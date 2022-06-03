Мадрид, 3 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Бывший государственный секретарь США и экс-глава американского ЦРУ Майк Помпео вызван судом в Испании свидетелем по делу о, возможно, имевших место в 2017 году планах американских правительства и разведки по похищению и убийству основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 3 июня сообщает испанская газета ABC со ссылкой на источники.

Alsaa.net Майк Помпео

«Судья Национального суда Сантьяго Педрас согласился вызывать в качестве свидетеля Майка Помпео… чтобы он объяснил, был ли у разведывательного управления и американского правительства при (бывшем президенте США) Дональде Трампе в 2017 году план по похищению и убийству Ассанжа», — говорится в материале издания.

Кроме того, указывается, что, по информации источников, Помпео направили в июне повестку в суд, также он может принять участие в заседании по видеосвязи. Помимо него в суд в Испании вызван экс-сотрудник контрразведки США Уильям Эванина.

При этом уточняется, что судья принял такое решение, когда прокурор Карлос Баутиста поддержал ходатайство адвоката Ассанжа — Аитора Мартинеса.

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения о том, что руководством и разведкой США в 2017 году обсуждались планы по убийству Ассанжа во время его нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне, для чего его хотели выкрасть из дипмиссии или захватить при попытке тайно сбежать.