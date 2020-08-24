Вячеслав Лебедев
Последние публикации
Познавательное мусороведение: 10. Мусорные горы Горного Алтая
«Разруха не в клозетах, а в головах!» — М. А. Булгаков. «Собачье сердце» Эпизод 1. Не было печали Есть у нас в России такое замечательное место — Горный Алтай. Чистый воздух! Восхитительная природа! Вода, которую можно пить прямо из реки! Добрые и отзывчивые люди. Шикарные места для отдыха души и...
24 августа 2020
Познавательное мусороведение в 93-х частях: 9. ППК РЭО и «издохшие лошади»
«Миссия «Российского экологического оператора» — обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ, развивать и совершенствовать эту сферу». — Главная официальная цель ППК РЭО «Если ты замечаешь, что скачешь на дохлой лошади — слезь!» — Мудрость индейцев Дакота Но, увы, в...
20 июля 2020
Познавательное мусороведение в 93-х частях: 8. Татарские сказки
«Что за лесом лежит ему видно, а что под носом его — не видно». — Татарская пословица В татарском народном эпосе есть замечательная сказка о трёх благочестивцах. Сказку каждый может прочесть сам, но интересен вывод, основанный на мудрости татарского народа. Мудрец, рассудивший трёх братьев и...
13 мая 2020
Познавательное мусороведение в 93-х частях: 7. Кавказский узел
«На Северном Кавказе традиционно низкая собираемость платежей за услуги ЖКХ и за обращение с отходами в частности». — Алексей Макрушин Риск приостановки деятельности большинства северокавказских операторов по вывозу отходов связан с традиционно низкой собираемостью платежей за жилищно-коммунальные...
28 апреля 2020
Познавательное мусороведение в 93-х частях: 6. Курганские повороты
Насильно осчастливить — невозможно. Счастливым можно быть лишь самому, Когда ты, не боясь, что это сложно, Живёшь согласно сердцу и уму. — Илья Рассказов Эпизод 1. Почти правильное предложение Всё началось в далёком 2014 году, когда под его занавес всем стала ясна неизбежность надвигающейся реформы...
18 апреля 2020
Познавательное мусороведение в 93 частях — 5. Могло быть иначе
Эпизод 1. Реальность Федеральные законы №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» прямо говорят, что субъект РФ должен решать вопрос с...
24 марта 2020
Познавательное мусороведение в 93-х частях. 4. Всё сгорит и нет проблем?
«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий». — Козьма Прутков Человек — создание разумное, обладающее возможностью к осмыслению происходящего вокруг него, умению наблюдать, оценивать и делать выводы, в соответствии с которыми...
26 января 2020
Почему безотходная Россия не нужна российским чиновникам?
Все играли в детстве в игры с подсказками? Самая, пожалуй, известная игра — это «горячо-холодно», когда кто-то прячется или что-то прячут, и тот, кто ищет, ориентируется на слова подсказчика о том, что он ближе (горячее) или дальше (холоднее) от искомого. Существуют и другие игры, но в эту...
3 сентября 2019
Познавательное мусороведение в 93 частях. Часть 1. Безотходная Россия
Введение Всё в мире связано: ноги промочишь — горло болит, горло промочишь — ноги не идут. — Мой папа В нашей стране с начала года началась так называемая мусорная реформа, хотя фактически она началась несколькими годами ранее, но официально — с 1 января 2019 года. Прошло уже полгода реформирования...
30 июля 2019