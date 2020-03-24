



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

Насильно осчастливить — невозможно. Счастливым можно быть лишь самому, Когда ты, не боясь, что это сложно, Живёшь согласно сердцу и уму. — Илья Рассказов

Эпизод 1. Почти правильное предложение

Всё началось в далёком 2014 году, когда под его занавес всем стала ясна неизбежность надвигающейся реформы сферы обращения отходов. И хотя официальных документов принято ещё не было, ещё не вышел 458-ФЗ» О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», но в воздухе уже веяло нововведениями. Именно с этими аналитическими материалами и прогнозами были направлены обращения в Департамент транспорта, связи и энергетики Курганской области, Департамент природных ресурсов Курганской области, Губернатору Курганской области. По инициативе директора Департамента промышленности было организовано совещание, на котором были заслушаны материалы о предстоящих реформах. Было предложено организовать рабочую группу из заинтересованных представителей рынка, надзорных и государственных органов с целью разработки территориальной схемы. Также было предложено создать юридическое лицо с государственным участием, в учредители которого вошли бы все существующие игроки на рынке обращения ТКО Курганской области. В совокупности эти меры, по замыслу авторов, позволили бы создать оптимальную систему управления движением потоков ТКО на территории субъекта и не допустить дестабилизации общественно-политической и экономической обстановки на фоне возможных конкурентных войн за региональный рынок ТКО. Предлагались комплексные технологические решения по снижению транспортных затрат, увеличению доли извлечения вторичного сырья, его переработки в готовую продукцию, снижению объёма захоронения отходов. Ни одно из предложений принято не было.

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики при всём желании не мог далее курировать этот вопрос, так как это не входило в его полномочия, а со сменой руководителя пропал и интерес к данному направлению. Директором Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на тот момент был Сухнев Виктор Георгиевич. Человек он глубоко возрастной и, по мнению местных жителей, мягко говоря, не специалист в экологии. Долгие годы он руководил Каргапольским районом, где нажил себе скандальную славу за выделение земельных участков под незаконное размещение жидких промышленных отходов кожевенного производства (об этом рассказала в прошлом году «Правда УрФО» в статье «Уничтожение экофонда Курганской области оценили в 1,7 миллиарда. Росприроднадзор освободил от возмещения ущерба «любимого ИП замгубернатора»).Однако глава района успел заручиться поддержкой будущего Губернатора Курганской области Алексея Геннадьевича Кокорина и благополучно пересел из кресла главы района в кресло директора областного департамента экологии. На новой должности Виктор Сухнев оказался ответственным за разработку областной территориальной схемы переработки отходов. Разработка схемы затянулась до момента её обязательного принятия — нет смысла делать что-то, что в нашем государстве может много раз измениться. Такой подход оказался верным, так как с неготовностью подавляющего большинства субъектов РФ сроки реформы пришлось перенести. Эта задержка дала возможность прояснить все заинтересованные стороны в борьбе за командные высоты в терсхеме и провести необходимые её корректировки в зависимости от исхода этой борьбы.

Эпизод 2. Монополизация

Главная «заинтересованная сторона» не заставила себя долго ждать. В 2016 году интерес к мусорной реформе в Курганской области проявила Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО). Это энергетики, владеющие на территории УрФО практически всем энергетическим хозяйством, системами водоснабжения и водоотведения. Прекрасно ориентирующиеся в тонкостях формирования и защиты тарифа, обладающие громадным финансовым и административным ресурсом. Для них вопрос сферы ТКО является логическим завершением формирования монополии в отрасли регулируемых видов деятельности жизнеобеспечения населения и предприятий. Естественно, что и территориальная схема приобрела исключительно одновекторное направление на максимизацию прибыли «заказчика». Для этого, по примеру иных субъектов РФ, близких по структуре экономики и численности населения Курганской области, была буквально под диктовку написана территориальная схема обращения с отходами. Непосредственными исполнителями её написания выступили сотрудники (в то время) департамента природных ресурсов Оксана Александровна Гирман и Анатолий Сергеевич Булатов.

Бизнес-схема СУЭНКО в сфере ТКО была изобретена даже не ими. Её авторство принадлежит скандально известной московской концессионной компании ЗАО «Управление отходами» (см. «Мусорный комплекс» в Балаково: иск минприроды к АО «Управление отходами» и «Обыски и слухи: что происходит в крупном «мусорном» холдинге России?»), которая эту бизнес-схему опробировала и реализовала в нескольких субъектах РФ. Заключается она в следующем. В провинциальном регионе с численностью населения до 1 млн человек уничтожаются все действующие объекты размещения отходов. Остаётся для обслуживания региона один крупный полигон с расположенным на нём мусоросортировочным комплексом. Этот объект за свой счёт строит «инвестор». Отходы со всей области возят на один единственный полигон. То, что транспортное плечо может составлять 300 и более километров, «инвестора» совершенно не заботит. Его заботит в первую очередь размер своего дохода, который зависит от установленного тарифа. В нашем случае чем выше затраты, тем выше тариф. Этому в немалой степени как раз и способствуют огромные расстояния транспортирования ТКО. Кроме того, согласно действующему Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», если объект капитального строительства возводится не за счёт бюджета, а также не за счёт организаций с бюджетным участием, то раздел «Смета» можно даже не разрабатывать, и уж тем более не проходить экспертизу обоснованности сметной стоимости. Благодаря этому нововведению в инвестиционных проектах реальная стоимость объектов инфраструктуры ТКО оказалась в десятки раз выше их реальной рыночной стоимости. Эта завышенная стоимость плавно кочует в тариф, обеспечивая «инвестору» просто молниеносную окупаемость в течение 1,5−2 лет и далее просто сверхприбыли. В дополнение к этому «инвестор» заключает концессионное соглашение, по которому создаваемый объект инфраструктуры переходит в собственность субъекта РФ по окончании срока действия соглашения. Примечательно, что примерно к этому же сроку вновь возводимый полигон ТКО оказывается заполнен практически на 100% и обязанность по его рекультивации ложится на плечи государства. Рекультивировать полигон в некоторых случаях дороже, чем его построить, по крайней мере сложнее, уж точно. Мало того, в течение срока действия концессионного соглашения субъект РФ гарантирует «инвестору» поступление согласованных объёмов ТКО по согласованному тарифу и если происходит отклонение в сторону уменьшения объёмов или тарифа, то субъект обязан за свой счёт компенсировать «инвестору» эту разницу. Идеальная для «инвестора» и кабальная для субъекта РФ и его населения схема. Понятно, что без административного ресурса внутри региона такие вещи не проходят. «Затраты» на прохождение таких вещей, по словам знающих людей, оцениваются от 30 до 300 млн рублей, в зависимости от размера субъекта РФ.

Эпизод 3. Парад суверенитетов

Для реализации намеченных планов необходимо было решить всего два вопроса: устранить конкурентов и получить согласие у действующего на тот момент Губернатора Алексея Кокорина. И кто бы мог подумать, что это окажется не так просто. С некоторыми действующими на региональном рынке компаниями в сфере обращения ТКО удалось договориться без особых проблем. Проблемы возникли с предприятием «Наука и практика Сервис» (НиПС). Одно из крупнейших региональных предприятий, обслуживающее большую часть г. Кургана никак не хотело без боя сдавать свои позиции. Тогда был предпринят «гениальный» тактический шаг, который, по моему личному мнению, без поддержки муниципальных и областных властей, а также федеральных надзорных органов и прокуратуры осуществить было бы невозможно. Судите сами. Летом 2016 года одновременно два полигона ТКО отказались принимать отходы у НиПС, причём один из полигонов — муниципальный и крупнейший в регионе МУП «Шуховский полигон ТБО"(см. «Игра идёт какая-то»). История сопровождалась массой криминальных эпизодов, но в итоге разбилась о профессионализм и принципиальность регионального управления ФАС, вернее, на тот момент, его руководителя Гагариной Ирины Владимировны. ФАС признал действие обоих полигонов злоупотреблением доминирующим положением на рынке (см. «Суд подтвердил: отказ МУП «Шуховский полигон ТБО» в приеме отходов на свалку ограничивает конкуренцию»). И если частный полигон ООО «Варгашинский полигон» отделался лёгким испугом, то МУП «Шуховский полигон ТБО» был признан виновным по всем статьям с уплатой штрафа и обязанностью возместить причинённые своими действиями убытки. Не помогли даже суды, апелляция и кассация МУПа к ФАС. В настоящее время судом определяется только размер причинённого и полагающегося к взысканию ущерба. Позднее было заведено уголовное дело на директора МУПа, он был отстранён от должности. Однако цель — устранение конкурента — была достигнута. Дело в том, что пока разгорался скандал, мусор приходилось складировать на площадке временного накопления. Этим и воспользовался МУП для создания негативного информационного фона, к которому подключилась областная прокуратура и региональное управление Росприроднадзора в лице Воробьёва Сергея Дмитриевича. Росприроднадзор выдвинул обвинение о загрязнении земель калием. При этом аргументы о том, что калия нет в составе ТКО, что калий не нормируется на землях промышленности и уж тем более на территории промышленных предприятий и что калия перманганат (марганцовка) много лет выпускался на соседнем фармацевтическом предприятии «Синтез», никак на обвинителей не действовали. Курганский арбитражный суд признал доводы Росприроднадзора убедительными и постановил взыскать с НиПС 25 млн рублей. Челябинский апелляционный суд полностью это решение отменил, заявив без протокола, что «Курган опять чудит». Однако, кассационный суд решение Курганского арбитражного суда оставил в силе. НиПС стал банкротом. Победа, хоть и с большими потерями для бюджета г. Кургана, а также репутации муниципальных и областных властей, была достигнута, но кого такие мелочи, как репутация, волнуют?

Следующей неожиданностью для СУЭНКО стала позиция Губернатора Кокорина по вопросу концессионного соглашения. Он отказался его подписывать. И это было полнейшим сюрпризом. Совершенно никто от Кокорина не ждал патриотических настроений и принципиальности, а тут такое. Пришлось даже руководству СУЭНКО на личном самолёте прилетать в Курган, видимо для «вразумления». Это понадобилось ещё и потому, что, поддержав позицию Губернатора, депутаты г. Кургана отказались передавать в областное управление земельный участок рядом с Шуховским полигоном под расширение концессионного объекта (см. «Вопрос по земле у Шуховского полигона сняли с повестки гордумы Кургана»). Проект концессионного соглашения стал достоянием гласности, вскрылась кабальность предлагаемых концессионером условий. Правда этот «парад суверенитета» длился буквально одно мгновение. Бизнес-джет СУЭНКО приземлился в Кургане, а на следующий день Губернатор с депутатами поменяли своё мнение на 180 градусов. Не могу доказать, что два этих события были связаны между собой, но согласитесь, совпадение удивительное! Не сдался только один городской депутат от КПРФ Яков Сидоров, но кто ж его, казалось, будет слушать? Однако послушал Минфин. Дело в том, что Курганская область является депрессивным и дотационным регионом с внешним финансовым управлением. Брать на себя дополнительные финансовые обременения без согласования с Минфином регион не имеет права, а Минфин оказался против. И практически материализовавшаяся концессия неожиданно исчезла.

Эпизод 4. Крах операции «Оператор»

Осталась жива идея СУЭНКО стать региональными операторами во всех регионах УрФО. В 2016 году Виктор Сухнев, к великому удивлению многих региональных чиновников и депутатов, становится первым заместителем Губернатора, а его место в Департаменте природных ресурсов занимает Гусев Эдуард Васильевич. СУЭНКО пригласили его и ещё ряд чиновников и общественников из Тюмени и Кургана слетать чартером в Германию на экскурсию посмотреть «как там у них дела». После этого появилась слегка доработанная, но принципиально не изменённая, «сухневская» схема, по которой стоимость услуг по обращению с ТКО увеличивалась в 15 раз. Все замечания о нерациональности и даже антигосударственности подобных решений разбивались о невменяемость человека, поймавшего за хвост Жар-птицу. И всё шло нормально. Прокуратура делала вид, что ничего особенного не происходит. Иные надзорные органы только отмахивались, не желая с больной головы принимать на здоровую такой сложный вопрос. СУЭНКО в лице компании «Рифей» даже получили статус регионального оператор (см. «Мусорная концессия: в пользу бизнеса, а не людей»).

Приблизительно в то же время неким участником рынка отходов Курганской области было предложено организовать в одном из моногородов, имеющем статус Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), экотехнопарк по переработке всех видов отходов, за исключением ТКО. Идея оказалась настолько актуальной и укладывающейся в общегосударственную политику, что фонд развития моногородов её поддержал и под своим руководством организовал подготовку документов на финансирование. Поддержали идею и некоторые заместители Губернатора Курганской области. Против оказался только зам. по экономике Сергей Чебыкин и глава Варгашинского района Виктор Яковлев. Вернее, даже не против, а «ЗА», но только после решения вопроса лично с ними. И вот тут возник очередной «чёрный лебедь». В конце 2018 года сменился Губернатор Курганской области. На смену Кокорину пришёл молодой, энергичный, амбициозный Вадим Шумков. Была сменена практически полностью прежняя кокоринская команда, некоторые были арестованы, в том числе и Сергей Чебыкин, который долго не стал отпираться, быстро признал свою вину, пошёл на сделку со следствием, получил 3 года, провёл их в арестантской библиотеке и скоро выйдет на свободу (см. «В тюрьму за себя и за того парня» или кто вышел сухим из воды в деле курганского экс-замгубернатора»).

Всё сложнее оказалось у СУЭНКО. Вадим Шумков отказался резко увеличивать стоимость обращения с ТКО для населения и бюджета. Был снят со своего поста директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Сергей Самойлов. На его место была назначена Ирина Гагарина, которая зарекомендовала себя в качестве честного и неподкупного профессионала. Вадим Шумков получил согласование у вице-премьера Алексея Гордеева и отменил итоги конкурсного отбора регионального оператора и саму территориальную схему. Курганской области, а вслед за ней и всей стране была предоставлена отсрочка на один год для урегулирования всех «перегибов на местах». Заместитель Губернатора Андрей Саносян победно докладывал о намерениях разработать принципиально новую территориальную схему, которая позволит взвешенно и рационально организовать систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Курганской области, тем более накануне выборов Губернатора.

Праздник длился очень недолго. Уже через пару месяцев стало ясно, что менять территориальную схему никто не собирается. Вновь назначенные директора департамента природных ресурсов, сначала Лариса Галченко, а потом Андрей Саркисов, в экологии понимали ещё меньше Гусева. У Шумкова процесс формирования команды характеризовался постоянной «текучкой», которая не прекратилась и по настоящий день. Утёк и Саносян, утекла Гирман, ответственная за написание территориальной схемы. Сама схема и подходы к установлению платы за ТКО стали ещё более парадоксальными. Дело в том, что в Курганской области физически существует два мусоросортировочных комплекса (МСК), приобретённые частными предприятиями на собственные средства. Мощностей этих комплексов вполне достаточно для обработки всех образующихся в субъекте ТКО. Один из МСК включён в территориальную схему, а второй не включён. Не включён потому, что принадлежит владельцу НиПС.

Вместо этого в территориальную схему вновь включили, вернее даже не исключали из варианта 2016 года, единственный полигон с расположенным на нём сортировочным комплексом. Все остальные полигоны должны быть закрыты в 2022 году. К этому же времени должны быть организованы два сортировочных комплекса: один крупный на Шуховском полигоне, другой, малой мощности — в Шадринске. Правда, под эти объекты денег в тарифе не предусмотрели. Предполагается, что построены они будут за счёт средств федерального бюджета, а это 1,8 млрд рублей. На логичный с первого взгляда вопрос, зачем строить то, что уже построено и тратить 1,8 млрд. народных денег из бюджета, внятного и законного ответа не последовало. От департамента природных ресурсов под руководством Саркисова вообще внятных и законных ответов поступает очень мало, даже меньше, чем в период руководства департаментом Сухнева и Гусева. Действующему сортировочному комплексу перспективы строительства новых объектов тоже не добавляют оптимизма. Совершенно очевидно, что объёмы ТКО должны будут перераспределены в пользу запланированных объектов, следствием чего станет банкротство действующего предприятия. И вот уже сторонник региональной реформы стал её активным противником, о чём владелец предприятия публично заявил на встрече Губернатора с хозяйствующими субъектами. Губернатор же своим волевым решением приказал установить тариф не выше, чем 90 рублей с человека в месяц. Но дело в том, что экономика — точная наука, основанная на математике. Какими бы эмоциями и мотивами не руководствоваться, дважды два — всегда будет четыре. В условиях прежней конфигурации территориальной схемы можно физически работать без убытка на уровне не ниже 150 рублей с человека в месяц. Стоимость 90 рублей, и даже гораздо меньше, установить можно, но для этого необходимо изменить конфигурацию территориальной схемы. Простые истины. Просто удивительно, как уполномоченный орган сам до этого не додумался и почему с упорством овна не желает прислушиваться к мнению специалистов.

В итоге, на объявленный конкурс по определению регионального оператора никто не заявился. СУЭНКО, при всей их власти, не смогли изменить условий, а будучи людьми трезвыми и грамотными, ввязываться в изначально провальную афёру не стали. Конкурс переносили несколько раз, при этом каждый раз увеличивая размер максимальной выручки регионального оператора. Опять же вопрос к уполномоченному департаменту и его главе Саркисову о мотивах и размерах подобного увеличения. Если территориальная схема не менялась от конкурса к конкурсу, то, что нужно было сделать, чтобы установить максимальную выручку регионального оператора выше? Может некая неформальная благодарность или душевный порыв смогли бы этот параметр довести до нужного, раз уж механизм всё равно произвольный?

Эпизод 5. Реалии в шаге от пропасти

Всё-таки с большим трудом к осени 2019 года региональный оператор в Курганской области был определён. Им стала компания «Чистый город» из Екатеринбурга. Следует заметить, что «Чистых городов» много. Курганский региональный оператор не имеет никакого отношения к знаменитому «Чистому городу» под руководством Полины Вергун. Вновь назначенный региональный оператор попытался тут же продать свою компанию выгодоприобретателю СУЭНКО, но сделка была жёстко заблокирована Губернатором. И тут появился ещё один «чёрный лебедь». В конце 2019 года достоянием гласности стал приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области о запрете размещения отходов на семи из двенадцати включённых в территориальную схему полигонов.

Приказ об отказе в включении в Перечень размещения отходов. Стр. 1 из 2

Приказ об отказе в включении в Перечень размещения отходов. Стр. 2 из 2

Этот приказ был издан на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 05.11.2019 №24−29/27 212 во исполнение пункта 13 Приказа Минприроды России от 14.05.2019 №303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов». Фактически это означает, что территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области принята с критическими нарушениями и подлежит отмене. Всё нужно начинать сначала. Но это ноябрь 2019 года, месяц до окончания полученной «под фанфары» отсрочки.

В 2020 год регион вошёл с незаконной территориальной схемой и невыполнимыми финансовыми условиями её реализации. Плата за ТКО для населения была увеличена в среднем в шесть раз. Никаких дополнительных изменений, улучшающих условия эксплуатации объектов и обращение с ТКО, введено не было. Региональный оператор для создания хоть какой-то видимости деятельности обслуживает только областной центр и часть крупных населённых пунктов. Это позволяет ему получать в 2020 году сверхприбыли, так как основная затратная часть в виде отдалённых и малочисленных муниципалитетов им не обслуживается, а тариф считался на область целиком. На этом фоне Департамент государственного регулирования цен и тарифов грозит в следующем периоде тарифного регулирования исключить из тарифа не оказанные услуги и не произведённые затраты. Это приведёт к снижению и без того невероятно низкого для данной территориальной схемы тарифа. Следствием этого станет банкротство регионального оператора либо его шантаж прекратить работу с требованием бюджетных субсидий. Однако работа в таких условиях в 2020 году позволит региональному оператору получить чистую прибыл в размере порядка 320 млн рублей. Деятельность регионального оператора активно поддерживается директором Департамента природных ресурсов Саркисовым. По всей видимости и отвечать они будут вместе.

Отсутствие адекватной физической и экономической возможности регионального оператора добросовестно исполнять свои функции влечёт за собой дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе и развитие конкурентных войн. Профессионалы рынка откровенно уничтожают регионального оператора, тот в свою очередь ухудшает обслуживание населения, население теряет доверие к власти и всё чаще проявляет своё недовольство. И причина всему — территориальная схема. За шесть лет продолжающейся реформы чиновники Курганской области не смогли понять самоубийственную тактику собственного поведения.

Эпизод 5. Ещё не эпилог

Осенью 2020 года Публично Правовая Компания «Российский Экологический Оператор» должна утвердить федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Эта схема разрабатывается на основе анализа всех территориальных схем, которые, как и в Курганской области, были составлены с системными ошибками. В полномочиях ППК «РЭО» входит корректировать перекосы и недостатки изготовленных субъектами «продуктов». Хотя лично у меня нет больших оснований надеяться, что специалистами ППК, опыт и профессионализм которых несомненно на порядки выше провинциальных чиновников, будет разработана и утверждена такая модель организации процессов обращения ТКО, которая позволит в первую очередь учитывать интересы государства и его граждан, а не узконаправленные личные интересы участников системы. Даже целевые показатели национального проекта «Экология», задающие вектор движения на утилизацию отходов с производством готовой продукции и вторичного сырья, со снижением захоронения отходов, не учитывают в полной мере системность решения этой проблемы в интересах всех граждан России. Что уж говорить о том, что имеющиеся в проекте показатели не были учтены в территориальной схеме Курганской области. То есть бывшее руководство Курганской области гарантировано шло на срыв реализации национального проекта «Экология» (см. «Населению Курганской области прогнозируют неподъемные цены на мусор. Эксперты раскритиковали новую схему обращения с ТКО»).

Эпизод 6. Опять просто бизнес

Видимо, прочих прежних бед оказалось мало. Одновременно с этим у Курганской области проявилась совершенно «уникальная» возможность. На территории области, в городе Щучье, расположен завод по уничтожению химического оружия. Это один из четырёх заводов, включённых в федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I—II классов опасности». Оператором этого проекта назначена государственная корпорация Росатом в лице ФГУП «РосРАО». РосРАО планирует создать в г. Щучье экотехнопарк с возможностью максимальной утилизации всех видов отходов. Для этого разрабатывается федеральная схема обращения с отходами I—II классов опасности. Конечно, у многих появляются основания надеяться, что раз у провинциалов из Курганской области не достаёт ни профессионализма, ни дальновидности, ни элементарного инстинкта самосохранения, то уж федеральные структуры в лице ППК «РЭО» и Росатома все сделают как надо и «осчастливят» наконец Курганскую область разумной системой переработки отходов. Однако, как известно, насильно осчастливить невозможно, тем более тех, кто хорошо осведомлен в этих вопросах. К сожалению, проект сжигания отходов I—II классов опасности на четырёх оставшихся без дела заводах по уничтожению химического оружия не даст стране напрасно ожидаемого экологического и экономического эффекта по той причине, что являет собой очередной образчик бизнеса, построенного на государственных субсидиях и повышенных тарифах.

Эпизод 7. Альтернативная реальность

Ещё в начале 2016 года губернатору Курганской области было предложено создать систему переработки отходов (см. «Познавательное мусороведение в 93 частях — 5. Могло быть иначе») в интересах всех граждан проживающих на её территории. Было предложено перерабатывать все 100% отходов, закрыть и рекультивировать все полигоны, а цены оставить на уровне 2016 года с их дальнейшим понижением. Основные экономические показатели проекта указаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход

в год

млрд руб.

Прибыль

в год

млрд руб.

Налоги (год)млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Кол-во писем

Адресат

Даты писам

Курганская область

4,9

3

1,5

1

490

4

Губернатор

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Таблица 2.

1 шт.

на уровне 2016 года с перспективой снижения

100%

0%

100%

отсутствуют

Но правительство области предложение не заинтересовало. И теперь мы видим почему. Всего на имя губернатора было отправлено четыре письма и получено столько же стандартных отписок, как и от руководства других субъектов федерации.

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» губернатору Курганской области

Полностью переписку ЗАО «АвтоРециклинг» с правительством Курганской области можно скачатьздесь.

Неоднократные переговоры с чиновниками разных рангов не принесли результатов. Было безвозвратно потеряно четыре года. А ведь согласись в 2016 году правительство и губернатор на это предложение, всё могло быть иначе. Принадлежащий Курганской области региональный оператор приносил бы деньги в бюджет, исправно платил налоги, перерабатывал, не закапывая в землю отходы, а тарифы для населения остались бы на уровне дореформенного 2016 года.

В конце 2019 года один из руководителей компании-разработчика проекта снова побеспокоил Курганскую область и очередной раз предложил губернатору региона ещё раз рассмотреть возможность реализации проекта. Ответа пока не получил. Видимо, думают.

Продолжение следует…