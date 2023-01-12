Вашингтон, 12 января, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Ситуацию с обнаружением в офисах президента США Джозефа Байдена двух пакетов секретных документов с сарказмом прокомментировал экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден 12 января в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Сноуден сделал предположение, что действующий американский лидер «прихватил» больше секретных документов, чем многие разоблачители американской администрации. В частности, Сноуден напомнил, что Риалити Уиннер была приговорена к пяти годам тюрьмы лишь за один документ. При этом, как указал Сноуден, у Байдена и экс-президентов США — Дональда Трампа и Билли Клинтона, а также у экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса были найдены десятки и сотни секретных документов, но никто из них не был за это осуждён.

Кроме того, Сноуден подчеркнул, что в случае с главой Белого дома настоящий скандал состоит не в том, что он «прихватил» секретные документы, а в том, что министерство юстиции обнаружило их за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США и скрывало этот факт от общественности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший вице-президент США Майкл Пенс обвинил действующую администрация Белого дома и американскую прессу в использовании двойных стандартов в ситуации с обнаружением секретных документов в бывшем офисе президента США Байдена.