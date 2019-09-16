США советуют атаковать Иран, РФ хотят вытеснить с рынка ЕС: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Сенатор США предложил атаковать НПЗ Ирана;
- Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа ЕС;
- Украина пообещала новый «пакет мер» для улучшения ситуации в Донбассе;
- Рассекречена информация о подозреваемом по делу о терактах 11 сентября;
- ЦРУ рассекретило данные о животных в шпионаже.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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