Вашингтон, 3 декабря, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Вашингтон считает, что бывший аналитик американского Агентства по национальной безопасности Эдвард Сноуден давно показывал свою преданность России. Об этом 2 декабря заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

Как указал Прайс, Госдепу известно, что Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина России, хотя американское ведомство не может подтвердить факт такого события.

«Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что экс-аналитик Агентства по национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина РФ.