Все играли в детстве в игры с подсказками? Самая, пожалуй, известная игра — это «горячо-холодно», когда кто-то прячется или что-то прячут, и тот, кто ищет, ориентируется на слова подсказчика о том, что он ближе (горячее) или дальше (холоднее) от искомого. Существуют и другие игры, но в эту, наверное, играли в детстве все, и все её помнят. Все, но точно не ответственные чиновники правительства, министерств и субъектов Российской Федерации, когда дело касается «мусорной реформы». Видимо после того, как они стали чиновниками, был благополучно забыт обучающий опыт детских игр. Если бы в детстве во время игр они пропустили столько подсказок, сколько они не увидели подсказок в федеральном законодательстве, крайне полезных для решения проблем переработки отходов в регионах и во всей России, то, наверное, в детстве они были бы преданы презрению своих сверстников за невероятную глупость.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Самым ярким примером подсказок являются послания главы государства Федеральному собранию. С высокой трибуны чётко и по существу даются подсказки о дальнейшем развитии и направлении движения страны. Сидящие в зале с умным видом слушают и кивают, но в большей части тут же начинают забывать об этом, заходя в свои рабочие кабинеты. И если бы не ежедневные напоминания и ручной режим управления, то всё, о чём говорилось с трибуны, осталось бы только на бумаге.

Мусор

Можно, исходя из вышесказанного, проанализировать любую сферу деятельности в нашей стране, но поскольку наш сюжет про отходы, то об этом мы и продолжим наше повествование в третьей статье цикла «100-процентный рециклинг или Безотходная Россия» .

* * *

В нашей стране с 1998 года действует Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Там много чего написано, но нас интересует сейчас только то, что относится к государственной политике в отношении отходов и соответствующим полномочиям субъектов Российской Федерации.

Глава 1. Общие положения

Статья 3. Основные принципы и приоритетные направления государственной̆ политики в области обращения с отходами.

Пункт 2. Направления государственной̆ политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей̆ последовательности:

— максимальное использование исходных сырья и материалов;

— предотвращение образования отходов;

— сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

— обработка отходов;

— утилизация отходов;

— обезвреживание отходов.

Глава 2. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами.

Статья 6. Полномочия субъектов Российской̆ Федерации в области обращения с отходами.

К полномочиям субъекта по обращению с отходами относиться:

— разработка, утверждение и реализация региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами

— участие в проведении государственной̆ политики в области обращения с отходами на территории соответствующего субъекта Российской̆ Федерации

— организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

— разработка и утверждение территориальной̆ схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Первое, что бросается в глаза, — это отсутствие в описании государственной политики даже упоминания захоронения отходов. Его нет совсем.

Мусорный полигон

Второе — большая часть полномочий субъекта РФ, которые он должен исполнять самостоятельно, делегирована на практике коммерческим структурам. А это является, по моему мнению, нарушением закона №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации». Пусть простят меня юристы за сокращенное изложение полномочий субъекта, но те, кто сомневаются в его корректности, могут развеять свои сомнения, обратившись к тексту оригинала. Вот что у меня получилось в целях популяризации:

Итак: субъекты Российской Федерации были изначально наделены полномочиями по решению проблемы с отходами в рамках «мусорной реформы». Подсказка о том, как действовать, была чётко прописана в законе №89-ФЗ как приоритет государственной политики. В некоторых субъектах РФ региональная власть сделала первый шаг абсолютно правильный: в этих субъектах структуры, отвечающие за отходы (региональные операторы), принадлежат в том или ином виде субъектам федерации. Правильно поступили и те, кто разрабатывал территориальные схемы своими силами и сэкономил бюджетные деньги, сославшись на то, что решение этой задачи по закону относится к полномочиям, которые каждый субъект должен исполнять самостоятельно.

Но далее всё застопорилось. И не удивительно, так как создание системы по переработке отходов требует большой умственной и физической работы, а для этого надо иметь время и желание, но, как правило, у занятых чиновников нет ни того, ни другого. Поэтому все пошли проторенным путём: деньги собирают одни, отходы вывозят другие, а ресурсы полезные извлекают из этих отходов (и на этом неплохо зарабатывают) третьи. Но поскольку у региональных операторов других источников дохода кроме платежей за вывоз отходов не оказалось, а многие физические и юридические лица платить не спешили, не спешат и не собираются, то у региональных операторов возник кассовый разрыв при оплате работы извозчиков мусора, и схема начала давать сбой. Оплаты за выполненную работу перевозчикам начали задерживать, перевозчики, естественно, начали по этому поводу нервничать (поскольку работать надо, расходы идут, а денег всё нет) и ситуация с вывозом ТКО во многих регионах начала приобретать катастрофический характер. Таких примеров в наших краях, областях и республиках сколько угодно.

Government-nnov.ru Мусоровозы

Исключение составили те регионы, в которых региональный оператор, транспортная компания и переработчик являются одним лицом (варианты интеграции этих трёх составляющих могут быть разные). И даже при том, что эта интегрированная структура не принадлежит субъекту РФ, благодаря некоторому подобию системного подхода и зацикленности производства достигается рентабельность такой структуры. Но при этом отходы всё равно продолжают отправляться на захоронение, а население продолжает платить повышенный тариф за переработку ценного ресурса, который передаётся бизнесу на безвозмездной основе — видимо, эта одна из скрытых форм поддержки предпринимательства и государственно-частного партнёрства, справедливости ради, характерная не только для России. С недавнего времени по образцу высокоразвитых стран населению придётся ещё и бесплатно сортировать отходы по нескольким бачкам. Под предлогом раздельного сбора во многих субъектах РФ уже повысили тарифы, даже без установки этих самых бачков.

По сути, в процессе (под видом?) реформы в субъектах РФ произошёл передел рынка и его монополизация. В итоге тарифы выросли, но все проблемы остались. И несмотря на то, что по российскому законодательству все коммерческие структуры равны и добывают хлеб насущный на свой страх и риск, некоторые из них, более равные, чем другие, имеют привилегию просить о государственной поддержке и её благосклонно получать. В таком случае для чего вообще нужна такая дотационная монопольная частная структура (вопрос, вы понимаете, риторический), если спокойно можно создать государственную, которая занималась бы действительно решением проблем, а не оптимизацией своей прибыли. Очевидно, что такое государственное предприятие не только действовало бы в интересах граждан России, но и приносило бы изрядную прибыль в государственную казну без повышения тарифов и даже при покупке отходов — извините, оговорился — сырья и материалов у населения. Кстати, такие высокодоходные государственные коммерческие структуры не моя фантазия, они присутствуют на российском рынке, успешно работают и приносят немалую долю в бюджет страны.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Но чиновники, как в правительстве, так и на местах, которые должны были бы по своим должностным инструкциям решить вопрос в интересах всех граждан, делать этого не захотели и отдали «решение вопроса» на откуп бизнесу. Точнее было бы сказать — своему бизнесу или тому бизнесу, который их на чиновничье место и посадил. Примеров подобных клановых структур сейчас приводить не буду, сюжеты и имена у всех на слуху. В СМИ полно материалов на эту тему. А уж если посмотреть на то, кто, где и с кем работал, откуда и куда перешёл, то тогда картина совсем интересная вырисовывается.

Итак, мы можем констатировать факт, что нигде не была создана система по переработке отходов, принадлежащая субъекту РФ, несмотря на то, что такая система без повышения тарифов и при соблюдении всех экологических требований может зарабатывать значительно больше на переработке отходов в сравнении с кормящимся на этом частным бизнесом. Достигается этот результат за счёт грамотно выстроенной экономической модели, системных принципов и полной добавленной стоимости. Ответ на естественно возникающий вопрос «почему» очевиден: такие структуры не создаются, потому что они противоречат интересам «дотационного» мусорного бизнеса и чиновников, которые с этим бизнесом дружат и эти дотации обеспечивают. Некоторые чиновники при личном общении не скрывают своей истинной позиции. Так, один важный человек в министерстве одного из регионов заявил, что бизнес для него более важен, чем граждане России, проживающие на территории его субъекта федерации. Цинично, но «конкретно», и я бы даже сказал, «реально».

Есть, конечно, и более простые и по-человечески понятные причины наблюдающейся… э-э-э… «халатности». Кому-то из чиновников, наверняка, просто хочется спокойно досидеть в своем кресле до пенсии и окончательно не подорвать здоровье на разрешении мусорных антагонистических противоречий. Но в любом случае, мы имеем то, что имеем. Нас более 30 лет убеждают наши и заезжие либеральные пропагандисты, что обществу выгодно, когда каждый сконцентрирован исключительно на своих интересах и не отвлекается на чужие. Но, видимо, рожденные для построения коммунистической утопии, мы до сих пор упорно не хотим видеть общественный интерес там, где, как нам кажется, его нет. Но это нам ведь только кажется, это всего лишь иллюзия, политически крамольная галлюцинация, подрывающая устои существующего строя. Но скоро, я думаю, нас всех вылечат: недавно в Московском университете демонстрировалось устройство, которое позволит определить эмоции слушателей, например, во время выступления начальства. Так что «психокоррекция» тяжелых последствий нашего тоталитарного детства пойдет теперь намного успешнее.

А пока, чтобы несколько отвлечься от собственной постыдной неспособности уподобления собственного искаженного восприятия действительности указаниям начальства, предлагаю предаться медитации по системе гоголевского Манилова, в время которой мы узрим ослепительный мир, в котором общественный и частный интерес непротиворечиво сочетаются, чиновники неустанно пекутся о благе страны, а слова начальников никогда не расходятся с делом. Представим, что могло бы случиться, если бы власти российских регионов неким фантастическим образом, допустим, в следствие неизвестной науке мозговой инфекции, начали действовать в рамках своих обязанностей и полномочий и создали региональные государственные интегрированные структуры 100-процентной, безэмиссионной и не требующей повышения тарифов переработки отходов. Для облегчения визуализации устремим свой взор на Таблицу 1, в которой приведены расчёты по одному из федеральных округов для условий полного цикла переработки отходов и принадлежности систем переработки субъектам федерации данного округа.

Табл. 1. Основные показатели по системам утилизации отходов полного цикла в субъектах РФ СЗФО*

Субъект РФ

Инвестиции, руб.

Выручка в год, рубю

Прибыль в год, руб.

Налоги за год, руб.

Кол-во рабочих мест

Республика Карелия

3,4 млрд

2,7 млрд

1,4 млрд

0,9 млрд

320

Республика Коми

4,9 млрд

3,0 млрд

1,5 млрд

1,0 млрд

350

Архангельская область

5,7 млрд

4,7 млрд

2,6 млрд

1,5 млрд

370

Вологодская область

5,7 млрд

4,7 млрд

2,6 млрд

1,5 млрд

370

Калининградская область

5,5 млрд

3,6 млрд

1,7 млрд

1,1 млрд

370

Ленинградская область

9,0 млрд

6,3 млрд

3,5 млрд

2,0 млрд

700

Мурманская область

4,2 млрд

2,7 млрд

1,4 млрд

0,9 млрд

340

Новгородская область

3,0 млрд

1,9 млрд

1,1 млрд

0,6 млрд

300

Псковская область

3,5 млрд

2,7 млрд

1,4 млрд

0,9 млрд

320

Город Санкт-Петербург

20,0 млрд

17,0 млрд

8,0 млрд

6,0 млрд

2000

Ненецкий автономный округ

0,5 млрд

0,3 млрд

0,1 млрд

0,1 млрд

50

СЗФО

65,4 млрд

49,5 млрд

24,3 млрд

16,5 млрд

5390

* Доля утилизированных ТКО в субъектах СЗФО: 100%.

* Эмиссия в окружающую среду: 0%.

* Тарифы для населения: на уровне 2017 года.

* Срок окупаемости: от 5 лет.

Не правда ли, гипнотизирует. За такие смешные деньги и всё «в одном флаконе»: ни помоек, ни диоксинов, ни повышения тарифов, ни социальных конфликтов. Такого быть не может! Вы думаете кто-то попытался выяснить по существу может или не может, реалистичны ли оценки авторов, назначил совещание с участием ученых и практиков, заказал экспертизу. Конечно, нет. Потому что здесь ключевое словосочетание «смешные деньги».

Письма с цифрами из подобных табличек для развития фантазии чиновников с инструкциями, как этих показателей достичь, были направлены, как уже было сказано, не только руководству всех российских регионов, но и во все федеральные ведомства, имеющие отношение к мусорной реформе. При внимательном рассмотрении и прочтении материалов ответственные чиновники должны были узреть очищенные от мусорных полигонов и диоксинов земли, улыбающихся людей, чьи огромные долги по оплате мусорных тарифов так и не были переданы коллекторским агентствам, родные просторы без горнолыжных курортов и «элитных кварталов» на склонах бывших помоек, чистое небо и чистые реки.

Но учебно-методические материалы никому не понадобились, видимо, потому что для целей развития фантазии и улучшения способности визуализации собственных интересов многим чиновникам лучше подходят цветные каталоги с автомобильными новинками, элитной недвижимостью, катерами, яхтами и прочими атрибутами демонстративного потребления. Жаль, конечно, что предложенные инновационные методические материалы оказались не востребованными, но в официальных ответах Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ всё написано правильно, в полном соответствие с буквой закона. Действительно, субъекты наделены всеми полномочиями по отходам? Наделены! Федеральный центр ни за что по закону не отвечает? Не отвечает! Ну, и чего Вы от нас хотите, если мы такие законы разработали! Вот когда разработаем другие, как возьмем всю ответственность на себя, так сразу и приходите. А сейчас мы бессильны вам помочь — закон есть закон. Действительно, не подкопаешься.

Чиновник

При этом во всех ответах федеральных и региональных ведомств авторов разработки пытаются не понятно почему пытаются заподозрить в стремлении захватить и монополизировать рынок переработки отходов. Так директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды РФ А. В. Колодкин строго напоминает «новосибирским фантазёрам»:

« В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» федеральным органам исполнительной власти запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции ».

Но, что же тогда такое региональные операторы, как не региональные монополисты. Зачем тогда нам нужен монопольно-разорительный Федеральный проект «Чистая страна» с его не выдерживающими никакой критики мусоросжигательными заводами (МСЗ), которые навязываются регионам, несмотря на протесты населения и убийственные заключения независимых экспертов. Именно регионы, на территории которых эти МСЗ строятся, будут потом 25−30 лет оплачивать грабительские концессии по астрономическим «зелёным» тарифам, фантасмагорическим способом распространенным на мусорную энергетику благодаря научным фальсификациям Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Не видно ли федеральным чиновникам в Таблице 1, что только на деньги первого этапа «Чистой страны» вместо пяти МСЗ в трех федеральных округах может быть создана система полной переработки промышленных и бытовых отходов и ликвидированы все легальные и нелегальные свалки.

Мусоросжигательный завод

При этом федеральный центр не даёт регионам готовых разумных решений на системном уровне, видимо, боясь ослабить конкуренцию. Зато он предлагает принципиально несистемные, подобные «Чистой страны» и обреченным на победу в конкурсе региональным операторам, которые конкуренции нисколько не препятсвуют. Так, простите, кто же по закону отвечает за реализацию реформы? Центр навязывает решения, которые противоречат федеральным законам и официально утвержденной стратегии, а отвечать за последствия будут регионы? Здорово придумано! Региональные чиновники с оглядкой на чиновников наверху выкручиваются как могут и потому предпочитают ничего не делать. Точнее, делать они будут то, что скажут те, кто по закону ни к чему отношения не имеют и ни за что не отвечают. И хотя в перечне показателей для оценки эффективной деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ недвусмысленно заложены и тарифы, и количество утилизированных ТКО, руководители субъектов не очень торопятся выполнять возложенные на них федеральным центром и народом России обязанности в отношении отходов.

Что уж говорить про чиновников субъектов РФ, если даже федеральные чиновники — идеологи реформы, так сказать, — не обращают внимание на вещи, лежащие на поверхности и которые находятся в зоне их прямой ответственности. Так в письме на имя Председателя правительства РФ, обращается внимание на вопиющий факт отсутствия практически у всех региональных операторов должным образом оформленных лицензий, требующихся по закону. Дело в том, что при ведении деятельности в сфере переработки отходов предприятие обязано иметь лицензию с указанием всех отходов, с которыми предприятие работает. Отсутствие упоминания соответствующих отходов в лицензии при работе с ними влечёт за собой приостановление деятельности организации и немалые штрафы. А метания правительства то запрещающего захоронение на отсутствующих в реестре, то есть на нелицензированных свалках (как будто без этого запрета они были разрешены), то снятие этого запрета, очевидным образом противоречащего, как минимум, 52 статье Конституции РФ? По сути, это выдача индульгенций, узаконивших криминальные свалки. Валите отходы, куда и валили, только теперь все будет по закону! Не это ли триумф реформы? Вот они и валят опять на закрытые уже свалки, как это было было разрешено недавно в Алтайском крае и многих других регионах! А говорят при этом, что за всё отвечают регионы, значит так и будет.

И так по многим решениям. То «давайте попробуем», топотом «ой, не вышло». Возникают вопрос, а где профессиональный подход, где расчёты. А ответов нет. Ведь профессионал тот, кто способен просчитать последствия принимаемых решений, а дилетант в лице эффективного менеджера будет тыкать в небо пальцем и предлагать что-нибудь уже проверенное на Западе — а вдруг получится?

Итак, поскольку исполнительные органы субъектов Российской Федерации не имеютна системном уровне готовых решений проблем в сфере обращения с отходами, а вместо этого получают навязанные сверху готовые несистемные решения, не в состоянии решить проблему в интересах граждан России. Говоря словами имеющегося у меня письма на имя Председателя правительства РФ:

« Реформа обращения с отходами в Российской̆ Федерации начатая в 2016 году с вступления в силу поправок в федеральные законы в сфере обращения с отходами, разработки подзаконных актов Правительством Российской̆ Федерации в сфере обращения с отходами, разработки субъектами Российской̆ Федерации территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, с последующим проведением конкурсных отборов среди юридических лиц на присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами столкнулась с серьезными системными проблемами, которые привели к несоблюдению основных принципов и приоритетных направлений государственной̆ политики в области обращения с отходами, значительному увеличению тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и в конечном итоге к провалу реформы обращения с отходами в Российской̆ Федерации ».

Послесловие

Пока читал документы, изучал 89 Федеральный закон и Конституцию, у меня возникла интересная мысль: а что если скоро многие граждане нашей страны захотят воспользоваться статьёй 53 Конституции РФ которая гласит:

« Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконным действием (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц… «

Я имею в виду не только экологический ущерб и вред здоровью, но и снижение цен на недвижимость и земельные участки в связи с размещением рядом мусоросжигательных заводов и объектов по переработке отходов, необоснованный рост тарифов на вывоз отходов, мошеннический, многократно повышенный «зелёный» тариф за электроэнергию МСЗ, предусмотрительно спрятанный в платежах за мощность, чтобы его дружно оплачивала вся страна, и бесплатное присвоение дорогостоящего сырья под видом услуги по вывозу мусора, и…

Спокойно. Вот до каких крамольных мыслей необузданная фантазия человека довести может!