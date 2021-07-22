Заявление замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, в котором он обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польша имеет право на своё мнение. О стране судят не по её размеру и не по количеству ракет, а по уровню жизни народа. В Польше живут явно богаче, чем в России», — пишет Emin H.

Некоторые пользователи считают, что Польша имеет право на такую точку зрения. Другие, наоборот, убеждены, что кому-кому, но уж точно не Варшаве указывать Москве на якобы отсутствие цивилизованности.

12019 Варшава

«Экономика Польши не сильно отличается от России. Но! Россия — это самая огромная страна на планете, с одной из самых сильных армий и экономикой, которая позволяет удовлетворить потребности большинства населения. Не без проблем, конечно, но жить можно. Короче, шавки лают, не надо обращать на них внимания», — написал Евгений Ч.

Часть людей считает, что Польша является далеко не развитой державой, ведь она даже не смогла обеспечить свою самостоятельность и независимость от Соединённых Штатов.

«А Польша, значит, у нас суперразвитая, оказывается? Я что-то пропустила? Да она рядом с Россией даже не стоит! Марионетка в руках заокеанских хозяев без права на своё мнение!» — указывает Валерия В.

russian.news.cn Вид Варшавы. Польша

Ряд пользователей указывает на то, что Варшава даже в глазах других европейских стран выглядит лишённой цивилизованности. Постоянные склоки, конфликты и беспочвенные требования — вот настоящее лицо современной Польши.

«Поляки всё глубже в навоз закапываются от безысходности. Уже даже шведские, да и их собственные журналисты порой пальцем у виска крутят. Поссорились абсолютно со всеми, даже с властями Евросоюза. Налицо польский комплекс национальной неполноценности», — поделился своим мнением Dmitry P.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия, в своё время, похоронила множество своих сынов на полях битв за свободу Польши. Теперь же народ этой страны таким паскудным образом «благодарит» Россию за жертвы.

«Это благодарность за то, что Польшу освободили от фашистов во время Великой Отечественной войны. Наверное, молодые поляки плохо знают историю, как уничтожали в газовых печах молодых, детей, стариков. Об этом должны помнить и знать не только поляки, а также чехи. В последнее время стало модно гнобить во всём Россию. Это они так выпендриваются перед Западом», — считает Раиса Р.

Освобождение Варшавы. 1945 г

Нашлись и те, кто призвал не обращать внимания на Польшу, потому что у властей этой страны стоит пунктик напротив Российской Федерации.

«Польша всегда очень болезненно на Россию реагировала. Ну и Бог бы с ними, а мы дальше будем жить!» — пишет Ирина Н.

Напомним, 20 июля замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с wPolsce обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского.