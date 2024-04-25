Варшава, 26 апреля, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Проведённые властями Польши множество экспертиз не подтвердили факта взрыва на борту президентского самолёта Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Пшемыслав Новак на встрече с семьями погибших и их представителями, которая продолжалась больше трёх часов.

Official website of the President of Poland Лех Качиньский

Самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились польский президент Лех Качиньский и его супруга Мария, депутаты сейма, военные чиновники, религиозные и общественные деятели. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Делегация летела в Смоленск в связи с 70-й годовщиной катынского расстрела нацистами польских пленных.

В апреле 2022 года бывший глава комитета по расследованию авиакатастрофы Антон Мачеревич обвинил в авиакатастрофе российские спецслужбы. Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск Северный».

Руководитель следственной группы, пояснил, что несколько процессов в расследовании не были завершены из-за «отсутствия сотрудничества со стороны России».

Прокурор представил информацию о физико-химических испытаниях, экспертизах, доказательных ограничениях и, прежде всего, содержании полученных заключений. Согласно полученным заключениям, по словам Новака, взрыва на борту не было.

По заверениям представителя прокуратуры, на предметах, которые изучались в ходе экспертизы, не обнаружили следов, которые могли бы указать на взрыв.

Первая версия польской комиссии была такая: самолёт на большой скорости спустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Но впоследствии катастрофу стали «перегружать» политическими подоплёками. Возобновлялись всё новые расследования.

Как сообщало ИА Регнум, польская правительственная комиссия в своих выводах о повторном расследовании катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году смешала реальность с вымыслом, что превратило их в бесконечный фантазийный процесс. Об этом 1 августа 2020 года заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в конце 2022 года заявлял, что Польша просто не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем.

Через год после этих слов замминистра обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы врала и использовала предоставляемые ей средства не по назначению.