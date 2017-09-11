Вашингтон, 11 сентября, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Теракты 11 сентября 2001 года стали самой жестокой атакой на США после нападения Японии на Перл-Харбор в 1941 году, заявил президент США Дональд Трамп на траурной церемонии в Пентагоне сегодня, 11 сентября.

Мемориал на месте Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке

Трамп заявил, что трагедия 9/11 изменила не только США, но и весь мир.

«Мы столкнулись с глубинами зла», - сказал Трамп.

Обращаясь к народу Америки, Трамп подчеркнул, что борьба с терроризмом объединила людей:

«Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы сплачиваемся и становимся сильнее».

Дональд Трамп обратился к семьям погибших в результате теракта и сказал, что «вся страна скорбит вместе» с ними. Президент сказал, что террористы хотели запугать американский народ, но у них ничего не получилось.

«Мы гарантируем, что наши враги не смогут укрыться ни в одной точке земного шара», - добавил Трамп.

В Пентагоне прошли траурные мероприятия, посвященные памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. А также церемония возложения цветов состоялась у памятника, установленного рядом с местом крушения самолета.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы сети Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета и направили их в сторону американской столицы. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. Один из захваченных самолетов был направлен на здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Четвёртый разбился в штате Пенсильвания, не долетев до столицы США. В результате терактов погибли 2977 человек.

Многие эксперты, в том числе известный итальянский журналист Джульетто Кьеза, подвергают критике официальную версию событий 11 сентября 2001 года. В частности, одним из пунктов этой критики подвергает сомнению причина падения башен близнецов Всемирного торгового центра. Экспертами утверждается, что разрушение зданий было похоже на контролируемый снос. Сторонники неофициальной версии ссылаются на очевидцев, которые слышали взрывы в зданиях, после которых началось обрушение.