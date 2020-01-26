



Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме «Читая страна — 2019»

«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий». — Козьма Прутков

Человек — создание разумное, обладающее возможностью к осмыслению происходящего вокруг него, умению наблюдать, оценивать и делать выводы, в соответствии с которыми возникает либо правильное понимание происходящих процессов, либо неправильное. При правильном понимании человек и поступать будет правильно, в соответствии с законами природы и вселенной, основываясь на чувстве любви ко всему, что его окружает.

Но условием для правильного понимания является возможность наиболее полного поступления информации извне, то есть знаний. Но если ограничить возможность получения людьми знаний, как это предлагал глава Сбербанка Герман Греф на одном международном форуме несколько лет назад, то таким народом, по его словам, будет легче управлять.

Эпизод 1. «Подстава»

Есть такое избитое выражение: «политика — грязное дело». Но это не так. Грязным или чистым любое дело делают сами люди, в нём участвующие.

Не секрет, что на политическом поприще, как, впрочем, и в бизнесе, да и в любой другой деятельности, существует конкуренция и борьба за власть. И ведется она с помощью разных изощрённых методов и приемов, одним из которых является прием под названием «подстава».

На форуме «Чистая страна» в декабре прошлого года красиво подставили полномочного представителя Президента России по экологии Сергея Борисовича Иванова. И хотя это моё личное, субъективное мнение, предлагаю разобраться, прав я или нет, был ли вообще этот факт или это моя фантазия, а если был, то в чём конкретно была «подстава» и кто её автор.

Сергей Борисович заявил:

« Является ли сжигание переработкой? На мой взгляд — является потому, что это не просто сжигание, а это превращение того мусора, который нельзя утилизировать в электроэнергию или тепло, то есть это превращение в новую субстанцию, поэтому это такая же переработка ».

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме «Читая страна — 2019»

Далее он сказал, что сжигаться будет чуть менее половины твердых коммунальных отходов (ТКО), которые не подлежат на сегодняшний день утилизации. Интересно, а кто это придумал? Где расчёты? Почему половина, а не четверть? Почему вообще что-то должно сжигаться? И самое главное — почему это что-то нельзя утилизировать? Об этом Сергей Борисович ничего нам не сообщил.

Эпизод 2. «Лобби или обман?»

Возникает естественный вопрос: на каком основании чиновник такого высокого ранга делает такие громкие заявления?

Не для кого не является секретом, что люди, проживающие в местах, где предлагается построить мусоросжигательные заводы (МСЗ), протестуют против их строительства. Предлагаю рассмотреть два основных фактора, которые вызывают протесты против МСЗ.

Фактор первый — экология. Больное место мусоросжигательных заводов — система газоочистки, затраты на которую достигают 70% от стоимости самих заводов. В Исландии, отнюдь не бедной стране, некоторые муниципалитеты были вынуждены закрыть свои МСЗ, так как эксплуатационные расходы на систему фильтрации оказалась непосильными для муниципальных бюджетов. Замечу, что стоимость переработки отходов в ЕС в несколько раз превышает таковую в России.

Не так давно в Евросоюзе был принят закон, регламентирующий уход от подобных технологий и их сокращение. Кроме того, в ЕС определено, что мусоросжигание не соответствует цели устойчивого развития и является угрозой построению экономики замкнутого цикла. Существует специальный документ на это счёт и он находиться на официальном сайте Европейского союза. В нём также сказано, что сжигание мусора даёт гигантский вклад в изменение климата, поскольку выбросы парниковых газов мусоросжигательных заводов значительно превышают выбросы обычных электростанций.

Однако с помощью несложных научных махинаций, некоторым климатологам (а по моему личному мнению, проплаченным жуликам от науки) удалось доказать, что черное является белым, то есть сжигание мусора ведёт не к увеличению, а к сокращению выбросов парниковых газов, а потому и мусорная энергетика является альтернативной, возобновляемой и «зелёной» наряду с солнечной и ветровой, а теперь ещё и правомочной формой утилизации и рециклинга отходов. Для чего это нужно? Чтобы обосновать право МСЗ на повышенный «зелёный» тариф и другие формы государственной поддержки, без которого МСЗ во всем мире выжить не могут. Так в США МСЗ строятся только в тех штатах, где на законодательном уровне признана возобновляемость мусорной энергетики.

Специальные исследования показали неизбежное загрязнение территорий вокруг МСЗ диоксинами и другими не менее страшными токсикантами на порядки выше, чем гарантировалось проектами. Так, недавно были вскрыты махинации с отчетностью по выбросам диоксинов новейшего МСЗ Нидерландов Reststoffen Energie Centrale и всеми МСЗ Великобритании. Фундаментальным многолетним исследованием испанских учёных, опубликованным в 2012 году, неопровержимо доказана высокая дополнительная смертность и заболеваемость на значительной территории вокруг сжигающих различные отходы предприятий. И это не смотря на высочайший уровень ответственности персонала МСЗ в этих странах в отношении эксплуатации систем газоочистки и на качество этих систем. Чего нельзя сказать о реализуемых в нашей стране проектах МСЗ. На строящихся компанией «РТ-Инвест» заводах количество уровней очистки отходящих газов было снижено с шести до трёх, а сами проекты МСЗ с использованием технологии сжигания на колосниковых решётках (как на паровозе), являются устаревшими. В общем, их экология хромает и очень сильно.

Интересно в курсе ли всего этого был Сергей Борисович, пропагандируя мусоросжигание в нашей стране?

Фактор второй — экономика. Второй болезненный момент — это стоимость процессов «утилизации» отходов на МСЗ для получении тепла. При сжигании отходов приходится тратить ценный ресурс — природный газ, поскольку отходы сами по себе, как уголь, гореть отказываются. Тепло и электроэнергия получаются дороже, чем при традиционных методах их производства. Но поскольку в конечном итоге за это заплатит потребитель, это никого не волнует.

В процессе сжигания уничтожаются вторичные ресурсы, пригодные к переработке. Получается, вместо того, чтобы получать прибыль на переработке отходов в конечную продукцию, что в итоге приведёт к снижению тарифов для населения, некоторые хитрые и очень жадные бизнесмены планируют на этом населении безжалостно зарабатывать.

Какие же мы можем подвести итоги?

Экологический эффект работы МСЗ отрицательный. Загрязнение при сжигании будет страшнее, чем даже при качественном захоронении отходов на полигонах. Шлак, образующийся в результате такой «утилизации», в высшей степени ядовит (1 класс опасности) и требует либо специальных условий хранения, либо дальнейшей переработки, а это в любом случае большие дополнительные затраты.

Экономический эффект тоже отрицательный. Стоимость электроэнергии более чем в 10 раз выше, чем при традиционных способах её получения. Но инициаторам мусоросжигательных проектов это не важно. В конечном итоге, платить за всё придётся нам, простым гражданам, несмотря на то, что мы были изначально категорически против.

Эпизод 3. «Научный»

Истина состоит в том, что отходы — это не отходы, а полезные ресурсы, все 100% которых можно перерабатывать без захоронения и загрязнения окружающей среды и без повышения тарифов. Давайте в этом убедимся.

Все отходы, которые образуются в результате деятельности человека, состоят из тех же «кирпичиков», из которых состоит всё на нашей планете. Продукция, из которой образовались отходы, была получены биологическим, химическим либо физическим методами, либо их сочетанием. То, что прошло через один или несколько таких процессов преобразования, по-прежнему состоит из тех же элементов таблицы Менделеева и может быть далее бесконечно преобразовываться как само по себе, так при соединении с другими элементами. Для этого разработаны многочисленные процессы, одноступенчатые или многоступенчатые.

При применении системного подхода и грамотно выстроенных технологических операций мы можем получить конечный продукт из всех отходов! А это значит, что все отходы — это полезный ресурс, который нужно не уничтожать методом сжигания, а перерабатывать в конечную продукцию.

Однако почему-то ещё никто не применил системный для организации переработки всего комплекса отходов: бытовых и промышленных, простых и опасных, чтобы получить максимальный экологический и экономический эффект.

Почему? Да потому что такой комплексный подход не выгоден тем, кто лоббирует мусоросжигание, позволяющее зарабатывать на повышенных тарифах и дотациях бюджета. Проще сжечь, а ядовитые остатки захоронить, чем системно выстраивать переработку. При этом ещё очень выгодно выбрать для продажи всё, что можно изъять из выбрасываемых доверчивыми гражданами отходов. При этом жители России должны ещё искренне радоваться приобщению к цивилизованному раздельному сбору, когда они бескорыстно раскладывают мусор по контейнерам, позволяя тем самым сэкономить на сортировке мусорному бизнесу. А потом ещё и оплатить собственную благотворительность по повышенным в несколько раз тарифам.

Вот под таким углом, называя вещи своими именами, давайте теперь взглянем на то, что нам сказал Сергей Иванов.

Сергей Борисович, по сути, пролоббировал, с подачи Минприроды и теперь уже бывшего правительства РФ, строительство заводов по сжиганию отходов, которые строит единственная коммерческая компания, допущенная на этот рынок — «РТ-Инвест», директором которой является Андрей Шипелов. Причём в лоббировании устаревших МСЗ кроме представителя Президента участвовали и другие чиновники, и парламентарии, без чего поправка в 89-ФЗ о приравнивании мусоросжигания к утилизации не могла быть принята столь оперативно. Понимал ли Сергей Борисович, что происходит или нет, мы можем только догадываться. Но что-то подсказывает мне, что г-на Иванова подставили, и по-крупному. Так и проситься на язык умное слово — дискредитировали.

И даже зная о том, что ещё в 2017 году в Евросоюзе было предложено запретить строительство новых и вывести из эксплуатации старые мусоросжигательные заводы, Андрею Шипелову всё равно разрешили строительство МСЗ на базе устаревших технологий. Правда, будем честны, проект «РТ-Инвест» был заявлен раньше, но в любом случае, приоритет переработки отходов в конечную продукцию перед мусоросжиганием очевиден.

В апреле 2016 года, Сергей Иванов совместно с главой Минприроды Сергем Донским присутствовали на выставке ЭКОТЕХ и рассматривали альтернативные сжиганию технологии переработки отходов. Было много интересного показано. Но в итоге был принят к осуществлению проект «РТ-Инвест». Видимо, Российская академия наук, предлагавшая на тот момент технологические и системные решения проблемы переработки отходов, значительно уступает по лоббистскими возможностями Андрею Шипелову.

Выступление Сергея Иванова на выставке ЭКОТЕХ 26 апреля 2016 года. Слева вице-премьер Александр Хлопонин, далее Министр экологии Сергей Донской — соответственно куратор и заказчик приоритетного проекта «Чистая страна», в которой основой новой отрасли переработки отходов оказались МСЗ

А теперь, как говорится, вишенка на торте. Ещё в начале 2017 года на имя С. Б. Иванова были направлены три письма с предложением о создании в каждом субъекте РФ комплексных систем переработки отходов (с закрытием переработкой и рекультивацией всех полигонов), которые обеспечивают 100% переработку всех отходов без выбросов в окружающую среду и без повышения тарифов для населения. И, как я уже написал выше, для всех использующихся в проекте технологий есть патенты, лицензии и выпускается серийное оборудование. Но чиновники, которые готовили ответы от имени Сергея Борисовича, видимо, руководствовались интересами далекими от интересов народа России и написали отписки, не рассмотрев предложения по существу, чем ввели полномочного представителя Президента РФ по экологии в заблуждение. Если сказать простым русским языком — обманули. Убедитесь сами.

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» С.Б.Иванову №250 от 10.01.2017. Стр. 1 из 2

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» С.Б.Иванову №250 от 10.01.2017. Стр. 2 из 2

Ответ Минприроды РФ от 28.02.2017 на письмо С.Б.Иванова по поводу предложения ЗАО «Авторециклин». Стр. 1 из 5

Ответ Минприроды РФ от 28.02.2017 на письмо С.Б.Иванова по поводу предложения ЗАО «Авторециклин». Стр. 2 из 5

Ответ Минприроды РФ от 28.02.2017 на письмо С.Б.Иванова по поводу предложения ЗАО «Авторециклин». Стр. 3 из 5

Ответ Минприроды РФ от 28.02.2017 на письмо С.Б.Иванова по поводу предложения ЗАО «Авторециклин». Стр. 4 из 5

Ответ Минприроды РФ от 28.02.2017 на письмо С.Б.Иванова по поводу предложения ЗАО «Авторециклин». Стр. 5 из 5

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» С.Б.Иванову №261 от 13.03.2017

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» С.Б.Иванову №253 от 17.04.2017. Стр. 1 из 5

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» С.Б.Иванову №253 от 17.04.2017. Стр. 2 из 5

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» С.Б.Иванову №253 от 17.04.2017. Стр. 3 из 5

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» С.Б.Иванову №253 от 17.04.2017. Стр. 4 из 5

Письмо ЗАО «АвтоРециклинг» С.Б.Иванову №253 от 17.04.2017. Стр. 5 из 5

Письмо Минприроды РФ в адрес ЗАО «Авторециклин» от 13.04.2017. Стр. 1 из 2

Письмо Минприроды РФ в адрес ЗАО «Авторециклин» от 13.04.2017. Стр. 2 из 2

Заместитель генерального директора компании, предложившей проект, попытался поговорить с одним из помощников Сергея Иванова, после чего остался в некотором недоумении. Оказалось (по словам помощника), что у полномочного представителя главы государства по экологии якобы отсутствуют в команде экологи. Нет у них и специалистов в области переработки отходов, кто смог бы разобраться в материалах, которые им прислали инициаторы проекта.

Тогда кто же готовит материалы для Сергея Иванова? Получается, кто-то со стороны. На основании всего вышеизложенного очевидно, что этот кто-то откровенно защищает интересы мусоросжигательного лобби. При этом даже рассмотрение альтернативных проектов, разработанных в интересах всего народа, а не группы мусорных монополистов, аппаратом С. Б. Иванова блокируются под анекдотичным предлогом отсутствия экспертов.

И что в итоге? В итоге, Сергей Борисович всей стране рассказывает, как будет хорошо, когда будут сжигаться отходы, а мы, простые граждане, должны будем в недалёком будущем всё это безобразие оплачивать и быть благодарны за проявленную о нас заботу.

В заключении этой статьи мне лично искренне хочется надеяться, что в Администрации Президента и органах, связанных с государственной безопасностью, сидят грамотные аналитики, которые не пройдут мимо этой статьи и не допустят реализации проектов, представляющих прямую угрозу безопасности нашей Родины, в то время как у России имеются все возможности для создания первой в мире комплексной стопроцентной системы переработки всех видов отходов.

Однако, как говорил герой одного известного фильма, «меня терзают смутные сомнения».

Продолжение следует.