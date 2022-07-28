Канберра, 28 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. 28 июля депутат Палаты представителей Австралии от Лейбористской партии Джулиан Хилл призвал Великобританию заблокировать экстрадицию Джулиана Ассанжа в США и снять обвинения. Об этом написала британская The Guardian.

Ассанж Джулиан

Депутат от лейбористов Джулиан Хилл вновь призвал Соединенное Королевство заблокировать экстрадицию австралийского гражданина в Соединенные Штаты и снять с него обвинения в шпионаже.

В видео, опубликованном 28 июля по случаю митинга возле парламента Австралии, Хилл отметил, что дело Ассанжа запутанное и правительство Австралии не может сделать больше, потому что основатель Wikileaks отказался от консульской помощи.

Независимые депутаты Эндрю Уилки и Моник Райан, депутат-либерал Бриджит Арчер и сенаторы Джордон Стил-Джон, Дэвид Шубридж и Питер Уиш-Уилсон уже обратились с просьбой к премьер-министру Энтони Альбанизу принять меры по защите гражданина Австралии.