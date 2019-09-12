«Мы предупреждали американцев... но они самые умные»: Кедми о терактах 9/11
Москва, 12 сентября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Израильские спецслужбы предупреждали США перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя столь беспечно относиться к безопасности на самолетах, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, террористы прошли обучение в лётных школах на гражданских курсах в Соединенных Штатах не раз и не два, и не три, а перед терактами они провели курсы усовершенствования, чтобы лучше владеть самолетами.
Напомним, что 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошел один из самых страшных терактов за всю историю человечества. Террористы при помощи угнанных самолетов взорвали башни-близнецы Международного торгового центра, в результате чего погибли 2977 человек.
При этом сам теракт открыл новую эру «столкновения цивилизаций» в глобальной политике, когда под предлогом борьбы с химическим оружием и терроризмом был уничтожен Ирак и введены войска в Афганистан. Ряд экспертов считают, что сами теракты могли быть использованы элитами для смены мироустройства.