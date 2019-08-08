



Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Введение

Всё в мире связано: ноги промочишь — горло болит, горло промочишь — ноги не идут. — Мой папа

В нашей стране с начала года началась так называемая мусорная реформа, хотя фактически она началась несколькими годами ранее, но официально — с 1 января 2019 года. Прошло уже полгода реформирования, и вот что мы имеем. Главным результатом стали повышенные в несколько раз тарифы для населения. Только ленивый об этом не говорил. Вторым пунктом можно считать передел рынка утилизации отходов. Вот вроде бы и всё.

Но давайте здраво рассудим. Мусор раньше вывозили? Вывозили! Причём организации, которые официально занимались перевозкой мусора, не выбрасывали его в ближайший овраг, так как на приписанных объемах отходов за счёт прессования и договорённостей с полигонами зарабатывали неплохие деньги. А в овраги отходы вывозили нелегальные перевозчики, не работающие с полигонами. Таких и сейчас полно. «Вывезу отходы» — подобных объявлений можно найти и сегодня в СМИ сколько угодно.

Бизнесу работы хватало — он и до реформы на отходах зарабатывал в меру своих возможностей, и продолжает делать это сейчас. Всё, на чём можно было заработать, бизнес из мусора выбирал? Выбирал! Перерабатывал и продавал? А как же! Даже без прогрессивных мусоросортировочных линий, которые (за редким исключением) представляют собой примитивный конвейер со стоящими возле них десятками людей, полезные ресурсы всё равно выбирались. И будем честны, делалось это в основном прямо на свалках вынужденными там жить и работать людьми, для которых это единственный источник существования. Поэтому ни один кусок пластика или металла мимо них не проскальзывал. Да и остаточная «органика» кое-где под навесами компостировалась. Более того, и аккумуляторы в овраги никто не выбрасывал, как заявляют некоторые слишком увлёкшиеся пропагандой мусорной реформы чиновники. Нет у нас среди граждан России настолько больных на голову людей, чтобы выбрасывать на помойку ресурсы, которые можно продать за живые деньги. А уж про покупку у населения и организаций отходов (ресурсов) предприятиями-переработчиками и частными лицами я уж и не говорю — объявления об этом постоянно попадаются на глаза.

Government-nnov.ru Сортировка мусора

Тогда в чём же истинная цель реформы? Быть может, она изначально и сводилась к переделу и монополизации рынка переработки отходов в интересах нескольких крупных игроков с одновременным кратным повышением тарифов под предлогом внедрения устаревших и наиболее доступных грязных западных и восточных технологий? Бизнес подсуетился и пролоббировал эту схему в правительстве? А может, просто «хотели как лучше, а получилось как всегда»: просто извратили хорошую идею, которую двигали некоторые светлые головы во власти, да исполнение подкачало? Очень в это хотелось бы верить, но глядя на то, что происходит, первое предположение кажется более верным. Можно, конечно, ещё рассмотреть этот вопрос под углом конспирологии и представить это как экономическую экспансию со стороны наших западных «партнёров», что тоже имеет под собой некие основания.

Но вот что интересно: никто не подошёл к вопросу с точки зрения системного решения проблемы в целом. Все пытаются рассмотреть эту ситуацию по частям, с точки зрения инвестиций и бизнес-проектов. А переработка отходов — это совсем другое. Это базовая жизнеобеспечивающая инфраструктура, и потому подход тут должен быть принципиально иной. Участие частного бизнеса в чистом виде или под прикрытием частно-государственного партнёрства здесь неприемлемо в принципе, так как всегда будет источником конфликта интересов общества и бизнеса. Одним надо решать проблему, а другим любыми путями зарабатывать деньги. Поэтому всегда найдётся тот, кто захочет выбраться из колеи и поехать своей дорогой.

Не так давно некая организация из столицы сибирской научной мысли — Новосибирска представила всем российским регионам результат своей десятилетней работы: предложение по создание единой системы переработки отходов, включая как бытовые, так и промышленные. Не построить какие-то заводы, полигоны или мусороперегрузочные станции, а создать именно систему, объединяющую это всё вместе, включая сбор, транспортировку и всё остальное, с этим связанное. Учредителем и владельцем должно было стать государство в лице субъектов Российской Федерации, а благоприобретателем и выгодополучателем этого всего стал бы, по их мысли, весь российский народ, а не отдельные его представители.

Government-nnov.ru Мусоровозы

Создание системы замкнутого цикла со 100%-ной переработкой отходов в конечную продукцию, с нулевым захоронением можно осуществить, по мнению авторов разработки, за пять лет! Ведь все необходимые для этого технологии, сделанные на стыке физики, химии и биологии, существуют уже в законченном виде. При этом система работоспособна без повышения тарифов за счёт грамотно выстроенной экономической и технологической модели. Экономические расчёты этого проекта показывают, что чистая расчётная прибыль от внедрения единой замкнутой системы переработки отходов в России составит более 200 млрд рублей в год, без учёта платежей населения.

Вся тайна разработки состоит в применении системного подхода при формировании полной добавленной стоимости и выстраивании технологических цепочек по переработке отходов в конечную продукцию. В процессе реализации проекта была проведена громадная работа по анализу, отбору и проверке технологий, проверены сотни изобретателей, разработчиков и изготовителей оборудования. Поскольку авторы проекта не были связаны ни с производителями, ни с изобретателями, то они отнеслись к этой работе максимально объективно, выбрав в качестве главных критериев санитарно-экологическую безопасность и экономическую нагрузку на население.

Табл. 1. Технико-экономическое сравнение системы обращения с отходами, построенной на базе территориальной схемы обращения с отходами субъекта Федерации, с системой полного цикла.

Наименование параметра

Система обращения с отходами в соответствии с территориальной схемой

Система полного цикла обращения с отходами

Системные аспекты

1

1

Бизнес или субъект РФ

Субъект РФ

Экологические аспекты

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет данных

Расчёт по субъекту

Технологические аспекты

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Экономические аспекты

Повышение

Уровень 2017 года и ниже

Нет заводов

1

Нет данных

Расчёт по субъекту

Нет данных

0

Как оказалось, это предложение никого из руководства субъектов РФ не заинтересовало, несмотря на многочисленные беседы и встречи с чиновниками разного уровня, включая глав регионов, их заместителей, министров областных и республиканских правительств. Как только они понимали, что эта система помешает кому-то из представителей частного бизнеса, и при этом для её создания руководству региона придётся работать, засучив рукава, то все переговоры сходили на нет.

Вот таблица по показателям системы для Сибирского федерального округа.

Табл. 2. Основные показатели по системам утилизации отходов полного цикла в субъектах РФ СФО*.

Субъект РФ

Инвестиции

Выручка (год) млрд руб.

Прибыль (год) млрд руб.

Налоги (год) млрд руб.

Кол-во рабочих мест (чел)

4,2

2,3

1,1

0,8

370

1,4

1,2

0,4

0,4

200

2,7

1,5

0,5

0,5

240

11,0

9,3

5,5

3,0

1000

14,3

9,3

3,8

3,0

1200

10,0

7,9

4,3

2,4

1000

13,3

13,3

6,0

4,1

1000

13,5

14,2

6,0

4,2

1000

10,0

6,0

2,5

1,9

900

4,3

3,8

2,1

1,3

320

84,7

68,8

32,2

21,6

7230

* Доля утилизированных ТКО в субъектах СФО — 100%; эмиссия в окружающую среду — 0%; тарифы для населения — на уровне 2017 года; срок окупаемости — от 5 лет.

И что интересно, глядя на эти цифры, понимаешь, что тарифы-то вовсе не являются основой, как нам это пытаются это внедрить в мозг. Особенно если попытаться осмыслить следующую таблицу по Республике Алтай.

Табл. 3. Анализ чувствительности к стоимости услуг по обращению с ТКО концепции «Создание системы полного цикла обращения с отходами в Республике Алтай»

Наименование параметра

Ед. изм.

Миним.сценарий

Средн.сценарий

Максим.сценарий

руб./кг

-

-

-

руб./кг

-

-

-

руб./кг

-

-

-

руб./кг

-

-

-

руб./кг

-

-

-

руб./кг

0

0,5

1

руб./кг

0

0,5

1

руб./кг

8,84

8,84

8,84

млрд руб.

4,252

4,252

4,252

%

32,77

36,91

40,8

лет

2,59

2,52

2,46

2,48

2,62

2,76

* Параметр не влияет на эффективность концепции

Выводы:

1. Стоимость услуг по сбору, транспортированию и утилизации ТКО не являются критичными параметрами.

2. Экономически оправданный уровень тарифов по сбору, транспортированию и утилизации ТКО в соответствии с «Концепцией…» соответствует тарифам 2017 года.

* * *

С января 2016 года инициаторами проекта было написано по четыре письма в каждый из субъектов Российской Федерации, а в некоторые так и по пять. Были также отосланы письма и во все ответственные федеральные органы власти: Минприроды, Министерство строительства и ЖКХ, Совет Федерации, Госдуму и правительство РФ. Диалога, по существу, так и не получилось. Руководитель недавно специально созданной указом президента РФ для решений этой проблемы структуры «Российский экологический оператор» Денис Буцаев также получил письмо (исх. №263 от 28.03.2019). Руководство «Российского экологического оператора» обещало официальный ответ на письмо «АвтоРециклинга» подготовить. Ждем с нетерпением.

Письмо на имя генерального директора Российского экологического оператора Д.П. Буцаева

Некоторые ответы чиновников из этой огромной переписки настроение не улучшают. В ответе из Государственной думы написано, что члены комитета поддерживают инициативу создания системы переработки отходов в интересах всех граждан России, но этот вопрос, к сожалению, не в их компетенции, так как каждый субъект РФ самостоятелен в принятии решений, связанных с этим вопросом.

Ответ председателя Комитета по экологии ГД РФ О.В. Тимофеевой (стр. 1 из 2)

Ответ председателя Комитета по экологии ГД РФ О.В. Тимофеевой (стр. 2 из 2)

А у регионов, несмотря на уверенность Государственной думы, понимания так и не возникло. Может быть, спросим у них, почему?

Продолжение следует.