Сторонники Ассанжа проводят акцию протеста у здания МВД Британии
Лондон, 17 мая, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Сторонники Джулиана Ассанжа, основателя знаменитого ресурса WikiLeaks, протестуют возле здания МВД Британии, сообщает 17 мая агентство РИА Новости.
Протестующие требуют освободить Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.
В акции принимает участие жена Ассанжа Стелла.
«Они должны поступить правильно — они должны заблокировать экстрадицию. Это политическое дело, и оно имеет политическое решение», — заявила она.
По словам депутата-лейбориста Ричарда Бергона экстрадиция Ассанжа будет угрожать свободе прессы и станет потенциальной угрозой для всех желающих разоблачить военные преступления.
Напомним, ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где он приговорён к 175 годам лишения свободы.