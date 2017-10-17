Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, продолжая обгладывать тему предполагаемого ею и её сторонниками «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, сравнила его с так называемой террористической атакой, произошедшей 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узор

Понятно, что г-жа Клинтон работает на американскую аудиторию, а в США всё ещё велико число тех, что соглашается с официальной версией об уничтожении башен-близнецов Всемирного торгового центра и частичном разрушении Пентагона террористами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В любом случае, эта версия остаётся там некой неприкасаемой «священной коровой».

Большинству здравомыслящих людей нашей планеты, однако, как день ясно, что эта версия не выдерживает критики. Возможно, во врезавшихся в башни-близнецы и Пентагон самолётах и сидели «члены «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с тем, знание законов физики не даёт возможности согласиться, как минимум, с тем, что сделанный из легких сплавов самолёт может пробить мощнейшие стальные балки, превосходящие по толщине танковую броню. Разрушиться им явно кто-то помог.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Есть много версий произошедшего тогда в США, вплоть до использования американскими властями для этой провокации ядерного взрывного устройства, и даже она кажется более логичной, чем-то, что тогда попытались заложить в головы и самих американцев, и зарубежного общественного мнения власти США. Дело, однако, не в этом. Дело в том, что немалое число независимых расследований, детально обосновавших версию инсценировки террористических актов 11 сентября американскими спецслужбами, в принципиальном плане ничего не изменили ни в позиции Белого дома и Конгресса США, ни в официальной позиции правительств других стран.

Версию «террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» приняло в 2001 году и руководство нашей страны. Такая позиция Владимира Путина на том этапе его упрочения во власти была понятна. Думается, что даже если бы тогда можно было просчитать все издержки такого подхода, он всё равно был бы оставлен без изменений.

По большому счёту, тот, кто отклоняет ложь, делает это не по логическим или прагматическим основаниям. Чаще всего отклонять ложь «непрагматично». Но проблема заключается в том, что ложь всегда несёт за собой новые и новые проблемы не только для окружающего мира, но и для тех, кто её принял.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Если говорить конкретно о лжи, касающейся 11 сентября 2001 года, то она, напомню, с тех пор использовалась неоднократно. Ею обосновывались самые что ни на есть преступные шаги американского руководства: от установления тоталитарных порядков внутри до развязывания войн на других континентах — в частности, войны против Ирака в 2003 году. Её плоды, как известно, весь мир сегодня пожинает, в частности, в виде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И вот теперь эта ложь — существенная часть пропагандистской кампании американского истеблишмента против России.

От согласия с официальной американской версией событий 11 сентября 2001 года пора отказаться. Причём хорошо бы сделать это на самом высоком государственном уровне.

Такой ход не просто высветил бы конкретную новую ложь Хиллари Клинтон, но пресёк бы раскручивание на инсценировке «9/11» спирали новых и новых преступлений. Я уже не говорю о том, что он стал бы сильным ударом по активным недругам нашей страны в США и среди демократической верхушки, и среди республиканцев. Самое время его сделать.