



Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«На Северном Кавказе традиционно низкая собираемость платежей за услуги ЖКХ и за обращение с отходами в частности». — Алексей Макрушин

Риск приостановки деятельности большинства северокавказских операторов по вывозу отходов связан с традиционно низкой собираемостью платежей за жилищно-коммунальные услуги в регионе. Об этом 24 апреля сообщил ТАСС заместитель Генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Алексей Макрушин (см. «РЭО: Кавказ отличается традиционно низкой собираемостью платежей за ЖКХ»).

Эпизод 1. Не мыслительный процесс

По мнению Алексея Вячеславовича Макрушина, люди там живут небогато и не имеют достаточных возможностей для оплаты обременительных для них расходов на услуги ЖКХ. Видимо, остальные граждане, проживающие в других регионах, считают такие расходы «нормальными». Что нормально, а что нет, с моей точки зрения, я пытаюсь донести до читателей в цикле статей «100%-й рециклинг или Безотходная Россия». Советую прочесть.

Но принципиально интересно вот что. Почему авторы «мусорной реформы» поставили во главу угла передел рынка, ведущий к увеличению тарифов для населения, а не организационную структуру отрасли, её самоокупаемость в интересах тех, для кого, по словам чиновников, реформа была задумана?

Есть у меня догадка о том, почему «реализаторы» реформы не смогли настроить свой мыслительный процесс в нужном для граждан нашей страны направлении. Но поскольку я не обладаю профильным психологическим образованием, то не могу достаточно профессионально рассуждать на заданную тему.

Эпизод 2. Немного слов

Давайте бросим взгляд на эту ситуацию, взяв примером северокавказский регион, раз уж про него упомянул Алексей Макрушин.

Не буду рассматривать, кто, почему и в чьих интересах заправляет там «отходным бизнесом». Просто покажу, как это могло быть, пойди ситуация по другому сценарию.

С января 2016 года во все субъекты РФ Северо-Кавказского федерального округа были направлены письма с предложением создать систему утилизации отходов в интересах проживающих в этих субъектах граждан. Количество и даты отправки писем указаны в расположенной ниже таблице 2.

Предложение для каждого региона выглядело так:

Таблица 1.

Переписка с субъектами РФ, на которые указал заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Алексей Макрушин, приведена ниже. Главами субъектов предложение оказалось не востребовано. Причины разные, но суть одна — интересами простых людей озаботиться оказалось некому. Были допущены системные ошибки, которые привели к нарушениям действующего законодательства (см. «Познавательное мусороведение. Почему безотходная Россия не нужна российским чиновникам») и, как следствие, к игнорированию в сложившихся условиях социальных, экономических и экологических аспектов реформы. На конкретные предложения по решению проблемы были получены мотивированные отказы, по сути, ничего не значащие. Переговоры с чиновниками субъектов Федерации, проведённые авторами проекта перехода к системе 100%-го рециклинга отходов, ничего конструктивного не принесли. Предложения были отклонены. Прошло четыре года, и вот теперь там, где могли быть низкие (возможно, даже нулевые) тарифы, закрытые и ликвидированные полигоны и хорошие доходы в бюджеты всех уровней, мы имеем нищих региональных операторов, стоящих с протянутой рукой и грустно взирающих в сторону государственной казны. Так и хочется злорадно спросить о том, куда они раньше смотрели?

Эпизод 3. Немного цифр

В табл. 2 показана ожидаемая экономическая эффективность от реализации проекта группы компаний «АвтоРециклинг» по субъектам Северо-Кавказского федерального округа (см. «Познавательное мусороведение в 93-х частях — 5. Могло быть иначе»)

Таблица 2.

Субъект РФ

Инвестиции, млрд руб.

Доход (год),

млрд руб.

Прибыль (год), млрд руб.

Налоги (год),

млрд руб.

Кол-во рабочих мест

Кол-во писем

Кому

Когда

(дата)

14,2

12

6,2

3,9

1100

4

2

1,2

0,6

0,4

200

4

4,8

2,7

1,3

0,9

350

4

1,9

1,2

0,6

0,4

200

4

3,5

1,2

0,5

0,4

270

4

13,3

13

5,7

4

1000

4

7

5,6

3,2

1,8

350

4

46,7

36,9

18,1

11,8

3470

Эпизод 4. Переписка с субъектами Федерации

Тут без комментариев. В материалах переписки всё сказано. Данная в процессе общения дополнительная информация ушла в пустоту.

Письмо главе Республики Дагестан, исх. №243 от 28.01.2016

Полностью переписку с главой Республики Дагестан можно скачать здесь.

Письмо главе Кабардино-Балкарской Республики, исх. №243 от 28.01.2016

Полностью переписку с главой Кабардино-Балкарской Республики можно скачать здесь.

Письмо главе Республики Северная Осетия-Алания, исх. №243 от 28.01.2016

Полностью переписку с главой Республики Северная Осетия — Алания можно скачать здесь.

Письмо главе Республики Ингушетия, исх. №243 от 28.01.2016

Полностью переписку с главой Республики Ингушетия можно скачать здесь.

Письмо главе Карачаево-Черкесской Республики, исх. №243 от 28.01.2016

Полностью переписку с главой Карачаево-Черкесской Республики можно скачать здесь.

Эпизод 5. Вопрос к чиновнику

Очень хочется задать вопрос будущему (это моё, лично субъективное мнение) генеральному директору «Российского экологического оператора» (РЭО) Алексею Макрушину: а Вы думали над подобным решением вопроса? Может быть, надо поставить на первое место в ходе мусорной реформы не интересы частных компаний, присосавшихся к домашним бюджетам граждан России и тянущим теперь шаловливые ручки к государственному карману, а интересы самих граждан? Хотелось бы предложить Вам взглянуть на решение проблемы под другим углом.

И такое предложение было сделано, год назад бывшему директору РЭО Денису Буцаеву. Письмо от 28.03.2019 года за номером 263 было нами опубликовано (см. «Познавательное мусороведение в 93-х частях. Часть 1. Безотходная Россия»). Но ответ, данный на него, не порадовал. А ведь стоило Денису Петровичу подумать, и он становился спасителем ситуации! По моему твёрдому убеждению, его увольнение могло не состояться, и мы сейчас наблюдали бы совершенно другую картину. Но ничего сделано не было. И в РЭО продолжили складывать калейдоскоп из территориальных схем, просуммировав и все заложенные в них системные ошибки.

Так что предлагаю нынешнему директору РЭО вернутся к рассмотрению этого вопроса и развязать завязанный его предшественником узелок. А то мало ли что может случиться через год!

* * *

P. S. Дабы сохранить интригу, я пока не буду публиковать полученный ответ РЭО. Но обязательно опубликую. С комментариями и дополнительными материалами. Думаю, будет весело, хотя, честно говоря, смешного в этом мало.

Продолжение следует…