Заявление адвоката Анатолия Кучерены о том, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в скором времени подаст заявку на получение российского гражданства, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Получит гражданство и махнет со своей Нюрой в Кисловодск!» — шутит Юрий П.

Многие пользователи восприняли данную новость с юмором. Некоторые из них представили, какая сложится жизнь у бывшего сотрудника американских спецслужб в России.

«Кто-то сомневался? Вэлком!» — пишет Биата П.

Большинство комментаторов с одобрением восприняли вероятность появления у Сноудена российского гражданства.

«Добро пожаловать в нашу дружную семью», — написал Лев Л.

Нашлись и те, кто выразил сожаление, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не поступил так же, как его коллега по преследованию со стороны западных правительств.

«Жаль, Ассанж не попросил у нас политического убежища. Надо было ему в нашем посольстве сидеть, мы бы не сдали», — считает Мария П.

Напомним, 18 марта адвокат Анатолий Кучерена заявил РИА Новости, что экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявку на получение российского гражданства.