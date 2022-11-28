Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Пять СМИ международного масштаба призвали Вашингтон отказаться от суда над основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Этот призыв 28 ноября обнародовала газета The New York Times.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

Сообщается, что кроме данного издания обращение поддержали редакции The Guardian, The Times, Le Monde и El País и Der Spiegel. Они отмечают, что раскрытие конфиденциальной информации в интересах общества — это часть журналистской работы.

«Если эта работа будет криминализована, наш публичный дискурс и наша демократия станут значительно слабее», — говорится в открытом письме.

По мнению журналистов, уголовное преследование Ассанжа может стать «опасным прецедентом», который якобы будет угрожать первой поправке конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Напомним, Ассанж опубликовал материалы о военных преступлениях военнослужащих армии США в Ираке и Афганистане. Несколько лет он скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. После смены власти в Эквадоре в 2019 году, британские силовики ворвались в посольство этой страны в Лондоне и арестовали Ассанжа. Он продолжает находиться в тюрьме в Великобритании, хотя суд принял решение о его экстрадиции в США.