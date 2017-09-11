Вашингтон, 11 сентября, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий ещё на один год действие режима чрезвычайного положения, введённого на всей территории страны после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает пресс-служба Белого дома.

Мемориал на месте Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке

Как отмечается, данное решение принято главой государства в связи с «продолжающейся непосредственной угрозой новых атак на Соединённые Штаты».

«Ввиду того, что террористическая угроза сохраняется, общенациональный режим чрезвычайной ситуации, объявленный 14 сентября 2001 года, а также действие функций и полномочий властей, введённых в связи с этим, должны оставаться в силе после 14 сентября 2017 года», — говорится в документе.

Сообщается, что соответствующее уведомление Белого дома будет направлено в Конгресс США.

Напомним, режим чрезвычайного положения был объявлен в США через три дня после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, жертвами которых стали почти три тысячи человек. С тех пор действие режима ЧП ежегодно продлевается.

Особые меры, введённые указом президента США Джорджа Буша-младшего, предусматривают в числе прочего заморозку всех активов лиц и организаций, связанных с терроризмом, а также запрет для американских граждан и компаний на деловые контакты с данными лицами.