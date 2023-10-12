Владислав "Гусар" Ефремов
Последние публикации
Главный урок Израиля. Действия ХАМАС и ЦАХАЛ глазами рядового участника СВО
Что приходит в голову обывателя, когда он слышит про армию Израиля? Даже если он не знает, как расшифровывается аббревиатура ЦАХАЛ, то образ вырисовывается достаточно четкий — армия маленькой гордой страны, которой постоянно приходится сдерживать натиск окружающих ее арабских государств. Сдерживать...
12 октября 2023
Страшное слово на букву «П». За что воюют Микола и Тарас
— Я этих… в плен вообще брать не собираюсь, — сказал, словно выплюнул, огромный и наголо бритый ополченец с позывным Боксер, когда мы ждали начала штурма Авдеевки, спрятавшись от обстрела в захламленном гараже. — Вот ведь… — с неким удивлением заметил рослый и молодой боец, когда мы поняли, что нас...
15 сентября 2023
«Пацаны» в «повесточке». Как агитки Голливуда убивают американскую нацию
Про то, что американцы уничтожают сами себя, будучи поглощенными неомарксизмом, BLM, LGBT+ и прочими идеологиями, не говорил уже только ленивый. Но в последнее время на беснование там содомитов, феминисток и ущемленных черных обращают куда меньше внимания, что вполне объяснимо — самая страшная...
7 августа 2023
Война невидимок. Россия победит, если будет готовиться к битвам будущего
Набившая оскомину фраза о том, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне, в 2022 году заиграла новыми красками. Оказалось, что война совсем не похожа на тот образ, который складывался в головах у командного состава. Предыдущий опыт нерелевантен. Военные технологии устарели, а гражданские...
2 августа 2023
«Когда по спине проскользнёт холодок». На гибель Ростислава Журавлёва
Разлетелись по Telegram сообщения о гибели одного из русских военкоров — Ростислава Журавлева. Скажу честно, мне его имя не было знакомо до этого дня. Я солгал бы, если бы сказал, что был подписан на его канал, следил за ним в зоне СВО, знал, чем он занимался до того, как начал ездить на передовую...
23 июля 2023
Мятеж бессмысленен, мятеж безнадёжен, мятеж глуп
Вчера я был в гостях, когда один из сослуживцев скинул запись, в которой МО РФ обвиняется в ударах по лагерям ЧВК «Вагнер». Тогда я не придал этому особого значения. Может, фейк, может, запустили с украинской стороны. Единственный вопрос — выходил ли на связь Эльбрус, наш общий знакомый, что сейчас...
24 июня 2023
Подрыв дамбы Каховской ГЭС открывает глаза на истинную цель Украины
Слово «Херсон» будет всегда резать ухо. Перед глазами будут оживать картины — ничуть не прекрасные, но освещенные летним южным солнцем, тёплые и ностальгические. Берег Днепра, до ужаса советский отель «Фрегат», шашлычная на набережной. Когда начались разговоры о том, что Херсон сдадут, я сказал...
7 июня 2023
Главный урок Артёмовска
На войне время идет совершенно иначе. Во время боя может незаметно пролететь несколько часов, которые при затишье тянулись бы безобразно долго. Но чуть дальше, на расстоянии десятка километров от линии боевого соприкосновения — уже совсем по-другому. На каком-нибудь ПВД, расположенном в раскиданных...
28 мая 2023