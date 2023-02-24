Москва, 24 февраля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Единственным человеком в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, высказывавшимся о нарушении им свободы слова, оказался бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Об этом 24 февраля заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью телеканалу RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

По словам американского журналиста, ранее АНБ было запрещено вести прослушивание разговоров жителей США без ордеров суда, однако потом это правило было изменено, и, хотя об этом знали все, выказаться об этом решился только Сноуден.

При этом Херш отметил, что Сноуден в АНБ занимался не политикой, а технологиями, и такое изменение правил вызвало у него отторжение.

«В то время в АНБ работало где-то 25 тыс. человек. Я знаю, что это число больше, но давайте скажем, что примерно 10% напрямую знали об изменении этих важных правил. И из всех этих нескольких тысяч человек лишь один открыто заговорил о прямом нарушении одного из самых чувствительных принципов американской Конституции — права на свободу слова, за которым не будут наблюдать без судебного постановления», — сказал он.

Отметим, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он был вынужден вылететь в Гонконг, а затем в Россию, где ему вначале предоставили временное убежище, затем вид на жительство, а в сентябре 2022 года — гражданство РФ.