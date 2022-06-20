Лондон, 20 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Состояние здоровья основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа сильно ухудшилось в тюрьме Белмарш в Лондоне, в которой он находится в течение последнего времени. Об этом 20 июня заявил супруга Ассанжа — Стелла Морис в интервью австралийской радиостанции ABC.

Ассанж. Графити

«Я переживаю за Джулиана, я не говорила с ним с того момента, как было объявлено решение (МВД Британии о его экстрадиции в США — ред.), виделись с ним во вторник, он был очень встревожен… его физическое состояние здоровья очень сильно ухудшилось за время нахождения в тюрьме Белмарш», — сказала она.

При этом Морис указала, что Ассанд собирается подать в связи с последними связанными с ним событиями апелляции и против американских властей, и против решения глава британского МВД Прити Пател о его экстрадиции США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня министр внутренних дел Великобритании Прити Пател приняла решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа, где ему грозит до 175 лет тюремного заключения.