Вашингтон, 15 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Четыре гражданина США подали иск к ЦРУ, заявив, что управление нарушило закон во время расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает 15 августа Newsweek.

Espen Moe Джулиан Ассанж

В иске утверждается, что в ходе расследования ЦРУ неоднократно нарушало Конституцию США — следило не только за подозреваемым, но и за его окружением, в том числе за адвокатами и даже врачами из посольства Эквадора в Лондоне.

Истцы требуют компенсации от экс-директора ЦРУ Майка Помпео, обвиняя его в необоснованном обыске и конфискации личной информации. Помимо этого требование о возмещении ущерба относится и к испанской охранной фирме, нанятой для защиты посольства. По мнению истцов, есть основания полагать, что сотрудники данной фирмы передавали ЦРУ данные о тех, кто посещал Ассанжа, и даже копировали информацию с их телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему грозит 175 лет тюрьмы.