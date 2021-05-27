Варшава, 27 мая, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Польше суд 27 мая приступил к рассмотрению дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров, проходящих фигурантами по делу о крушении польского правительственного самолёта Ту-154М в 2010 году, на котором летел президент Польши Лех Качиньский.

See OTRS ticket for details Катастрофа польского Ту-154 в Смоленске

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С заявлением о временном аресте Павла Плюснина,Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, которые в день трагедии, 10 апреля, находились на дежурстве в аэропорту Смоленск-Северный, в суд обратилась Генеральная прокуратура страны. Отмечается, что заявления будут рассматриваться отдельно по каждому из российских граждан.

Польская сторона отметила, что решение суда об аресте диспетчеров поможет объявить их в международный розыск и требовать выдачи российских граждан Польше, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, «борт №1» Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение недалеко от Смоленска 10 апреля 2010 года. Помимо главы государства, тогда погибли руководитель канцелярии президента Польши Владислав Стасяк, заместитель министра иностранных дел Анджей Кремер, замминистра культуры Томаш Мерта, глава Национального банка Польши Славомир Скшипек. Также погибли и представители руководства вооружённых сил, парламента, религиозные и общественные деятели. Всего 96 человек.

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В январе 2021 года суд в Польше отложил до 27 мая рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры страны об аресте российских авиационных диспетчеров, находившихся на дежурстве в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года.

Всего в суде было запланировано три заседания, отдельно по каждому из трех диспетчеров — Павлу Плюснину, Виктору Рыженко и Николаю Краснокутскому, однако рассмотрение дела Краснокутского было перенесено, состоялись только два слушания. Все заседания проводятся заочно, без участия фигурантов.