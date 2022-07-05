Мехико, 5 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Статую Свободы в американском городе Нью-Йорк следует разобрать, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрагируют в США и приговорят к высшей мере наказания. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 4 июля на пресс-конференции.

Gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

По его мнению, после суда над журналистом скульптура перестанет быть символом свободы. Обрадор также не исключил, что опять поднимет вопрос о помиловании Ассанжа на переговорах с президентом США Джо Байденом.

Глава Мексики добавил, что уже обращался с подобной просьбой к президенту бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в период его руководства Белым домом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрагировать в США Джулиана Ассанжа, которому в Соединенных Штатах грозит 175 лет тюрьмы.