Лондон, 20 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Ордер на экстрадицию в США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдал лондонский Вестминстерский магистратский суд. Об этом 20 апреля говорится в заявлении судебной инстанции.

Ассанж. Графити

После этого дело о выдаче Ассанжа Соединённым Штатам, где его обвиняют в наиболее крупном в американской истории раскрытии секретной информации, за что он может получить 175 лет тюрьмы, перейдет к главе МВД Великобритании Прити Пател.

В то же время, у защиты основателя сайта WikiLeaks еще есть возможность на подачу апелляции в Высокий суд Лондона, в случае принятия Пател решения об экстрадиции Ассанжа в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля правозащитные, студенческие и общественные организации Бразилии подписали 12 апреля открытое письмо, в котором призвали освободить основатели WikiLeaks Джулиана Ассанжа.