Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском
Польша скрыла опровергающие версию взрыва в Ту-154 Качиньского материалы
Материалы, которые опровергают версию взрыва на борту самолёта Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в аэропорту Смоленска в 2010 году, скрыли власти Польши. Об этом 13 сентября сообщает польский телеканал TVN. Телеканал показал неизвестные до этого материалы, включая анализы Национального...
13 сентября 2022
Суд в Польше заочно арестовал работавшего в день крушения Ту-154 диспетчера
Решение о заочном аресте российского диспетчера Виктора Рыженко, который работал на аэродроме Смоленска в день крушения самолета Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, принял окружной суд Варшавы. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе польского суда. «По делу в отношении Виктора Р. (фамилия...
19 мая 2022
Польша подаст жалобу в ЕСПЧ по «смоленской катастрофе»
Доклад подкомиссии по расследованию катастрофы самолёта президента Польши в 2010 году под Смоленском станет основой для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Об этом 11 апреля во время представления доклада заявил глава «Смоленской» подкомиссии Антоний Мачеревич. «Представленный...
11 апреля 2022
Качиньский решил разыграть «смоленскую катастрофу» против Берлина
В воскресенье, 10 апреля, в 8:41 по всей Польше зазвучали сирены гражданской обороны. Это не учения и не предупреждение о возможном нападении. Это, по словам польского министра внутренних дел Мариуша Каминьского, «в знак уважения к жертвам «смоленской катастрофы». Мы вспоминаем тех, кто 12 лет...
10 апреля 2022
В Варшаве передумали прощать оскорбление памяти жертв «Смоленской трагедии»
Прокуратура варшавского района Средместье-Север направила жалобу на оправдательное решение Окружного суда Варшавы, в отношении Збигнева К., обвиняемого в оскорблении памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском 2010 года, в которой погибло руководство Польши. Об этом сообщает «Польское радио» со...
19 февраля 2022
«Шавки лают!» — соцсети о поляках, обвинивших Россию в нецивилизованности
Заявление замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, в котором он обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё...
22 июля 2021
МИД РФ назвал несостоятельными обвинения по крушению самолета Качиньского
Заявления Польши об удержании Россией обломков самолета бывшего польского президента Леха Качиньского являются безосновательными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем канале в Telegram. «Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет...
21 июля 2021
В Польше суд решает судьбу диспетчеров по делу о крушении Ту-154
В Польше суд 27 мая приступил к рассмотрению дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров, проходящих фигурантами по делу о крушении польского правительственного самолёта Ту-154М в 2010 году, на котором летел президент Польши Лех Качиньский. Читайте также: Суд в Польше отложил рассмотрение дела...
27 мая 2021
Польская диаспора США обратилась к Джо Байдену за помощью
Активисты польской диаспоры в США во главе с Тадеушом Антоняком написали президенту страны Джо Байдену открытое письмо, в котором просят его помочь «честному и открытому расследованию» обстоятельств и причин Смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Об...
12 апреля 2021
Польская диаспора в США почтила память жертв Смоленской катастрофы
11 апреля представители польской диаспоры в США провели мероприятие в честь жертв Смоленской авиакатастрофы, среди которых был президент Польши Лех Качиньский и ряд высокопоставленных государственных и общественных деятелей республики. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Мероприятие состоялось в...
12 апреля 2021
Польское ТВ «показало» предсмертные крики жертв Смоленской катастрофы
В 11-ю годовщину Смоленской катастрофы польского правительственного самолёта Ту-154 (10 апреля 2010 года) польский телеканал TVP1 показал документальный фильм, рассказывающий о результатах работы подкомиссии по вопросам Смоленской катастрофы. Как передает Gazeta Wyborcza, главу польского...
12 апреля 2021
В Польше произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского
В столице Польши Варшаве произошли столкновения между протестующими и сотрудниками органов правопорядка во время мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине гибели в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщают польские СМИ. Напомним, что 10 апреля 2010...
10 апреля 2021
В Польше продлено расследование крушения самолёта Ту-154 под Смоленском
Следствие по уголовному делу о крушении самолёта в Смоленской области 11 лет назад, в результате которого погиб президент страны Лех Качиньский, продолжится ещё как минимум до конца текущего года. Решение о продлении расследования до 31 декабря 2021 года приняла Генеральная прокуратура Польши...
9 апреля 2021
Посол Польши обвинил Москву в «удерживании обломков самолета»
Россия якобы «несправедливо удерживает обломки польского самолета», из-за крушения которого в 2010 году под Смоленском погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский во время брифинга. «Наша собственность на протяжении...
9 апреля 2021
В Варшаве пройдут мероприятия в память о погибших в Смоленской катастрофе
10 апреля в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 11-й годовщины Смоленской катастрофы. Из-за пандемии их проведут в строгом санитарном режиме. Об этом сообщил журналистам Polskie Radio глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. «После утреннего богослужения будут возложены...
6 апреля 2021
«Смоленский заговор» против Польши хотели раскрыть купив берёзу за миллионы
Члены польской подкомиссии по расследованию причин Смоленской катастрофы под руководством бывшего министра обороны Польши Антония Мацеревича обвиняют друг друга в препятствовании проведению важного эксперимента. Годами подкомиссия пытается доказать, что президентский Ту-154 в 2010 году потерпел...
12 марта 2021
В Варшаве исчезла мемориальная доска Леху Качиньскому
В польской столице в районе Жолибож пропала мемориальная доска в честь погибшего в 2010 году президента Польши Леха Качиньского, которая висела на одном из местных домов, где в детстве жил будущий политик. Данным инцидентом уже занимается варшавская полиция. Об этом 2 марта сообщает Polskie Radio...
2 марта 2021
В Варшаве выступили против названия улицы в честь Леха Качиньского
14 января в Варшаве состоялось заседание местного Совета депутатов, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос названия одной из столичных улиц в честь погибшего в Смоленской катастрофе экс-президента Польши Леха Качиньского. Об этом передает Polskie Radio 24. Глава оппозиционной группы в местном...
15 января 2021
Польша не ответила на запрос России о разговоре Качиньского в Ту-154
Российская сторона пока не получила ответа Варшавы на запрос о телефонной беседе польского президента Леха Качиньского перед крушением самолёта Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщил 12 января начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Пётр...
12 января 2021
Суд в Польше отложил рассмотрение дела об аресте российских диспетчеров
Суд в Польше отложил до мая рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры страны об аресте российских авиационных диспетчеров, находившихся на дежурстве в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, когда потерпел крушение польский правительственный самолет Ту-154М. Об этом 8 января сообщили в...
8 января 2021