российским паспортом
Москва, 2 ноября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Российский паспорт обеспечит безопасность Эдварду Сноудену и полностью защитит его от выдачи другой стране, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.
Эксперт прокомментировал намерение бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США Эдварда Сноудена получить российское гражданство.
«Российское гражданство позволит Эдварду Сноудену пользоваться всеми правами и преимуществами гражданина Российской Федерации, в том числе в плане трудоустройства или ведения бизнеса. Однако Сноудена, судя по всему, интересует другой нюанс российского гражданства. Дело в том, что гражданин Российской Федерации не может быть выдан за рубеж, в отличие от иностранного гражданина. Если Сноуден получит российское гражданство, это позволит ему чувствовать себя в намного большей безопасности, чем сейчас, когда он, несмотря на наличие вида на жительство в России, все еще остается гражданином США без российского гражданства. Судя по всему, решение о приобретении российского гражданства принимается Сноуденом именно из соображений безопасности, особенно на фоне президентских выборов в США. Сноуден, по понятным причинам, не хочет стать предметом торга между двумя державами, и если он перейдет в российское гражданство, то ему это удастся: он получит стопроцентную защиту от выдачи другой стране, и если не будет покидать Россию, то шансов попасть в руки американских спецслужб у него станет куда меньше», — сказал Ревзин.
Адвокат напомнил, что с 2014 года Эдвард Сноуден имеет вид на жительство в РФ, который в 2017 году был продлен еще на три года. Таким образом, в этом году истекает срок в шесть лет, на протяжении которых Сноуден имел вид на жительство в РФ. Между тем, согласно российскому миграционному законодательству, иностранный гражданин имеет право подать заявление о предоставлении ему российского гражданства в том случае, если он более пяти лет проживает в Российской Федерации по виду на жительство. При этом, согласно ст. 62 Конституции РФ, гражданину России не запрещается быть одновременно и гражданином другой страны, что предоставляет Сноудену как гражданину США, возможность совмещать российское и американское гражданство.