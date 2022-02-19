Варшава, 19 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Прокуратура варшавского района Средместье-Север направила жалобу на оправдательное решение Окружного суда Варшавы, в отношении Збигнева К., обвиняемого в оскорблении памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском 2010 года, в которой погибло руководство Польши. Об этом сообщает«Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Александру Скрыньяж.

See OTRS ticket for details Катастрофа польского Ту-154 в Смоленске

По мнению прокуратуры, «суд необоснованно счел, что поведение обвиняемого было исключительно реализацией права выражать собственные взгляды».

10 февраля, 10 марта и 10 апреля 2020 года Збигнев К. проводил акции по возложению венков к расположенному на площади Пилсудского в Варшаве памятнику жертвам авиакатастрофы, которую в Польше именуют «Смоленской катастрофой». Участники акции были в шуточных красных нарядах и масках. На венках были шуточные надписи, такие как «95 жертв Качиньских» (погибший президент Польши Лех Качиньский и его брат Станислав). Обвиняемый и другие участники акции при этом вступали в перепалки с полицейскими, охраняющими памятник.

Окружной суд Варшавы счёл, что в действиях Збигнева К. отсутствует состав преступления. Суд признал, что поведение обвиняемого было исключительно реализацией права выражать собственные взгляды и критические мнения, касающиеся вызывающих споры общественных дел.

По мнению прокуратуры, «суд пришел к ошибочному мнению, что действия Збигнева К. не посрамили память о жертвах катастрофы».

«Поведение, приписываемое обвиняемому в оценке общественного обвинителя, представляет собой инструментальное и насмешливое искажение традиции возложения венков к памятникам, посвященным историческим событиям. Обстоятельства дела недвусмысленно свидетельствуют о том, что Збигнев К. умышленно возложил венки к памятнику, чтобы они были видны людям, собиравшимся каждые 10 лет в день катастрофы в честь её жертв. Тем самым обвиняемый намеренно оскорблял чувства людей, для которых обсуждаемый памятник имеет символическую ценность. Эти чувства, напротив, подлежат правовой защите в соответствии с содержанием ст. 261 УК», — говорится в жалобе.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел катастрофу при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни, где захоронены убитые нацистами польские военнослужащие. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли.