Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
Преследование Ассанжа может создать «опасный прецедент» — мировые СМИ
Пять СМИ международного масштаба призвали Вашингтон отказаться от суда над основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Этот призыв 28 ноября обнародовала газета The New York Times. Сообщается, что кроме данного издания обращение поддержали редакции The Guardian, The Times, Le Monde и El...
28 ноября 2022
Ассанж снова пытается оспорить экстрадицию в США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова подал апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США. Об этом сегодня, 27 августа, сообщается на WikiLeaks. Напомним, что Ассанж несколько лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, так как его преследовали по...
27 августа 2022
В США подали иск против ЦРУ по делу о нарушении прав Ассанжа
Четыре гражданина США подали иск к ЦРУ, заявив, что управление нарушило закон во время расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает 15 августа Newsweek. В иске утверждается, что в ходе расследования ЦРУ неоднократно нарушало Конституцию США — следило не только за...
15 августа 2022
В парламенте Австралии призвали не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США
28 июля депутат Палаты представителей Австралии от Лейбористской партии Джулиан Хилл призвал Великобританию заблокировать экстрадицию Джулиана Ассанжа в США и снять обвинения. Об этом написала британская The Guardian. Депутат от лейбористов Джулиан Хилл вновь призвал Соединенное Королевство...
28 июля 2022
Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы в Нью-Йорке из-за Ассанжа
Статую Свободы в американском городе Нью-Йорк следует разобрать, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрагируют в США и приговорят к высшей мере наказания. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 4 июля на пресс-конференции. По его мнению, после суда над журналистом...
5 июля 2022
Защита Ассанжа обжаловала решение по экстрадиции в Штаты
Решение британского министра внутренних дел Прити Пател экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, обжаловано 1 июля, передаёт ВВС. Отмечается, что защита Ассанжа подала апелляцию в Высокий суд Лондона. Обжаловано решение лондонского руководства было в последний день из возможных...
1 июля 2022
МИД Германии контактирует с Великобританией по делу Ассанжа
Руководители германского и британского внешнеполитических ведомств Анналена Бербок и Лиз Трасс продолжают контакты, связанные с делом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила на брифинге в Берлине. Она отметила, что министр по делам Европы в...
20 июня 2022
Супруга Ассанжа заявила об ухудшении состояния его здоровья
Состояние здоровья основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа сильно ухудшилось в тюрьме Белмарш в Лондоне, в которой он находится в течение последнего времени. Об этом 20 июня заявил супруга Ассанжа — Стелла Морис в интервью австралийской радиостанции ABC. «Я переживаю за Джулиана, я не говорила...
20 июня 2022
Команда юристов Ассанжа продолжит добиваться отмены его экстрадиции в США
Отмены решения об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продолжит добиваться команда юристов в судах Великобритании и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 18 июня сообщил один из адвокатов Карлос Поведа, защищающий интересы Ассанжа, в беседе с РИА Новости. «Время уходит...
18 июня 2022
МВД Британии сообщило, что Ассанж может оспорить решение об экстрадиции
Решение об экстрадиции в США может быть оспорено основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в течение двух недель. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба МВД Великобритании. «17 июня, после рассмотрений как магистратским, так и высоким судом было предписано экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. У...
17 июня 2022
Захарова отреагировала на одобрение Британией экстрадиции Ассанжа в США
Одобрение Великобританией экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США — это «апофеоз гуманизма и апогей свободы слова», заявила 17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова», — написала Захарова в телеграм-канале...
17 июня 2022
Глава МВД Великобритании приняла решение об экстрадиции Ассанжа в США
Решение экстрадировать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит тюремное заключение на срок 175 лет, приняла глава МВД Великобритании Прити Пател. Об этом сообщается на странице WikiLeaks в одной из соцсетей. «Министр внутренних дел Великобритании одобрила экстрадицию...
17 июня 2022
Суд в Испании вызвал экс-госсекретаря США свидетелем по делу Ассанжа
Бывший государственный секретарь США и экс-глава американского ЦРУ Майк Помпео вызван судом в Испании свидетелем по делу о, возможно, имевших место в 2017 году планах американских правительства и разведки по похищению и убийству основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 3 июня...
3 июня 2022
Комиссар Совета Европы призвала Британию не экстрадировать Ассанжа в США
— говорится в письме Миятович. Она отметила, что обвинения США против Ассанжа подняли важные вопросы о защите людей, публикующих засекреченную информацию в общественных интересах, в том числе сведения о нарушениях прав человека. По мнению Миятович, экстрадиция Ассанжа будет иметь сдерживающий...
18 мая 2022
Сторонники Ассанжа проводят акцию протеста у здания МВД Британии
Сторонники Джулиана Ассанжа, основателя знаменитого ресурса WikiLeaks, протестуют возле здания МВД Британии, сообщает 17 мая агентство РИА Новости. Протестующие требуют освободить Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. В акции принимает участие жена Ассанжа Стелла. «Они должны поступить...
17 мая 2022
Джулиана Ассанжа надо спасти. Пленённые натовцы дают нам такую возможность
Взятых в плен в Мариуполе иностранных военных стоило бы обменять на наших солдат в украинском плену, на граждан России, захваченных США, или на Джулиана Ассанжа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 апреля. 20 апреля лондонский суд выдал ордер на экстрадицию основателя...
21 апреля 2022
Власти Австралии не будут оспаривать экстрадицию Ассанжа в США
В связи с тем, что власти Австралия доверяют правовой системе Великобритании, у них нет возражений относительно экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом 21 апреля заявил австралийский министр финансов Саймон Бермингем, его слова приводит газета The Canberra Times...
21 апреля 2022
Не суд, а цирк: сторонники Ассанжа потребовали его освобождения
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа потребовали немедленно освободить его. Они собрались возле здания суда в Лондоне, где 20 апреля рассматривалась его экстрадиция в США. Участники манифестации держали плакаты с требованиями не выдавать Ассанжа Соединённым Штатам, освободить его, а...
20 апреля 2022
Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Ассанжа
Ордер на экстрадицию в США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдал лондонский Вестминстерский магистратский суд. Об этом 20 апреля говорится в заявлении судебной инстанции. После этого дело о выдаче Ассанжа Соединённым Штатам, где его обвиняют в наиболее крупном в американской истории...
20 апреля 2022
Правозащитные организации Бразилии требуют освободить Ассанжа
Правозащитные, студенческие и общественные организации Бразилии подписали 12 апреля открытое письмо, в котором призвали освободить основатели WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato. Письмо адресовано дипломатическим и консульским службам Великобритании и США...
13 апреля 2022