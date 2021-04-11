Варшава, 12 апреля, 2021, 00:03 — ИА Регнум. В 11-ю годовщину Смоленской катастрофы польского правительственного самолёта Ту-154 (10 апреля 2010 года) польский телеканал TVP1 показал документальный фильм, рассказывающий о результатах работы подкомиссии по вопросам Смоленской катастрофы. Как передает Gazeta Wyborcza, главу польского телевидения TVP Яцека Курского показать видеоматериал попросил глава подкомиссии, бывший министр обороны Антони Мацеревич. Об этом сообщает ИА REX.

Ru.wikipedia.org На месте авиакатастрофы под Смоленском

В материале вновь прозвучало утверждение о том, что причиной катастрофы самолета Ту-154М стал взрыв на крыле и кабине судна. В одном из фрагментов видеоматериала прозвучали крики пассажиров самолета непосредственно перед столкновением с землей, что вызвало критичную реакцию, в частности депутата от Гражданской коалиции Барбары Новацкой — дочери бывшего вице-премьера Изабеллы Яруги-Новацкой, одной из жертв катастрофы. В связи с трансляцией скандального отрывка адвокат Роман Гертых объявил, что подает иск против телевидения.

«Направляю иск против TVP от имени супруги офицера Бюро охраны правительства, который погиб в Смоленске, за публикацию последних криков жертв этой катастрофы. Это явное и скандальное нарушение личных благ семей погибших там лиц, права на достойную скорбь», — написал Гертых на своей странице в Twitter.

10 апреля 2010 года правительственный самолет Ту-154, на борту которого находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, упал при заходе на посадку. Погибли все пассажиры, среди которых были президент Польши Лех Качиньски с супругой, члены руководства страны, военное командование.