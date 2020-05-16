



Иван Шилов ИА REGNUM Мусор и деньги

«Миссия «Российского экологического оператора» — обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ, развивать и совершенствовать эту сферу». — Главная официальная цель ППК РЭО

«Если ты замечаешь, что скачешь на дохлой лошади — слезь!» — Мудрость индейцев Дакота

Но, увы, в жизни всё бывает совершенно иначе и далеко не все решаются слезть с «лошади», даже если она давно сдохла. Реалии сегодняшнего дня показывают, что здравый смысл уходит на второй план, когда во главу ставятся личные интересы. Работа, хорошая зарплата, статус и чуждое России мировоззрение — это всё оказывается важнее профессионализма, совести, любви к Родине и уважения к окружающим. Реанимация «мёртвой лошади» становится главной целью в жизни только для того, чтобы любой ценой «удержатся в седле». И начинаются уговоры, что лошадь ещё не умерла окончательно, что на дохлых лошадках вполне ещё можно выезжать, причём получается лучше и доходней, чем на живых. Приглашаются «специалисты» для разработки научно обоснованных показателей дохлости лошадей. Устраиваются экскурсии в другие страны для перенимания опыта скачек на дохлых лошадях. Но самое главное, что, не желая видеть, что лошадь издохла, и не слушая тех, кто об этом прямо говорит, «наездники» упорно внедряют в сознание окружающих мысль, что лошадка вполне жива и может ещё прекрасно послужить. Надо только её немного помыть, причесать, подстричь гриву и заново подковать.

Эпизод 1. «Дохлые лошади»

Есть такая замечательная организация — публично-правовая компания «Российский Экологический Оператор». Создана она была по прямому указу руководителя нашей страны и вроде бы должна была навести порядок на загаженном поле «мусорной реформы», но, увы, этого не произошло. Вместо того, чтобы выполнять возложенные на эту структуру обязанности по достижению своей главной цели — достижению нулевого захоронения отходов без выбросов в окружающую среду в сочетании со снижением тарифов для населения, руководители этой компании предпочли оказаться в строю обычных, не позволяющих себе свободомыслия, чиновников. Обзаведясь огромным аппаратом служащих (см. «Штат и функции подразделений ППК РЭО»), получив за свою деятельность отменное содержание (см. «Проект постановления Правительства РФ: РЭО получит 90,5 млн на федеральную схему ТКО и 103,9 млн на «нормативку») и назначив себе вдохновляющие оклады (см. «Глава мусорной госкомпании раскрыл размер своей зарплаты»), они начали перекладывать с места на место никому не интересные и уже не нужные бумажки, изображая бурную деятельность.

Суть этой деятельности заключается в сшивании в единый документ изготовленных с критическими системными ошибками территориальных схем по обращению с твёрдыми коммунальными отходами субъектов Российской Федерации. Ведь для «мёртвых лошадей» без разницы — подковами из железа или титана их подковать, хоть бриллиантами их украшай — живее от этого они не станут. Как не составляй в единый комплект территориальные схемы по обращению с отходами — мусорная отрасль всё равно не заработает, и реформа не состоится, поскольку фундаментальные ошибки заложены в ней изначально.

И спустя год такой «работы» возмутились даже депутаты Государственной думы! Председатель комитета по экологии Владимир Бурматов заявил, что это «просто компиляция, набор разрозненных и никого не устраивающих территориальных схем регионов» (см. «В Госдуме заявили о необходимости доработки федеральной схемы обращения с отходами»).

Er.ru Владимир Бурматов

Сложилось впечатление, что руководство ППК РЭО создало себе иллюзорную картину собственной бурной деятельности и тихо радуется, что на них мало кто обращает внимания. Однако из психиатрических руководств известно, что столкновение с реальностью при избавлении от иллюзий, бывает довольно болезненным.

Эпизод 2. Как умирали «лошадки»

Изначально правильный документ под названием «Территориальная схема ТКО» был предназначен для проведения конкурсных процедур по выбору региональных операторов в субъектах РФ. В нём должны были быть прописаны места образования отходов, их количество, характеристика отходов по составу, полигоны и предприятия, их перерабатывающие. По сути, это был некий информационный материал для организаций, участвовавших в конкурсе на выполнение функций регионального оператора по ТКО. Победителю конкурса территориальная схема должна была помочь в разработке стратегии и инвестиционной программы, а субъект федерации должен был выдать победителю концепцию того, что его правительство хотело бы видеть на своей территории. При этом основные положения данного руководства к действию были закреплены в пункте 2 статьи 3 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в статусе государственной политики:

«2. Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

—максимальное использование исходных сырья и материалов;

—предотвращение образования отходов;

—сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

—обработка отходов;

—утилизация отходов;

—обезвреживание отходов.

от 29.12.2014 N 458-ФЗ)». (п. 2 введен Федеральным законом N 458-ФЗ)».

Но что-то пошло не так. И в изначально правильную позицию, которая была заложена в 89-ФЗ, стали впихивать всё что ни попадя, подменяя одни понятия другими. Территориальная схема как-то медленно и неуклюже превратилась в Документ года, и только ленивый не подсказал, чем её нужно было дополнить. Появились различные письма Минприроды и Росприроднадзора о порядке заполнения территориальных схем, и документ стал разрастаться ненужными данными до размеров московских помоек. Даже Гринпис написал своё руководство по составлению территориальной схемы. В схему стали вставлять концептуальные и стратегические данные и в конце концов признали её обязательной для всеобщего исполнения. Как только в каком-либо субъекте РФ избирался региональный оператор, он, не имея на руках чётких указаний от субъекта, начинал в обязательном порядке руководствоваться криво сделанной территориальной схемой. А субъекту в дальнейшем только и оставалось, не глядя на показатели эффективности органов власти, бросать силы на латание дыр, оставленных новоявленным региональным оператором.

Дарья Антонова ИА REGNUM Территория полигона ТБО

Эпизод 3. Попытки реанимации «дохлых лошадей»

Есть ещё один момент, о котором многие не догадываются. Если следовать букве закона, то изготовление территориальных схем — прямая обязанность субъектов федерации, о чем прямо написано в федеральных законах 89-ФЗ и 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (см. «Почему безотходная Россия не нужна российским чиновникам?»). Но поскольку почти все субъекты РФ делегировали свои полномочия коммерческим структурам, озабоченным исключительно получением прибыли («бизнес, ничего личного»), то неудивительно, что региональные власти получили за бюджетные миллионы территориальные схемы с грубыми системными ошибками. По сути, почти миллиард рублей бюджетных денег в рамках страны был потрачен в пустую (см. «Регионы РФ потратили 1 миллиард рублей на «кривые» схемы обращения с отходами»). Эта безумная вакханалия по доработке, изменению, дополнению и корректировке территориальных схем по обращению с отходами продолжается и по сей день. Достаточно просмотреть торги на эту тему и становится грустно от сотен миллионов рублей, выброшенных на ветер.

Итог: в рамках страны почти ничего не поменялось. Изменились только направления денежных потоков и их объемы. А отходы — как вывозили на полигоны, так и продолжают вывозить, при этом часто без сортировки.

Эпизод 4. «А лошадки-то, дохлые!»

Но нашлись умники, которые, как в сказке про голого короля, не захотели молчать. И начали донимать сначала субъектов РФ, а потом и все остальные государственные структуры, ответственные за «мусорную» реформу, предлагая им иное решение проблем в соответствии с федеральными законами и здравой логикой. Специалисты группы компаний «АвтоРециклинг» написали почти 400 писем во все регионы, правительство РФ, ГД РФ и министерства РФ. (см. цикл статей «Познавательное мусороведение»)

В марте 2019 года было написано письмо и в ППК РЭО. Вот оно:

Письмо генеральному директору ППК РЭО, исх. №263 от 28.03.2019

Ответ заставил себя ждать и был получен только 30 июля 2019 года после публикации письма на имя Д. П. Буцаева в нашем издании (см.«Познавательное мусороведение в 93 частях. Часть 1. Безотходная Россия»).

Ответ ППК РЭО:

Ответ генерального директора ППК РЭО, исх. № РЭО-03-278/19 от 28.10.2019

Семь месяцев понадобилось ППК РЭО для подготовки ответа на вполне конкретное предложение. И, по сути, была получена вполне заурядная отписка, хотя меры, о которых говорится в письме, были утверждены решением наблюдательного совета ППК РЭО ещё в июне 2019 года (см. «Положение о финансировании»).

Но финансирования у ППК РЭО никто не просил! Наоборот, было предложение создать систему переработки в рамках страны за счёт внебюджетных источников! Что это означает? Неспособность внимательно прочесть документ или игнорирование конкретного предложения? Видимо, решение вопроса о закрытии и ликвидации полигонов, а также полной переработке отходов не соответствует интересам руководства и стратегии деятельности ППК РЭО. Складывается впечатление, что руководство этой государственной компании лоббирует чьи-то конкретные интересы, а не интересы всех граждан нашей страны? Лично мне это кажется наиболее вероятным. А уж о снижении тарифов директор РЭО и говорить побоялся. Тем более что в ППК РЭО почему-то считают, что совсем отказаться от мусорных полигонов невозможно (см. «В РЭО считают, что России не удастся отказаться от мусорных полигонов»).

Встреча так и не состоялась, Буцаев был уволен, а специалисты группы компаний «АвтоРециклинг» оказались упрямы и неугомонны. И в мае 2020 года теперь уже новому директору было отправлено очередное письмо:

Письмо генеральному директору ППК РЭО, исх. №301 от 15.05.2020

На этот раз ответ пришёл быстрее. Лично я, прочитав его, остался в полном недоумении, а потом понял, что это очередной ответ чиновника, который тянет время. И с учётом того, что написано ниже, думаю я не далёк от истины.

Судите сами:

Ответ заместителя генерального директора ППК РЭО, исх. № РЭО-02-2573/20-1 от 16.06.2020

Забавный момент заключается в том, что специалисты ППК РЭО и заместитель генерального директора, подписавший ответ, судя по всему, не читали комплекта документов, прилагавшегося к письмам «АвтоРециклинга», ни при первом общении, ни при втором, ни пересланного лично А. В. Макрушину на электронную почту. Видимо, драгоценное время не позволило им даже пролистать направленные материалы. Иначе возникло бы хоть какое-то понимание и по поводу технологий (которых более ста, а не одна, как думает А. В. Макрушин), и по поводу производителей оборудования (в комплекте документации указаны ссылки на сайты разработчиков, на которых можно найти предприятия, где это оборудование работает). Разобравшись в технологии, любой грамотный технолог способен сам предложить аналоги предлагаемого оборудования других производителей. Характеристики объекта, численность персонала и экономические показатели указаны в бизнес-плане. Данные мы публиковали ранее, в нашем цикле статей «Познавательное мусороведение»). Достаточно прочитать наши статьи и многие вопросы исчезнут безвозвратно! Но основная причина непонимания предложений «АвтоРециклинга» специалистами ППК РЭО связана не с оборудованием или технологиями, а с отсутствием системного подхода к решению проблемы. Завод по переработке — это всего лишь часть системы, одно из звеньев, а не самостоятельный объект. В общем, очередная отписка.

А ведь всё могло быть иначе! Просто посмотрите таблицы по своему региону (см. «Познавательное мусороведение в 93 частях — 5. Могло быть иначе»).

Эпизод 5. Кому выгодны скачки на «дохлых лошадках»?

И вот теперь мы приблизились к самому главному! Кому выгодна сложившаяся ситуация?

Ну, во-первых, самому руководству ППК РЭО и тем, кто за ним стоит. Зачем заниматься сложной разработкой новых проектов и строительством заводов для создания системы полной 100-процентной переработки отходов с дальнейшим понижением тарифов, тем более что специалисты подобного профиля в ППК РЭО, видимо, отсутствуют.

Во-вторых, бенефициарам сегодняшнего дикого рынка отходов, имеющим с граждан нашей страны повышенные тарифы и, по сути, ничего не поменявшим в «мусорной отрасли», кроме направлений денежных потоков и их величины.

В-третьих, регионам, правительства которых сами ничего делать не хотят, да и не умеют, так как там просто нет специалистов в этой области, а есть только чиновники для перекладывания бумажек, ожидающие заезжего инвестора в надежде на закреплённую вековой традицией «благодарность».

В-четвёртых, всё это очень выгодно одной конкретной коммерческой организации, которая упорно продвигает на российской земле экологически вредную технологию сжигания отходов и занимательным образом сотрудничает с РЭО в этой области.

Сжигание мусора

Ну и, наконец, это выгодно бизнесменам, которые хорошо заработали за счет многолетнего нарушения правил эксплуатации мусорных полигонов, чем превратили их в аварийные объекты особой опасности, а теперь хотят еще несколько раз заработать на рекультивации этих полигонов. Сначала освоив бюджет, выделенный на создание структуры рекультивации полигона, потом на продаже электроэнергии от электростанций, получающих энергию от сжигания мусора и свалочного газа, по многократно завышенным «зелёным» тарифам, а затем на продаже фиктивных сокращений выбросов парниковых газов при сжигании мусора и свалочного газа, а лет через 20 можно будет заняться горнолыжными курортами, построенными на склонах рекультивированных мегаполигонов. И все это вместо того, чтобы аварийные и неаварийные, легальные и нелегальные помойки полностью переработать, а отравленную диоксинами и другими суперэкотоксикантами огромную территорию под и вокруг этих помоек вернуть стране для безопасной для жизни и дальнейшего использования. О причинах срочной ликвидации аварийных полигонов и рекультивации отравленных ими земель, а не предлагающейся многолетней дегазации полигонов, не имеющих никакого отношения к решению проблемы уже имеющегося диоксинового загрязнения территории вокруг свалок, читайте в статье «Аварийные свалки — успешная диверсия. Доказательство»).

* * *

Вишенкой на торте является история, рассказанная мне одним из руководителей группы компаний «АвтоРециклинг», который беседовал весной этого года в правительстве Российской Федерации с неким ответственным чиновником из аппарата заместителя председателя правительства, отвечающего за разработку и реализацию национального проекта «Экология» и за «мусорную» реформу в том числе. Чиновнику на рассмотрение было передано предложение о создании системы 100%-й переработки отходов, выстроенной в интересах граждан России, а не «мусорных королей». На это «ответственный» чиновник заявил, что фраза «для блага граждан России» для него всего лишь ничего не значащий лозунг, а сам он, несмотря на хорошее и дельное, с его точки зрения, предложение, ничего делать не будет, так как реализация этого предложения не даст возможности заработать (на народе России) некоторым «мусорным бизнесменам». Было также сказано, что ни он, ни правительство РФ (по его словам) ни в коем случае не пойдут на то, чтобы «очень серьёзные люди», вложившиеся в мусор, потеряли свои миллиарды. И чиновник предложил пойти поискать того, кто пролоббирует проект, созданный в интересах народа, в Государственной думе РФ или ещё где-нибудь. В общем, карету мне, карету!

Заканчивая статью, я обнаружил новость о том, что ППК РЭО вложит 2,5 млрд рублей в развитие компании «РТ-Инвест», которая строит мусоросжигательные заводы в рамках федерального проекта «Чистая страна» (см. «РЭО вложит 2,5 млрд рублей в объекты по сортировке отходов в Подмосковье»). Говоря простым языком, вместо того, чтобы приложить руки к созданию полноценной отрасли переработки отходов в интересах граждан, государственная компания помогает частному ООО развивать экологически вредный и экономически убыточный (без дотаций со стороны) мусоросжигательный бизнес. И не важно, что деньги вкладываются в объекты сортировки, карман там один и тот же. Всё равно отходы будут в конечном итоге сожжены (см. «Познавательное мусороведение. 4. Всё сгорит и нет проблем?»). Как мне кажется, здесь возникает конфликт интересов, когда контролирующая федеральная структура, созданная вместо необходимого федерального министерства, оказывается бизнес-партнером контролируемого им частного регионального оператора. Или кто-то контролирует их обоих? Этот конфликт интересов, к сожалению, заложен изначально в концепции РЭО. Можно ли в этом случае ожидать от ППК РЭО объективного сравнения различных стратегий реформирования отрасли и имеющихся технологий? Ответ очевиден. Думаю, что нет.

Эпизод 6. История в тему

Когда-то давно мой покойный ныне дедушка рассказал мне одну историю. Был у них в колхозе мерин молодой. Здоровый по размеру и росту, но глупый молодой конь. Звали его Дурачок. Все на него дано плюнули, обучить его чему-то толковому было невозможно, но конюх на конюшне дядя Митяй был настойчив и не переставал с ним заниматься. Мой деда, когда это видел, всегда говорил: «Вновь Митяй Дурачка гоняет». Так потом по поводу любого глупого дела дедушка мой приговаривал — «дурачка гоняет».

Вот и у меня есть чёткое убеждение, что руководство ППК РЭО, возможно, само о том не догадываясь, «гоняет дурачка». Хотя, кто их знает, может, они это специально делают.

Новое руководство ППК РЭО

Послесловие

В 1990-е годы произошла подмена понятий. Активно продвигалось мнение, что государство не являясь эффективным собственником и потому должно уступить место у руля страны тем, кто способен из всего извлечь выгоду. К власти пришли не государственники, а бизнесмены-хозяйственники, для которых получение прибыли было основной задачей. Но интересы общества и государства не вписывались в новые бизнес-стратегии. Социальная сфера в виде пенсий, экологии, науки, образования, медицины и пр. мешала и итоге была оптимизирована. Причём при настойчивой помощи и в интересах наших западных «партнёров».

Процесс продолжается. Некоторые правительственные чиновники публично высказывают антиконституционные призывы, что раз главным тормозом экономического развития в XXI столетии является социальное государство, то оно должно быть безжалостно демонтировано. Отрасль переработки отходов —инфраструктурная и жизнеобеспечивающая, поэтому противоречия между общественным интересом и интересами бизнеса здесь обнажены. Попытка навести порядок в отрасли с помощью передела рынка в пользу крупного «ответственного» бизнеса и кратного повышения тарифов ни к чему не привела, кроме передела и повышения тарифов и достаточно легко прогнозируемого усугубления состояния окружающей среды. По заказу именно крупного бизнеса зачищаются остатки санитарно-экологического контроля промышленности. Под прикрытием системы наилучших доступных технологий вместо закрепленного в Конституции санитарного регулирования вводится техническое. Вместо научно обоснованных ПДК страна дружно переходит к региональным стандартам качества окружающей среды, то есть к разрешению выбросов, не зависимых от достигнутых ранее уровней загрязнения среды. Вместо изначально объявленного курса на полное избавление от помоек, мы получили «энергоутилизацию» отходов, которая обеспечит заполнение современных, выполненных по западным стандартам мусорных полигонов высокотоксичными золошлаковыми отходами мусоросжигательных заводов.

Как говорится: за что боролись, на то и напоролись.

Продолжение следует…