Москва, 2 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом 2 декабря сообщил журналистам его адвокат Анатолий Кучерена.

Юрий Давыдов Эдвард Сноуден

Также адвокат экс-сотрудника АНБ добавил, что заявление на получение российского гражданства также подала супруга Сноудена Линдси Миллс.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сноудену российского гражданства.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил условия «зерновой сделки».