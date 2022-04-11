Варшава, 11 апреля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Доклад подкомиссии по расследованию катастрофы самолёта президента Польши в 2010 году под Смоленском станет основой для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Об этом 11 апреля во время представления доклада заявил глава «Смоленской» подкомиссии Антоний Мачеревич.

Иван Шилов ИА REGNUM Катастрофа польского самолёта под Смоленском

«Представленный доклад, по мнению комиссии, может и должен послужить основой для принятия мер на международной арене, в том числе возможной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, который является органом Совета Европы», — передаёт слова Мачеревича «Польское радио».

По выводам авторов доклада, причиной катастрофы президентского самолёта стали два взрыва на борту, первый в районе левого крыла, второй — в третьем салоне самолёта. «Главным и неоспоримым доказательством вмешательства России стал взрыв в левом крыле самолета перед столкновением с березой», — заявил Мачеревич.

Глава подкомиссии поблагодарил членов комиссии и экспертов за «гигантскую работу, самоотверженность, настойчивость, мужество и огромные знания». По его мнению, «Смоленская катастрофа» — «самая большая трагедия, произошедшая в Польше после Второй мировой войны».

10 апреля в Польше прошёл день памяти так называемой «Смоленской катастрофы». 12 лет назад под Смоленском потерпел катастрофу самолёт президента Польши Леха Качиньского, направлявшегося на траурные мероприятия в Катыни на месте захоронения убитых германскими нацистами польских офицеров. Все находившиеся на борту погибли.

В воскресенье, 10 апреля, в честь 12-й годовщины катастрофы были включены сирены воздушной тревоги, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.