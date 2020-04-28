



Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Что за лесом лежит ему видно, а что под носом его — не видно». — Татарская пословица

В татарском народном эпосе есть замечательная сказка о трёх благочестивцах. Сказку каждый может прочесть сам, но интересен вывод, основанный на мудрости татарского народа. Мудрец, рассудивший трёх братьев и нашедший пропавшее наследство, решил поставленную задачу, сделав анализ поведенческих инстинктов: честный заступается за честного, влюблённый защищает влюблённого, а преступник видит подобного себе издалека и встаёт на его защиту. Достаточно вспомнить сказку, и многовековая мудрость татарского народа поможет нам понять, кто стоит сегодня у власти за спиной «мусорных реформаторов».

Эпизод 1. Быль

Избитую тему «мусорной» реформы описывать уже нет смысла. Битвы за статус регионального оператора уже давно в прошлом. Кто хотел и мог договориться — те давно у кормушки. Тарифы увеличены, зоны ответственности поделены. Передел рынка в масштабе субъектов федерации завершился. Но граждане России, ради кого всё это затевалось (по крайней мере на словах), они как раз и остались в проигрыше, и должны теперь нести на себе бремя финансовых расходов региональных операторов.

Эпизод 2. Бизнес и ничего личного

По сути, в рамках страны ничего не поменялось. Само извлечение вторичного сырья из ТКО стало местами более красивым, были установлены сортировочные линии, но на качество сортировки это не повлияло, только увеличившуюся стоимость этого процесса нас всех теперь заставили оплачивать из своих карманов. Причём отдавая безвозмездно «мусорным магнатам» принадлежащий нам на праве собственности ценный вторичный ресурс. А в некоторых субъектах пошли дальше. Там такие сортировки нужны только для получений дотаций из бюджета. Так сказать,"мусорный рэкет»: дайте денег на сортировку, иначе всё поедет на полигон. И полигонное захоронение в рамках субъекта приняло новые масштабы, несмотря на полное отсутствие захоронения отходов в государственной политике, прописанной в 89-ФЗ. Об этом я уже писал в статье «Почему безотходная Россия не нужна российским чиновникам?», но, видимо, напоминать придётся ещё не раз. Обобщая немногое сказанное, делаем вывод: чиновники, которые должны были позаботится о благе народа, уверенно позаботились о благе отдельных личностей, отдав им на разграбление не слишком полные кошельки своих сограждан.

Эпизод 3. Удар под дых

Удар в живот вызывает определённую реакцию. Человек теряет ритм дыхания и задыхаясь, пытается судорожно вдохнуть воздух. Многим это знакомо на личном опыте. Такой же удар получили все россияне после того, как было объявлено о планах строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) компанией «РТ-Инвест». Один из таких МСЗ должен быть построен в Татарстане. А вот будет ли после этого судорожно сделанный вдох отравлен диоксинами или глотком свежего воздуха, зависит от нас с вами. Естественно, жители республики оказались против такой инициативы властей. Но кто бы их спрашивал? В очередной раз права людей оказались нарушены. Игнорируя мнение местных жителей, правительство Татарстана разрешило построить один из пяти устаревших, опасных и не выдерживающих критики МСЗ Hitachi Zosen Inova, выбранных для реализации федерального проекта «Чистая страна», судя по всему, исключительно по критерию максимальных капитальных и эксплуатационных затрат. Реальные выбросы загрязняющих веществ в проектной документации МСЗ скрыты, так как не замкнуты материальные и энергетические балансы (см. «Мусорная реформа превращается в пироманию: Всё сжечь любой ценой!»). Отсутствие, необходимой информации не позволяет провести экологическую экспертизу такого проекта в принципе (на последнее замечание просим специально обратить внимание Генеральной прокуратуры, которая так и не дождалась внятного ответа от РАН по поводу опасности МСЗ — кто-то из академиков оказался за, кто-то против, будто не завод «главная экспертная структура страны» оценивала, а жениха для гоголевской Агафьи Тихоновны выбирала. То есть положительное заключение государственной экологической экспертизы не может быть положительным, потому что необходимые данные не предоставлены, а дыра в материальном балансе огромная — прим. ИА REGNUM).

Claush66 На мусоросжигательном заводе

Экономика МСЗ во всем мире не может существовать без дополнительных явных и скрытых дотаций только на основе самоокупаемости (об этом уже писали все кому не лень). Поэтому электричество, вырабатываемое этим МСЗ, будут вынуждены покупать по завышенным расценкам предприятия региона, которые естественно заложат эти расходы в цену своей конечной продукции. А оплачивать это будет в итоге опять обычный человек, находящийся в конце (точнее, в начале) пищевой цепочки этих акул от бизнеса.

Эпизод 4. Но был (и есть) другой путь

Если бы чиновники региона заботились о благополучии всего нашего многонационального народа, в данном случае граждан Татарстана, то они рассмотрели бы все предложенные варианты реализации мусорной реформы, и окончательный сценарий выглядел бы совсем по-другому.

С января 2016 года на имя главы Республики Татарстан от группы компаний «АвтоРециклинг» было направлено четыре письма с предложением создать систему переработки в интересах всех граждан Татарстана.

Предложение для региона выглядело так:

Таблица 1. Основные показатели проекта перехода Татарстана к системе 100%-ной переработки отходов

Правительству Татарстана предложение оказалось не нужно. Интересы народа были проигнорированы. Допущенные системные ошибки при проведении реформы привели к нарушениям действующего законодательства (см. «Познавательное мусороведение. Почему безотходная Россия не нужна российским чиновника») и, как следствие, к нарушению социальных, экономических и экологических аспектов реформы.

На конкретные предложения по решению проблемы были получены «мотивированные» отказы, по сути отписки в стиле «я ему про Фому, а он мне про Ерёму». Переговоры с чиновниками, проведённые авторами проекта, ничего конструктивного не принесли. Предложения были отклонены. Прошло четыре года, и вот теперь там, где могли быть низкие (возможно, даже нулевые) тарифы, закрытые и ликвидированные полигоны и при этом хорошие доходы в бюджетах всех уровней, мы имеем повышенные тарифы и в скором времени будем иметь экологически вредный и экономически разорительный мусоросжигательный завод.

Эпизод 5. Цифры

В Табл. 2 показана ожидаемая экономическая эффективность от реализации проекта группы компаний «АвтоРециклинг»

(см «Познавательное мусороведение в 93 частях — 5. Могло быть иначе»)

Таблица 2.

Субъект РФ

Инвестиции

млрд руб.

Доход

(год)

млрд руб.

Прибыль

(год)

млрд руб.

Налоги (год)

млрд руб.

Кол-во рабочих

мест

Кол-во

писем

Кому

Когда

(дата)

Республика

Татарстан

18,2

16,3

8,5

5,1

1770

4

Президенту

Республики

28.01.16

15.03.16

26.08.16

26.06.17

Эпизод 6. Переписка

Тут сказать нечего. Материалы переписки говорят сами за себя.

Письмо президенту Республики Татарстан, исх. №243 от 28.01.2016

Полностью переписку с Президентом Республики Татарстан можно скачать здесь.

Эпизод 7. В гостях у сказки

А теперь давайте вернёмся к татарской сказке. И посмотрим на происходящее с точки зрения древней мудрости татарского народа. Происходящее сегодня ничего вам не напоминает? Лично я считаю, что действия нерадивых чиновников по продвижению «мусоросжигательных» проектов не только позволили отдельным коммерсантам залезть в карманы граждан России, но и предоставили возможность для того, чтобы в дальнейшем усугубить и так неблагополучную экологию Татарстана и создать значительные угрозы для здоровья нынешних и будущих поколений. Старые народные сказки, пришедшие к нам из глубины веков, выставляют в неприглядном свете тех, кто, прикрываясь красивыми словами и прячась за чужими спинами, пытается разжиться за чужой счёт. А, значит, и нам вопрос, о том, кто кого защищает и поддерживает в этом мусоросжигательном безобразии и у кого какие истинные намеренья, не следует оставлять без ответа.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

* * *

Почти закончил писать, и тут у меня возникла крамольная мысль: а что, если это всё не просто бизнес? А вдруг это война на уничтожение? И те, кто проталкивает строительство мусоросжигательных заводов, искренне не понимают, что замышляют не только убийство, но и самоубийство? Ведь диоксиновые выбросы поразят всех, включая авторов, исполнителей реформы и их родственников. А поскольку и убийство, и самоубийство являются грехом в любой религии, то те, кто задумал подобное, поддержал и не воспротивился — величайшие грешники! Думаю, представители религиозных конфессий непременно должны высказать своё мнение по этому вопросу.

А для тех «мусорных реформаторов», кто не понимает, рекомендуем прочитать доклад профессора МГУ им. М. В. Ломоносова Владимира Румака, много лет изучавшего последствия химической войны во Вьетнаме, группа которого показала, что может натворить всего одна свалка при неправильной эксплуатации и халтурной рекультивации, которая загадила диоксинами территорию двух поселков и огромного жилого массива на территории Новой Москвы. Что теперь делать, толком никто не знает. См. («Аварийные свалки — успешная диверсия. Доказательство»). С уверенностью можно утверждать, что большинство российских свалок за постсоветские годы были доведены до подобного аварийного состояния. Теперь мусорные реформаторы предлагают нам рецепт спасения: построить ядовитые МСЗ, которые заполнят новые гигантские свалки не зловонными помоями, а не имеющими запаха золошлаковыми отходами первого класса опасности.

Продолжение следует…