Москва, 2 ноября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Намерение экс-сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена и его с супруги подать заявление на получение двойного российско-американского гражданства вызвало споры в сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«На какое такое «двойное гражданство» он подает? Россия не признает двойного гражданства. Как только он получит паспорт России, для властей России он станет исключительно гражданином России. Например, он не сможет потребовать консула США к себе, если его тут задержат за что-то и т.п. Пусть его адвокат объяснит ему это», — пишет пользователь «ЙЙЙ».

Ряд пользователей однозначно поддержали намерение Сноудена. По их видению, такая персона, которая обличила политику США по слежке за своими гражданами, должна получить гражданство Российской Федерации.

«Молодец, время зря не теряет — воссоединился со своей девушкой, женился и скоро станет отцом», — написал пользователь CatS.

Другие оказались не так обрадованы желанием бывшего сотрудника американских спецслужб. По их видению, Сноудену необходимо выбрать только одно гражданство, иначе это может выглядеть двусмысленно в глазах общественности.

«Нет, ну просто интересно, этот товарищ, Сноуден, говорит что в Штатах за всеми следят, что это плохо и он хочет российское гражданство и в тоже время он хочет воспитывать своё чада в американском духе. Это как понять? … Я, лично, с этим не согласен», — написал пользователь Vladimir.

Нашлись даже те, кто заподозрил Сноудена в работе на американские спецслужбы. По их мнению, если бы бывший сотрудник хотел до конца обличить США, то он не стал бы сохранять своё американское гражданство, а выбрал бы только российское.

«Странная какая-то история, случаем этот Сноуден не шпион в пользу США? Его вообще наши спецслужбы как-то проверяли, когда он в далеком каком-то году к нам приехал? А то он может шпионил тут все это время на США, а его преследования на самом деле фикция, США разыграли для всего мира сказку, нацеленную на Россию, поэтому и поехал именно сюда для шпионажа. И сведения не такие уж он ценные предоставил, США от таких сведений ущерба никакого не понесли», — считает пользователь ghj.

Напомним, 2 ноября экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил о том, что он и его с супруга подадут заявление на получение двойного российско-американского гражданства.