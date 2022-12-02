Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден принял присягу и получил российское гражданство
Москва, 2 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом 2 декабря сообщил журналистам его адвокат Анатолий Кучерена.
Юрий Давыдов
Эдвард Сноуден
Также адвокат экс-сотрудника АНБ добавил, что заявление на получение российского гражданства также подала супруга Сноудена Линдси Миллс.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сноудену российского гражданства.
Как передает ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил условия «зерновой сделки».