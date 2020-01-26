Эпизод 1. Реальность

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Федеральные законы №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» прямо говорят, что субъект РФ должен решать вопрос с отходами самостоятельно. Однако, руководство всех российских регионов дружно делегировали свои полномочия в области обращения с отходами коммерческим структурам. Вместе с полномочиями бизнесу была предоставлена возможность зарабатывать на ограблении населения и уничтожении окружающей среды. Вместо решения проблем переработки отходов в интересах всех граждан России — возможность набивать собственные карманы. А экологические проекты, реализуемые «ответственными» исполнителями «Чистой страны» и им подобных, не способны скрыть гремучую смесь отсутствия профессионализма и финансовой заинтересованности. Так что улицы у нас по-прежнему метут перед гостиницами, а за углом устраивают помойки. А ведь всё могло быть иначе.

Эпизод 2. А как иначе?

С 2007 года специалисты группы компаний «АвтоРециклинг» (г.Новосибирск) на основании практической деятельности вели работу по созданию системы переработки отходов полного цикла. В декабре 2015 года работа была закончена.

Government-nnov.ru Мусоровозы

С января 2016 года всем регионам Российской Федерации было предложено для обеспечения конституционных прав жителей России на благоприятную окружающую среду создать системы полного цикла обращения с отходами на основе наилучших существующих технологий с получением из отходов продукции первого, второго, третьего переделов и обеспечением собственных нужд тепловой и электрической энергией без сжигания и без выбросов в окружающую среду. Информация предоставлялась открыто, заинтересованным давались консультации в полном объёме.

Система включает в себя оказание услуг по обращению (сбор, транспортирование, обработка, утилизация) со всеми отходами (твёрдые, жидкие, коммунальные, промышленные, медицинские, биологические, оборудование и др.) юридическим и физическим лицам в безотходном и безэмиссионном производственном цикле с закрытием и рекультивацией всех мест размещения отходов.

Сбор и транспортирование отходов осуществляется с использованием существующей двухстадийной схемы транспортирования отходов с использованием серийных транспортных средств на экологически чистом газовом топливе.

Финансирование предусматривалось за счёт собственных, бюджетных и привлечённых средств.

Система разрабатывалась с привлечением специалистов РАН и СО РАН РФ, различных институтов, государственных учреждений, частных компаний и производителей оборудования.

В системных технологических цепочках задействовано более сотни различных технологий. Все технологии запатентованы. Применяемое оборудование лицензировано, сертифицировано и находится в серийном производстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

С января 2016 года были подготовлены письма и материалы, которые были разосланы руководству всех субъектов РФ, Правительству РФ, Государственной Думе и Совет Федерации, Совету по правам человека при Президенте РФ, в различные государственные и общественные организации. Всего было направлено порядка 400 писем. Ответы из вышеназванных органов власти не приблизили страну к решению задачи. Не произошло даже обсуждения предлагаемой системы, не говоря уж о внедрении.

Расчётные показатели Системы

100 шт.

716 млрд руб.

274 млрд руб.

на уровне 2016 года с перспективой снижения

100%

0%

100%

отсутствуют

Эпизод 3. Показатели системы по округам

В приведённых ниже таблицах показана расчетная экономическая эффективность при внедрении системы полного цикла в области переработки отходов, указаны количество направленных в субъекты РФ писем по регионам, получатель и даты отправки.

Дальневосточный федеральный округ

Субъект РФ

Инвестиции

млрд. руб.

Доход

(год)

млрдруб.

Прибыль

(год)

млрдруб.

Налоги

(год)

млрдруб.

Кол-во

рабочих мест

Кол-во писем

Кому

Когда

(дата)

Республика

Бурятия

4,2

1,3

0,4

0,5

320

4

Главе Республики

28.01.16

04.05.16

26.08.16

22.05.17

Республика

Саха

5,5

3,5

1,6

1,1

350

4

Главе Республики

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Забайкальский

край

5

3,8

1,9

1,3

410

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Камчатский

край

1,5

1,6

0,7

0,5

160

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Приморский

край

10

9,7

2,6

1,9

900

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Хабаровский

край

6,7

4,8

2,6

1,6

660

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Амурская

область

4,1

2,5

1,3

0,8

300

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Магаданская

область

3,1

1,4

0,7

0,3

250

4

Губернатору

28.01.16

13.04.16

26.08.16

26.06.17

Сахалинская

область

2,4

1,7

0,9

0,6

240

4

Губернатору

28.01.16

28.04.16

26.08.16

26.06.17

Еврейская Автономная

область

3,5

1,6

1,1

0,6

270

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Чукотский Автономный

округ

0,5

0,2

0,1

0.06

50

4

Губернатору

28.01.16

04.05.16

26.08.16

26.06.17

Дальневосточный Федеральный Округ

45,5

32.2

13,9

9,26

3910

Приволжский Федеральный Округ

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход (год)

млрд руб.

Прибыль (год)

млрд руб.

Налоги (год)

млрд руб.

Кол-во рабочих

мест

Кол-во

писем

Кому

Когда

(дата)

Республика Башкортостан

18,9

14,4

7,5

4,8

1800

4

Главе

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Республика Марий Эл

3,4

1,2

0,5

0,3

260

4

Главе

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Республика Мордовия

4,1

2,5

1,3

0,8

300

4

Главе

Республики

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Республика Татарстан

18,2

16,3

8,5

5,1

1770

4

Президенту

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Удмуртская Республика

6,4

4,2

2,3

1,4

500

4

Главе

Республики

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Чувашская Республика

6,3

4,6

2,6

1,5

490

4

Главе

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Пермский край

13,1

11,9

5,7

3,5

1100

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Кировская область

6,4

4,7

1,6

1,4

500

4

Губернатору

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Нижегородская область

15,1

11,5

6,1

3,8

1450

5

Губернатору

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.02.17

09.06.17

Оренбургская область

9,5

8,4

4,9

2,7

900

4

Губернатору

28.01.16

04.05.16

26.08.16

26.06.17

Пензенская область

6,4

4,8

2,6

1,6

550

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Самарская область

12,8

9,6

5,2

3

1000

4

Губернатору

28.01.16

20.04.16

26.08.16

26.06.17

Саратовская область

10

7,5

3,9

2,4

920

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Ульяновская область

6,4

4,7

2,6

1,5

520

4

Губернатору

28.01.16

04.05.16

26.08.16

26.06.17

ИТОГО

137

106,3

55,3

33,8

12 060

Северо-Западный Федеральный округ

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход

млрд руб.

Прибыль

млрд руб.

Налоги

млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Кол-во

писем

Кому

Когда

(дата)

Республика Карелия

3,4

2,7

1,4

0,9

320

5

Главе

Республики

28.01.16

20.04.16

26.08.16

26.06.17

03.09.18

Республика Коми

4,9

3

1,5

1

350

4

Главе

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Архангельская область

5,7

4,7

2,6

1,5

370

4

Губернатору

28.01.16

28.04.16

26.08.16

26.06.17

Вологодская область

5,7

4,7

2,6

1,5

370

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Калининградская область

5,5

3,6

1,7

1,1

370

5

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

17.09.18

Ленинградская область

9

6,3

3,5

2

700

4

Губернатору

28.01.16

11.05.16

26.08.16

26.06.17

Мурманская область

4,2

2,7

1,4

0,9

340

4

Губернатору

28.01.16

13.04.16

26.08.16

26.06.17

Новгородская область

3

1,9

1,1

0,6

300

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Псковская область

3,5

2,7

1,4

0,9

320

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Город Санкт-Петербург

20

17

8

6

2000

1

Губернатору

28.01.16

Ненецкий автономный округ

0,5

0,3

0,1

0,1

50

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

ИТОГО

65,4

49,5

24,3

16,5

5390

Северо-Кавказский Федеральный Округ

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход (год)

млрд руб.

Прибыль (год)

млрд руб.

Налоги (год)

млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Кол-во

писем

Кому

Когда

(дата)

Республика Дагестан

14,2

12

6,2

3,9

1100

4

Главе

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Республика Ингушетия

2

1,2

0,6

0,4

200

4

Главе

Республики

28.01.16

18.05.16

26.08.16

26.06.17

Кабардино-Балкарская Республика

4,8

2,7

1,3

0,9

350

4

Главе

Республики

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Карачаево-Черкесская Республика

1,9

1,2

0,6

0,4

200

4

Главе

Республики

28.01.16

28.04.16

26.08.16

26.06.17

Республика Северная Осетия-Алания

3,5

1,2

0,5

0,4

270

4

Главе

Республики

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Ставропольский край

13,3

13

5,7

4

1000

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Чеченская республика

7

5,6

3,2

1,8

350

4

Главе

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

ИТОГО

46,7

36,9

18,1

11,8

3470

Сибирский Федеральный Округ

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход (год)

млрд руб.

Прибыль (год)

млрд руб.

Налоги (год)

млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Кол-во

писем

Кому

Когда

(дата)

Республика Алтай

4,2

2,3

1,1

0,8

370

5

Главе

Республики

28.01.16

13.04.16

26.08.16

26.06.17

17.06.19

Республика Тыва

1,4

1,2

0,4

0,4

200

4

Главе

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Республика Хакасия

2,7

1,5

0,5

0,5

240

4

Главе

Республики

28.01.16

28.04.16

26.08.16

26.06.17

Алтайский край

11

9,3

5,5

3

1000

4

Губернатору

28.01.16

13.04.16

26.08.16

26.06.17

Красноярский край

14,3

9,3

3,8

3

1200

1

Губернатору

28.01.16

Иркутская область

10

7,9

4,3

2,4

1000

4

Губернатору

28.01.16

28.04.16

26.08.16

26.06.17

Кемеровская область

13,3

13,3

6

4,1

1000

4

Губернатору

28.01.16

11.05.16

26.08.16

26.06.17

Новосибирская область

13,5

14,2

6

4,2

1000

6

Губернатору

28.01.16

18.04.16

30.10.17

29.11.17

10.01.18

22.01.18

Омская область

10

6

2,5

1,9

900

5

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

02.07.19

Томская область

4,3

3,8

2,1

1,3

320

4

Губернатору

28.01.16

28.04.16

26.08.16

26.06.17

ИТОГО

84,7

68,8

32,2

21,6

7230

Уральский Федеральный Округ

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход (год)

млрд руб.

Прибыль (год)

млрд руб.

Налоги (год)

млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Кол-во

писем

Кому

Когда

(дата)

Курганская область

4,9

3

1,5

1

490

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Свердловская область

20

15,2

8

5

1900

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Тюменская область

17

12,9

6,7

4,3

1600

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Челябинская область

16,8

12,2

6,1

4

1500

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Ханты-Мансийский автономный округ

6,4

4,8

2,6

1,6

550

4

Губернатору

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Ямало-Ненецкий автономный округ

2,7

1,5

0,5

0,5

250

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

ИТОГО

67,8

49,6

25,4

16,4

6290

Центральный Федеральный Округ

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход (год)

млрд руб.

Прибыль (год)

млрд руб.

Налоги (год)

млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Кол-во

писем

Кому

Когда

(дата)

Белгородская область

7,7

5

2,7

1,6

370

5

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

12.09.18

Брянская область

6,3

4,5

2,4

1,3

450

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Владимирская область

7,8

4,7

2,2

1,6

370

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Воронежская область

10,8

9,1

5,4

2,9

980

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Ивановская область

4,9

2,9

1,4

0,9

400

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Калужская область

4,9

2,8

1,4

0,9

370

5

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

25.09.18

Костромская область

3,2

1,1

0,5

0,3

250

4

Губернатору

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Курская область

5,2

3,9

2

1,3

430

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Липецкая область

5,6

4,6

2,5

1,5

360

4

Главе

Администрации

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Город Москва

61,6

51,9

22,2

17,1

6100

1

Мэру

28.01.16

Московская область

36,6

31,6

16,8

10,5

3900

1

Губернатору

28.01.16

Орловская область

4,2

2,7

1,4

0,9

350

5

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

11.09.18

Рязанская область

5,3

4

2

1,3

470

4

Губернатору

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Смоленская область

04.сент

3,6

1,4

1

490

5

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

28.09.18

Тамбовская область

4,2

3,7

2

1,3

310

4

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

Тверская область

6,5

4,8

2

1,4

530

4

Губернатору

28.01.16

28.04.16

26.08.16

26.06.17

Тульская область

7,5

5,2

3,3

2,1

640

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Ярославская область

6,3

4,8

1,7

1,4

470

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

ИТОГО

193,5

153,6

73,3

50,3

17 240

Южный Федеральный Округ

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход (год)

млрд руб.

Прибыль (год)

млрд руб.

Налоги (год)

млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Кол-во

писем

Кому

Когда

(дата)

Республика Адыгея

2,3

1,8

0,9

0,6

200

4

Главе

Республики

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Республика Калмыкия

5,3

2,9

1,4

1

470

4

Главе

Республики

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Республика Крым

10

11,1

5,5

3,4

1000

5

Главе

Республики

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

03.09.18

Краснодарский край

20

17,3

9,2

5,7

2000

4

Губернатору

28.01.16

04.05.16

26.08.16

26.06.17

Астраханская область

4,9

2,8

1,4

0,9

380

4

Губернатору

28.01.16

28.03.16

26.08.16

26.06.17

Волгоградская область

10,3

7,7

4

2,5

1000

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Ростовская область

19,8

15,1

7,8

5

1900

4

Губернатору

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Город Севастополь

2,5

2

1

0,6

240

5

Губернатору

28.01.16

11.04.16

26.08.16

26.06.17

25.09.18

ИТОГО

75,1

60,7

31,2

19,7

7190

Сводная таблица по округам

Округ

Инвестиции

млрд руб.

Доход (год)

млрд руб.

Прибыль (год)

млрд руб.

Налоги (год)

млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Дальневосточный федеральный округ

45,5

32.2

13,9

9,26

3910

Приволжский федеральный округ

137,0

106,3

55,3

33,8

12 060

Северо-Западный федеральный округ

65,4

49,5

24,3

16,5

5390

Северо-Кавказский федеральный округ

46,7

36,9

18,1

11,8

3470

Сибирский федеральный округ

84,7

68,8

32,2

21,6

7230

Уральский федеральный округ

67,8

49,6

25,4

16,4

6290

Центральный федеральный округ

193,5

153,6

73,3

50,3

17 240

Южный федеральный округ

75,1

60,7

31,2

19,7

7190

ИТОГО

715,7

557,7

273,7

179,4

62 780

Эпизод 4. Профессиональный взгляд

Если посмотреть на проблемы отрасли переработки отходов профессиональным взглядом, то решение вопроса окажется на поверхности — предлагаемая система должна принадлежать государству на федеральном уровне напрямую, либо через субъекты федерации. Все части системы являются неразделимыми и позволяют при создании технологических цепочек решать задачу переработки наилучшим экономически и экологически просчитанным способом. Например, транспортирование отходов — это часть системы и рассматривать её как отдельный вид бизнеса при условии минимального тарифа для населения экономически невозможно.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Безопасный» рециклинг

Так что решение есть, но оно не будет использовано до той поры, пока желание чиновника служить народу не даст толчок к повышению профессионализма в области его деятельности и не перевесит лень и жажду наживы.

Эпизод 4. Эпилог

Но, по сути, эпилога нет. Как нет и мусорной реформы, про которую громко объявляли чиновники разных рангов. Продолжает идти простой передел рынка отходов, не отвечающий интересам народа России. И явный обман, ведущий к экономическому и экологическому обнищанию. Об этом я уже писал в предыдущих статьях цикла и буду писать далее. Так что…

Продолжение следует