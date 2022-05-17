Лондон, 17 мая, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Сторонники Джулиана Ассанжа, основателя знаменитого ресурса WikiLeaks, протестуют возле здания МВД Британии, сообщает 17 мая агентство РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Протестующие требуют освободить Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

В акции принимает участие жена Ассанжа Стелла.

«Они должны поступить правильно — они должны заблокировать экстрадицию. Это политическое дело, и оно имеет политическое решение», — заявила она.

По словам депутата-лейбориста Ричарда Бергона экстрадиция Ассанжа будет угрожать свободе прессы и станет потенциальной угрозой для всех желающих разоблачить военные преступления.

Напомним, ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где он приговорён к 175 годам лишения свободы.