В воскресенье, 10 апреля, в 8:41 по всей Польше зазвучали сирены гражданской обороны. Это не учения и не предупреждение о возможном нападении. Это, по словам польского министра внутренних дел Мариуша Каминьского, «в знак уважения к жертвам «смоленской катастрофы». Мы вспоминаем тех, кто 12 лет назад хотел почтить память павших в Катыни, но сам заплатил самую высокую цену». Речь идет о крушении самолета с делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским под Смоленском в апреле 2010 года. А в понедельник, 11 апреля, в 11 утра в помещении департамента военных иностранных дел министерства обороны Польши состоится презентация отчета комиссии по повторному расследованию «смоленской катастрофы», которая работала над «расследованием» с весны 2016 года под руководством занимавшего тогда пост министра обороны Антония Мачеревича.

Иван Шилов ИА REGNUM Ярослав Качиньский

То, что отчет, наконец, будет представлен широкой публике, что его презентацию предварительно в нескольких интервью «подсветил» глава польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, что дана команда государственному телевидению Польши широко освещать это событие, вызывает вопросы. Дело в том, что еще месяц отчет не был предметом интереса. На всем протяжении работы подкомиссии ее сопровождали скандалы, которые привели к тому, что в самой PiS деятельность «расследователей» посчитали «токсичной» и не имеющей перспектив, а в Мачеревиче разочаровался даже Ярослав Качиньский, с юности друживший с Антонием. Поэтому когда в прошлом году «расследование» с четко заданной целью «доказать» покушение на Леха Качиньского было наконец завершено, Ярослав Качиньский тогда не решился его поддержать. Сам Мачеревич еще в 2018 году перестал быть министром обороны, о работе подкомиссии тогда же перестала информировать польская «главная кнопка», телеканал TVP. Но сейчас все изменилось. Мачеревич снова в фаворе, теорию заговора поддерживает глава правящей партии, утверждающий, что его брат был «убит в результате покушения», а решение об этом «должно было быть принято на самом верху Кремля». Что же случилось?

See OTRS ticket for details Катастрофа польского Ту-154 в Смоленске

«Уже 11 лет известно, что причиной крушения стали ошибки польских пилотов и российских диспетчеров, — заявил в интервью порталу Dziennik бывший председатель Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий Мачей Ласек. — Слова Качиньского о «смоленской катастрофе» не имеют фактического подтверждения. Я могу рассматривать их только в качестве попытки политически использовать эту трагедию. Только нападение Путина на Украину заставило Качиньского вернуться к смоленской теме. В атмосфере праведного гнева по отношению к России появляется простой тезис: если Путин способен на такое на Украине, то он был способен и на убийство польского президента». Однако это не очень убедительное разъяснение. Даже если председатель «Права и Справедливости» решил сегодня, в условиях украинского кризиса, разыграть авиакатастрофу в Смоленске, то выгоды от этого для него на российском направлении просматриваются слабо. Градус политической русофобии в Польше сегодня и так зашкаливает, подогревать не надо. Обвинения в «убийстве» ничего не прибавят, напротив, они лишь заставят польскую оппозицию, которая правила страной во время «смоленской катастрофы», и противников теории заговора оправдываться, заодно опровергая «российский след». И на Западе в «вину» России никто не верит.

Поэтому есть все основания думать, что атака Ярослава Качиньского преследует какие-то иные цели. Как пишет газета Rzeczpospolita, «если лидер правящей партии считает, что президента Польши убил Путин, он должен поставить этот вопрос в международный контекст и потребовать от Запада, НАТО и ЕС занять определенную позицию. Если этого не произойдет, то либо у него самого нет достаточных доказательств своих слов, либо это просто политическая игра для внутреннего пользования». С последним можно согласиться. После начала специальной военной операции России на Украине позиции PiS укрепились, поляки сплотились вокруг власти. Но это был краткосрочный эффект. Сейчас, когда социально-экономические трудности в стране нарастают, инфляция растет невиданными темпами, что является питательной почвой для игры оппозиционных партий против «Права и Справедливости», последней необходимо перебить негативную повестку. Возвращение темы «смоленской катастрофы» бьет как по председателю оппозиционной «Гражданской платформы» Дональду Туску, занимавшему пост премьер-министра Польши в апреле 2010 года, так и по всей этой партии в целом. И не только. Под ударом оказываются зарубежные партнеры Туска, прежде всего из ХДС/ХСС.

European People's Party Дональд Туск

Ведь именно эта сила вырастила из молодого польского активиста опытного политика, который стал премьер-министром, благодаря лоббированию канцлера Германии Ангелы Меркель дважды возглавлял Европейский совет, а затем авторитетную Европейскую народную партию. Так, в апреле 2014 года в свет вышла книга Павла Пискорского под названием «Между нами, либералами». Бывший генеральный секретарь Либерально-демократического конгресса Польши (KLD) рассказал, как в 1991 году KLD, а его тогда возглавлял Туск, финансировался из бюджета немецкого ХДС, который «подарил» KLD несколько сотен тысяч марок на строительство партии. Учитывая, что с сентября прошлого года Меркель в отставке, ныне Германией правит коалиция во главе с СДПГ, ХДС/ХСС пребывает в оппозиции, выбор Качиньским времени официального обнародования версии о «покушении» России на его брата адресован и Берлину тоже. С одной стороны, это пас социал-демократам и канцлеру Олафу Шольцу, предложение использовать «российский след» в «смоленской катастрофе» во внутренней политической борьбе в Германии. С другой, очередной антинемецкий выпад, адресованный уже польскому обществу, развитие нарратива PiS о том, что Польша вынуждена «сражаться на два фронта» — против Москвы и Берлина. Купятся на это, конечно, далеко не все поляки. Но искусственное подогревание расколов в польском обществе ради собственных выгод — это то, на чем Качиньский кошку съел.