Вашингтон, 31 августа, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Суд над обвиняемыми в организации терактов 11 сентября 2001 г. в США состоится 11 января 2021 года, пишет The New York Times.

(сс) U.S. Navy Photo. Mate 2nd Class Jim Watson. Терракт 11 сентября в США

Уточняется, что судить будут пятерых, в том числе главного подозреваемого Халида Шейха Мохаммеда.

Напомним, обвиняемыми по делу о терактах 11 сентября проходят пять человек. Они были задержаны 2002−2003 гг. в Пакистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля Мохаммед выдвинул условия, на которых он в суде готов признать причастность Саудовской Аравии к этим терактам.