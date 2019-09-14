Вашингтон, 14 сентября, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Американское Федеральное бюро расследований рассекретило имя подозреваемого в причастности к террористическим актам 11 сентября 2001 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Горящие башни Всемирного торгового центра после террористической атаки. 11.09.2001

По данным газеты, личные данные подданного Саудовской Аравии были переданы адвокатам семей, погибших в терактах 11 сентября. Утверждается, что имя этого подозреваемого также содержится в секретном докладе от 2012 года.

Напомним, что родственники жертв террористических актов 11 сентября 2001 года неоднократно требовали от американских властей раскрыть информацию о причастных к терактам. Это необходимо для подготовки исков против Саудовской Аравии.

Ввиду «исключительного характера дела» ФБР согласилось на раскрытие информации. При этом в бюро заявили, что причастность этого подозреваемого к терактам пока ещё не доказана, хотя прошло уже 18 лет.

Один из адвокатов родственников Джеймс Крейндлер заявил, что названное имя не стало чем-то неожиданным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября Халид Шейх Мохаммед согласился на сделку. Он заявил, что готов помочь родственникам жертв терактов в судебном иске против Саудовской Аравии. Взамен он требует, чтобы правительство США отказалось от планов добиться для него смертной казни.