Четыре года назад отколовшаяся от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группа радикалов объявила о создании ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В течение 2014 годы боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить обширные территории в Сирии и Ираке. Данная территория должна была превратиться в убежище, в котором осуществлялась бы подготовка боевиков, аккумулирование ресурсов и планирование террористических атак. Использовав оружие, взрывчатые вещества и грузовики, террористы, связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершили нападения в ряде стран, начиная со Стамбула (Турция) и заканчивая Орландо (штат Флорида). Эти нападения вызвали опасения среди граждан США, что террористы могут повторить нападение 9/11,пишет Грэхам Аллисон в статье для американского издания The Hill.

Archive.org Террористическая атака на Нью-Йорк

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

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В ходе четырехлетней кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемой США, так называемый халифат был разбит. Тем не менее, согласно недавнему опросу Axios, американцы по-прежнему считают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой большую угрозу, нежели вооруженная ядерным оружием Северная Корея или быстро развивающийся Китай.

Многие граждане США задаются вопросом: почему с 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах больше не было масштабных террористических атак? В результате нападения террористов в 2001 году погибли 3 тыс. человек. Если бы тогда кто-нибудь заявил, что в течение следующих 17 лет в США не произойдет террористических атак, в результате которых погибло бы более 100 человек, этому человеку сказали бы, что вероятность такого сценария составляет тысяча к одному.

США просто повезло? Действия, предпринятые американским правительством после нападений 9/11, существенно снизили вероятность крупных терактов? Или же, признав наличие удачи и напряженной работы правоохранительных органов, мы должны также признать, что до сих пор у граждан США нет четкого ответа на данный вопрос?

С момента терактов 9/11, выпуская ежегодную оценку угроз, разведывательное сообщество США всегда включало терроризм в тройку ключевых угроз для национальной безопасности Соединенных Штатов. В обзоре превентивных приоритетов, подготовленном экспертами Совета по международным отношениям, указано, что терроризм представляет «высокий уровень риска» для США. Сегодня примерно половина граждан США считают, что они или члены их семей будут убиты террористами.

Aaron tango Tang Террористический акт на Бостонском марафоне

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Однако если сопоставить опасения американцев, связанные с терроризмом, с реальной картиной происходящего, с учетом главных причин, приведших к гибели людей после нападений 11 сентября 2001 года, то разрыв между опасениями и реальностью просто поражает. На самом деле терроризм — это последнее, чего стоит опасаться гражданам США. Падающие ветви деревьев и другие падающие объекты за последние 17 лет убили в 100 раз больше американцев, чем террористы. Например, в одном из городов штата Массачусетс, население которого составляет 21 тыс. человек, в 2016 году падающие ветви деревьев еженедельно приводили к гибели двух человек. Помимо старости и болезней, ключевыми причинами смерти также являются передозировка опиоидов (40 тыс. человек), автомобильные аварии (39 тыс. человек) и сведение счетов с жизнью (38 тыс. человек). Среди 17 главных причин, приводящих к смерти граждан США, терроризм занимает последнюю строчку.

Чем можно объяснить огромный разрыв между ожиданиями американцев и фактами действительности? Несомненно, с 11 сентября 2001 года было предотвращено множество возможных нападений. Бывший глава «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама Бен Ладен планировал организовать в США теракт с использованием ядерных материалов. Этому помешала активная антитеррористическая кампания США, приведшая к ликвидации большей части руководства «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уничтожение штаб-квартиры и учебных лагерей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) означало, что тысячи боевиков так и не получили шанса на участие в террористическом нападении против США.

Hamid Mir Усама Бен Ладен

С другой стороны, вторжение США в Ирак и Афганистан и убийство людей, которых Вашингтон причислил к «террористам», а также гражданских лиц, позволило осколкам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), таким как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использовать интервенции США для вербовки новых сторонников.

Существует множество способов убить сотни и даже тысячи американцев. Об этом свидетельствуют нападения в Орландо и Лас-Вегасе. Террористы, стремящиеся напасть на США, имеют множество вариантов для нападений, начиная с торговых центров и кинотеатров и заканчивая спортивными стадионами и церквями.

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В США должны признать, что шок, вызванный нападением 9/11, привел к тому, что граждане Соединенных Штатов переоценили вероятность следующего масштабного террористического нападения в США. Однако возникает обеспокоенность тем, что отсутствие масштабной террористической атаки может привести к самоуспокоенности американского общества. Президент США Дональд Трамп поступил верно, когда понизил угрозу терроризма на фоне развивающего Китая, возрождающейся России и оснащенной ядерным оружием КНДР, однако Вашингтон никогда не должен забывать, что большая часть подготовки к 9/11 была осуществлена ячейкой «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенной в Гамбурге (Германия).

Вашингтон должен приложить усилия, чтобы лишить террористов как средств (особенно ядерных и биологических), та и возможностей для реализации своих смертоносных амбиций. Чрезвычайная важность превентивных действий становится очевидной при сравнении ресурсов, затраченных на антитеррористическую борьбу, с последствиями, к которым может привести террористическое нападение.