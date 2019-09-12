Москва, 12 сентября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Израильские спецслужбы предупреждали США перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя столь беспечно относиться к безопасности на самолетах, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Терракты в США 11 сентября 2001 года

"У ФБР были сведения, что они что-то готовят с самолетами. У разных служб были серии отрывочных сведений этих людей из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые провели эту операцию… То, что было у одной службы, у другой, у третьей, они соединили это вместе и смогли вовремя предупредить», — заявил Кедми.

По его словам, террористы прошли обучение в лётных школах на гражданских курсах в Соединенных Штатах не раз и не два, и не три, а перед терактами они провели курсы усовершенствования, чтобы лучше владеть самолетами.

«Сама операция прошла довольной просто… Мы предупреждали американцев и пытались их убедить, что нельзя так относиться к безопасности на самолетах… Американцы сказали, что они самые умные и попросили не лезть со своими советами», — продолжил Кедми.

Напомним, что 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошел один из самых страшных терактов за всю историю человечества. Террористы при помощи угнанных самолетов взорвали башни-близнецы Международного торгового центра, в результате чего погибли 2977 человек.

При этом сам теракт открыл новую эру «столкновения цивилизаций» в глобальной политике, когда под предлогом борьбы с химическим оружием и терроризмом был уничтожен Ирак и введены войска в Афганистан. Ряд экспертов считают, что сами теракты могли быть использованы элитами для смены мироустройства.