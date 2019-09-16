Теракты 11 сентября 2001 г. в США
США советуют атаковать Иран, РФ хотят вытеснить с рынка ЕС: Радио REGNUM
Сенатор США предложил атаковать НПЗ Ирана; Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа ЕС; Украина пообещала новый «пакет мер» для улучшения ситуации в Донбассе; Рассекречена информация о подозреваемом по делу о терактах 11 сентября; ЦРУ рассекретило данные о животных в шпионаже. Следующий выпуск...
16 сентября 2019
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Американское Федеральное бюро расследований рассекретило имя подозреваемого в причастности к террористическим актам 11 сентября 2001 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным газеты, личные данные подданного Саудовской Аравии были переданы адвокатам семей, погибших в терактах 11...
14 сентября 2019
«Мы предупреждали американцев... но они самые умные»: Кедми о терактах 9/11
Израильские спецслужбы предупреждали США перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя столь беспечно относиться к безопасности на самолетах, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1». "У ФБР были сведения...
12 сентября 2019
Президент США и его жена почтили память жертв 9/11
Минутой молчания почтили память погибших в ходе теракта 11 сентября 2001 г. американский президент Дональд Трамп и его жена Меланья, передаёт C-Span. На памятной церемонии в Белом доме раздались три удара колокола в память о погибших. Затем была объявлена минута молчания. В стенах Пентагона...
12 сентября 2019
В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома. Американский лидер объявил 11 сентября Днем патриота и призвал все департаменты, агентства и ведомства приспустить флаги в память о людях...
11 сентября 2019
В США определились с датой суда над организаторами терактов 9/11
Суд над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября 2001 г. в США состоится 11 января 2021 года, пишет The New York Times. Уточняется, что судить будут пятерых, в том числе главного подозреваемого Халида Шейха Мохаммеда. Напомним, обвиняемыми по делу о терактах 11 сентября проходят пять человек...
31 августа 2019
Саудитам придётся «замаливать грехи» за теракты 11 сентября в США
Саудитам, вероятно, придётся «замаливать грехи» и заплатить за теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «В принципе, деньги у саудитов, конечно, есть. На начало июля международные резервы королевства составили $517...
30 июля 2019
WSJ: Обвиняемый в терактах 11 сентября в США готов дать показания
Один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах, гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед готов подтвердить в суде информацию о причастности к атакам Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Читайте также: Трамп продлил санкции, введённые после...
30 июля 2019
Теракты 11 сентября в США: депортация соучастника в Марокко под вопросом
Осужденный за соучастие в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Мунир аль-Мотассадек должен быть депортирован из Германии в Марокко 15 октября, пишет издание Bild. Однако до сих пор существуют препятствия. Во-первых, марокканские власти отказались от перевозки осужденного чартерным рейсом — их...
11 октября 2018
Трамп продлил санкции, введённые после терактов 11 сентября 2001 года
Президент США Дональд Трамп уведомил руководителей обеих палат конгресса о продлении ещё на один год санкций, введённых после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает пресс-служба Белого дома. Как говорится в письме Трампа к конгрессменам, по прошествии 17 лет со дня терактов всё ещё сохраняется...
19 сентября 2018
Главарь «Аль-каиды» * поздравил соратников с годовщиной теракта 11 сентября
Главарь международной террористической группировки «Аль-каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман Аз-Завахири поздравил соратников и единомышленников с годовщиной теракта 11 сентября 2001 года, передает агентство Associated Press. В 30-минутном видеообращении аз-Завахири...
11 сентября 2018
Глава МИД Германии: терроризм не изменит наш образ жизни
Любовь сильнее ненависти к террористам, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, вспоминая теракт 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter. «Обрушающиеся башни отпечатались в нашей памяти. 3 тыс. человек погибли под их руинами. 11 сентября 2001...
11 сентября 2018
Жириновский: атаку 11 сентября в Нью-Йорке нельзя считать терактом
Атака на две башни Всемирного торгового цента в Нью-Йорке в 2001 году не похожа на теракт. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 сентября. «17 лет назад была атака на башни-близнецы, мы не можем считать что это действительно был...
11 сентября 2018
В США продлено чрезвычайное положение, введённое после терактов 11 сентября
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год режима чрезвычайного положения, введённого в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает 10 сентября пресс-служба Белого дома. «Ввиду того, что террористическая угроза сохраняется, общенациональный режим чрезвычайной...
10 сентября 2018
В Нью-Йорке открылась станция метро, разрушенная при теракте 11 сентября
В Нью-Йорке вновь начала работу станция метрополитена Cortlandt Street, разрушенная в результате теракта 11 сентября 2001 года, передаёт CBS News. По информации телеканала, работы по восстановлению станции обошлись в $158 млн, что более чем в два раза превысило предусмотренную первоначальным...
9 сентября 2018
The Hill: Какова вероятность повторения в США терактов 9/11?
Четыре года назад отколовшаяся от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группа радикалов объявила о создании ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В течение 2014 годы боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить...
4 июля 2018
Почти 17 тысяч жертв терактов 11 сентября в США получили компенсации
Тысячи человек, которые пострадали в результате терактов 11 сентября 2001 года в США, получили компенсации за моральный и физический ущерб. Сумма возмещения достигал почти $3,7 млрд. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на доклад главного попечителя фонда Рупы Бхаттачарии. Читайте также: 800...
11 мая 2018
Хиллари Клинтон против Владимира Путина
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, продолжая обгладывать тему предполагаемого ею и её сторонниками «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, сравнила его с так называемой террористической атакой, произошедшей 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Понятно, что г-жа...
17 октября 2017
Трамп продлил чрезвычайное положение, введённое после терактов 11 сентября
Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий ещё на один год действие режима чрезвычайного положения, введённого на всей территории страны после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает пресс-служба Белого дома. Как отмечается, данное решение принято главой государства в связи с...
11 сентября 2017
Трамп: Теракты 9/11 стали самой жестокой атакой на США после Перл-Харбор
Теракты 11 сентября 2001 года стали самой жестокой атакой на США после нападения Японии на Перл-Харбор в 1941 году, заявил президент США Дональд Трамп на траурной церемонии в Пентагоне сегодня, 11 сентября. Трамп заявил, что трагедия 9/11 изменила не только США, но и весь мир. «Мы столкнулись с...
11 сентября 2017