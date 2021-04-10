Варшава, 10 апреля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В столице Польши Варшаве произошли столкновения между протестующими и сотрудниками органов правопорядка во время мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине гибели в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщают польские СМИ.

Prezydent.pl 11-я годовщина Смоленской катастрофы

Напомним, что 10 апреля 2010 года под Смоленском в плохую погоду в условиях низкой видимости разбился польский борт №1 Ту-154, на котором находился президент республики Лех Качиньский, его супруга, а также ряд высших правительственных чиновников Польши и командование вооруженными силами. Все 96 человек, которые находились на борту, погибли.

Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования. Однако в Польше до сих пор популярны различные теории заговора, согласно которым за катастрофой якобы стоят российские спецслужбы.

Prezydent.pl Президент Анджей Дуда отметил память жертв Смоленской катастрофы в Кракове

Руководство Польши, в том числе президент этой страны Анджей Дуда, сегодня возлагали цветы на могилу Качиньского и его супруги Марии. Однако церемонию попытались сорвать протестующие, выкрикивающие антиправительственные лозунги. Очень быстро в дело пошли петарды и зажигательные файеры.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.